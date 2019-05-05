Карпин отлично работает заменами. Шомуродов вырвал ничью у «Краснодара»

ГАЦКАН В ЗАЩИТЕ, А ФЬОЛУСОН – ВМЕСТО КАБОРЕ

«Ростов» набрал всего одно очко в трех последующих после победы над «Спартаком» (2:1) турах и всерьез понизил свои шансы на шестую строчку, которая в случае победы «Локомотива» в Кубке России позволит принять участие в Лиге Европы. Матч с «Краснодаром» для подопечных Валерия Карпина, фактически, была последним шансом постараться нагнать «Арсенал». «Быкам» же победа «канониров» в Туле над «Локомотивом» оказалась на руку. В случае победы они нагоняли «железнодорожников» в борьбе за второе место и билет в групповой этап Лиги чемпионов. Так что ничья не устроила никого.

Карпин и Мурад Мусаев приготовили друг другу по одному сюрпризу. Ростовчанин в отсутствие травмированного Мацея Вилюша не стал отказываться от схемы с тремя центральными защитниками и отправил в в тройку к Деннису Хаджикадуничу и Ивану Новосельцеву Александра Гацкана. Рагнар Сигурдссон и Миха Мевля не попали даже в заявку.

Наставник «горожан» прибегнул к обратной рокировке – защитника Йона Фьолусона выдвинул в опорную зону. Шарль Каборе, ведущий с клубом непростые переговоры о продлении контракта, остался на скамейке запасных, как и выздоравливающий после травмы Кристофер Оллсон.

ПЛАН КАРПИНА НЕ СРАБОТАЛ

Команды начали матч очень заряженными на результат. Настолько, что Деннис Хаджикадунич уже на первых минутах едва не вырубил Матвея Сафонова. Защитник очень хотел в верховой борьбе дотянуться до мяча, а дотянулся лишь до вратаря гостей, которому медикам пришлось оказывать срочную помощь. Благо, он все же довольно быстро пришел в себя и смог продолжить игру.

Эмоции и впоследствии превалировали над мыслями на футбольном поле. Краснодарцы очень много владели мячом, доводя этот показатель почти до 75%, но подступиться к штрафной не могли. Хозяева носились по полю с выпученными глазами и при малейшей возможности бросали мяч вперед в попытках добраться до чужих ворот в две-три передачи.

На помощь «Краснодару» пришел Иван Новосельцев, схвативший за майку Уроша Спаича в своей штрафной. Подача у Маурисио Перейры от углового флага не получилась, поэтому понять, чем руководствовался защитник, мягко говоря, проблематично. Судью Василия Казарцева и полузащитника Виктора Классона эти логические вопросы не интересовали. Первый указал на 11-метровую отметку, а второй уверенным ударом в угол реализовал пенальти.

Гол вдохновил гостей. Они продолжили уверенно владеть мячом и стали оказывать даже больше давления на ростовскую оборону. Спустя несколько минут еще одна подача Перейры с углового Гацкан схватил руками Александра Мартыновича, предоставив Казарцеву еще раз наказать желто-синих, но арбитр не решился назначать второй пенальти в ворота хозяев.

Сказать, что «Ростов» плохо в первые 45 минут играл в атаке – значит недооценить значение слова «плохо». У хозяев на чужой половине поля не получалось ровным счетом ничего. Ивелин Попов и Алексей Ионов маячили на передней линии в ожидании точной длинной передачи, но с мячом встретились считанное число раз.

МУСАЕВ ПЕРЕХИТРИЛ САМ СЕБЯ

В перерыве Карпин устроил нагоняй своей команде. «Ростов» раскрылся и стал агрессивнее действовать на чужой половине поля. Правда, без особого успеха. Футболисты «Краснодара» с помощью владения мячом охладили пыл соперников, а при потерях мгновенно вступали в отбор, не позволяя проводить быстрые контратаки.

А когда хозяевам все-таки удавалось убежать вперед, неизменно следовала какая-нибудь нелепая ошибка. То Попов не мог сделать передачу на пять метров, то Матиас Норманн пойдет в дриблинг и, потеряв мяч, нарушит правила. Единственное светлое пятно в игре желто-синих – Роман Еременко. Он отвечал за «мозги» и участвовал практически во всех атаках. Благодаря его передачам атаки затухали позже, чем могли бы. Будь у «Ростова» два-три Еременко, шансов забить было бы больше.

Однако к исходу часа игры картина на поле стала претерпевать изменения. Краснодарцы стали уставать, и хозяевам периодически удавалось закрепиться на чужой половине поля. Оба тренера практически одновременно выпустили свежих нападающих. Карпин – Эльдора Шомуродова, а Мусаев – Магомеда-Шапи Сулейманова и Ари. Бразилец с российским паспортом появился на поле впервые за последние почти два месяца (с 11 марта, когда провел 90 минут против «Оренбурга»). У ростовчан нашелся свой возвращенец. Впервые с октября на поле вышел долго восстанавливавшийся от травмы Тимофей Калачев. Он заменил разнервничавшегося Данилу Глебова.

Замены пошли желто-синим на пользу. В концовке они лучше держали мяч и заперли соперника на его половине поля. Видно, как Мусаев становится более гибким тренером. При необходимости он все чаще отказывается от принципов – вместо коротких передач «Краснодар» стал использовать средние и длинные, стараясь не убегать большими силами далеко от своих ворот. Причем касается это не только контратакующих действий, но и позиционных атак.

Стоило «быкам» отойти от этой модели и пойти вперед большими силами, и «Ростов» в разящей контратаке их наказал. Шомуродов разогнал атаку в середине поля, отдал налево Еременко и на безумной скорости побежал в штрафную замыкать его подачу. Роман навесил точно на синюю шапочку (Эльдор получил ее от медицинского штаба после одного из столкновений), и Шомуродов красиво положил мяч в угол. А мог в компенсированное время и принести своей команде победу, но Сафонов успел среагировать на мощный выстрел форварда из пределов штрафной.

«Ростов» - «Краснодар» - 1:1 (0:1)

Голы: Классон, 25 – с пенальти – 0:1. Шомуродов, 89 – 1:1.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Новосельцев, Хаджикадунич, Гацкан, Чернов, Норманн, Глебов (Калачев, 68), Еременко, Ионов (Шомуродов, 67), Попов (Сигурдарсон, 90+2).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Перейра (Оллсон, 83), Вандерсон (Сулейманов, 71), Классон, Игнатьев (Ари, 66).

Предупреждения: Новосельцев, 24. Глебов, 67. Газинский, 72. Хаджикадунич, 85. Паршивлюк, 90+1.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).