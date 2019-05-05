Такума Нисимура: Мы расстроены тем, что «Зенит» стал чемпионом» - Советский спорт
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05 мая 2019 20:02ФутболГригорьевская Юлия

Такума Нисимура: Мы расстроены тем, что «Зенит» стал чемпионом»

После матча 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (2:2) своими впечатлениями поделились нападающий армейцев Такума Нисимура, а также форвард «Динамо» Кирилл Панченко, полузащитник бело-голубых Артур Юсупов и вратарь гостей Антон Шунин.

– Ваша замена повлияла на итоговый результат, потому что вы забили мяч. Как ощущения? – вопрос Нисимуре.
– Мой гол не такой важный, как победа в этом матче, поэтому мы очень расстроены.

– Как у вас самочувствие? Вы играли в маске из-за перелома.
– Сейчас я уже полностью восстановился.

– Когда без маски сможете сыграть?
– В этом сезоне вряд ли смогут выйти без маски.

– «Зенит» стал чемпионом. Насколько игроки ЦСКА огорчены этим?
– Мы расстроены, потому что были нацелены на победу в чемпионате, но в следующем матче приложим все усилия, чтобы выиграть.

– После ничьей с «Динамо» в борьбе за второе место будет тяжело что-то сделать?
– Мы не собираемся сдаваться, и будем стремиться ко второму месту.

– Знаете, что после матча с ЦСКА «Зенит» будет награжден кубком? Хотите испортить ему праздник?
– У нас нет цели испортить праздник. Просто хотим победить в этой встрече.

«ОБИДНО ПРОПУСКАТЬ В КОНЦЕ ИГРЫ»

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– Какие впечатления от матча и чего не хватило в концовке? – вопрос Панченко.
– Обидно пропускать в конце игры. Сегодня настраивались на победу. Мы провели хорошо работу, много перестаивались, бегали, хорошо атаковали, забили два мяча, но этого не хватило для победы.

– В конце, когда был забит мяч из офсайда, была надежда на победу. Чего все-таки не хватило?
– Не знаю. Мы хорошо готовы физически, но в таком темпе, как сегодня, всю игру провести сложно. Возможно, в конце не хватило силенок.

– А результат встречи как оцениваете?
– Если судить по ходу матча, наверное, это упущение.

«ПО СОСТАВУ «ДИНАМО» НЕ ХУЖЕ ЦСКА»

– Перед игрой мало кто верил, что «Динамо» может дать бой ЦСКА, а получилось наоборот. Почему? – вопрос Юсупову.
– Мы играли с «Краснодаром», с «Локомотивом», и всем давали бой. Может, только «Зениту» уступили по делу. А так, всем даем бой. Поэтому хотели сегодня выиграть. У нас такое положение, что нужны были три очка, но получилось так, как получилось.

– Согласны, что игра с ЦСКА была лучшей из тех, что «Динамо» показало в весенней части сезона?
– Нет, не согласен. Было много хороших матчей. Это все говорят. Как я сказал, у нас только с «Зенитом» была провальная игра, и возможно, с «Крыльями Советов», которые мы должны были обыгрывать. Остальные встречи мы провели на уровне. Просто во многих матчах нам не везло.

– Чего не хватает, чтобы удержать победный счет с ЦСКА? То же самое было в матче с «Краснодаром», когда вы вели в счете.
– Мы как раз говорили об этом с ребятами. Если бы это был пятый тур, мы бы спокойно играли. А сейчас на нас давит положение в турнирной таблице. Мы хотим сохранить результат, больше стараемся выбить мяч, не рисковать. То есть лучше выбить мяч, чем сохранить. От этого было много брака. И при счете 2:1 армейцы нас поддавили. Считаю, что по игрокам наша команда ничем не хуже, чем ЦСКА.

– Согласны, что концовка чемпионата благоволит «Динамо», чтобы решить задачу сохранения прописки?
– Мы в каждом матче стараемся быстрее выйти из этой зоны турбулентности. И сегодня надеялись одержать победу, но не получилось.

– У ЦСКА за тринадцать лет три победы над «Динамо». С чем это связано?
– Могу сказать, что и раньше, когда был в «Динамо», с ЦСКА игралось легко. Надеюсь, так будет и дальше.

«РАД, ЧТО «СПАРТАК» ВЧЕРА ВЫИГРАЛ»

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– Сегодня «Динамо» потеряло очки? – вопрос Шунину.
– Да. Нам нужны были три очка. Немного недотерпели, поэтому расстроились.

– Сегодня вы поймали кураж, было много сейвов. Обидно, что пропустили со штрафного?
– Нам нужны не сейвы, а очки и победы, поэтому команда расстроилась, что не удалось набрать три очка, но матч был очень интересным и счет скорее закономерный.

– Согласны, что в концовке могли как выиграть, так и проиграть?
– Да, были качели. Для болельщиков это получился супер матч. Особенно концовка.

– Чем объясните, что «Динамо» исторически неудобный соперник для ЦСКА?
– Надо спросить об этом у армейцев.

– «Динамо» сегодня неудачно играло при стандартах. Почему?
– Надо отдать должное сопернику, который очень хорошо воспользовался стандартами. У него были хорошие подачи, удары, не каждый раз увидишь такие голы.

– Юсупов сказал, что никогда в жизни не болел за «Спартак», но сейчас приходится это делать, когда «Спартак» играет против ваших конкурентов. Вы с ним солидарны?
– Конечно, для нас важно, чтобы конкуренты не набирали очки. Поэтому я очень рад, что «Спартак» вчера выиграл. Молодцы.

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