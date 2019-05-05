Карпин отлично работает заменами. Шомуродов вырвал ничью у «Краснодара»

«Ростов» набрал всего одно очко в трех последующих после победы над «Спартаком» (2:1) турах и всерьез понизил свои шансы на шестую строчку, которая в случае победы «Локомотива» в Кубке России позволит принять участие в Лиге Европы. Матч с «Краснодаром» для подопечных Валерия Карпина, фактически, была последним шансом постараться нагнать «Арсенал». «Быкам» же победа «канониров» в Туле над «Локомотивом» оказалась на руку. В случае победы они нагоняли «железнодорожников» в борьбе за второе место и билет в групповой этап Лиги чемпионов. Так что ничья не устроила никого.
Карпин и Мурад Мусаев приготовили друг другу по одному сюрпризу. Ростовчанин в отсутствие травмированного Мацея Вилюша не стал отказываться от схемы с тремя центральными защитниками и отправил в в тройку к Деннису Хаджикадуничу и Ивану Новосельцеву Александра Гацкана. Рагнар Сигурдссон и Миха Мевля не попали даже в заявку.
Наставник «горожан» прибегнул к обратной рокировке – защитника Йона Фьолусона выдвинул в опорную зону. Шарль Каборе, ведущий с клубом непростые переговоры о продлении контракта, остался на скамейке запасных, как и выздоравливающий после травмы Кристофер Оллсон.
Команды начали матч очень заряженными на результат. Настолько, что Деннис Хаджикадунич уже на первых минутах едва не вырубил Матвея Сафонова. Защитник очень хотел в верховой борьбе дотянуться до мяча, а дотянулся лишь до вратаря гостей, которому медикам пришлось оказывать срочную помощь. Благо, он все же довольно быстро пришел в себя и смог продолжить игру.
Эмоции и впоследствии превалировали над мыслями на футбольном поле. Краснодарцы очень много владели мячом, доводя этот показатель почти до 75%, но подступиться к штрафной не могли. Хозяева носились по полю с выпученными глазами и при малейшей возможности бросали мяч вперед в попытках добраться до чужих ворот в две-три передачи.
На помощь «Краснодару» пришел Иван Новосельцев, схвативший за майку Уроша Спаича в своей штрафной. Подача у Маурисио Перейры от углового флага не получилась, поэтому понять, чем руководствовался защитник, мягко говоря, проблематично. Судью Василия Казарцева и полузащитника Виктора Классона эти логические вопросы не интересовали. Первый указал на 11-метровую отметку, а второй уверенным ударом в угол реализовал пенальти.
Гол вдохновил гостей. Они продолжили уверенно владеть мячом и стали оказывать даже больше давления на ростовскую оборону. Спустя несколько минут еще одна подача Перейры с углового Гацкан схватил руками Александра Мартыновича, предоставив Казарцеву еще раз наказать желто-синих, но арбитр не решился назначать второй пенальти в ворота хозяев.
Сказать, что «Ростов» плохо в первые 45 минут играл в атаке – значит недооценить значение слова «плохо». У хозяев на чужой половине поля не получалось ровным счетом ничего. Ивелин Попов и Алексей Ионов маячили на передней линии в ожидании точной длинной передачи, но с мячом встретились считанное число раз.
В перерыве Карпин устроил нагоняй своей команде. «Ростов» раскрылся и стал агрессивнее действовать на чужой половине поля. Правда, без особого успеха. Футболисты «Краснодара» с помощью владения мячом охладили пыл соперников, а при потерях мгновенно вступали в отбор, не позволяя проводить быстрые контратаки.
А когда хозяевам все-таки удавалось убежать вперед, неизменно следовала какая-нибудь нелепая ошибка. То Попов не мог сделать передачу на пять метров, то Матиас Норманн пойдет в дриблинг и, потеряв мяч, нарушит правила. Единственное светлое пятно в игре желто-синих – Роман Еременко. Он отвечал за «мозги» и участвовал практически во всех атаках. Благодаря его передачам атаки затухали позже, чем могли бы. Будь у «Ростова» два-три Еременко, шансов забить было бы больше.
Однако к исходу часа игры картина на поле стала претерпевать изменения. Краснодарцы стали уставать, и хозяевам периодически удавалось закрепиться на чужой половине поля. Оба тренера практически одновременно выпустили свежих нападающих. Карпин – Эльдора Шомуродова, а Мусаев – Магомеда-Шапи Сулейманова и Ари. Бразилец с российским паспортом появился на поле впервые за последние почти два месяца (с 11 марта, когда провел 90 минут против «Оренбурга»). У ростовчан нашелся свой возвращенец. Впервые с октября на поле вышел долго восстанавливавшийся от травмы Тимофей Калачев. Он заменил разнервничавшегося Данилу Глебова.
Замены пошли желто-синим на пользу. В концовке они лучше держали мяч и заперли соперника на его половине поля. Видно, как Мусаев становится более гибким тренером. При необходимости он все чаще отказывается от принципов – вместо коротких передач «Краснодар» стал использовать средние и длинные, стараясь не убегать большими силами далеко от своих ворот. Причем касается это не только контратакующих действий, но и позиционных атак.
Стоило «быкам» отойти от этой модели и пойти вперед большими силами, и «Ростов» в разящей контратаке их наказал. Шомуродов разогнал атаку в середине поля, отдал налево Еременко и на безумной скорости побежал в штрафную замыкать его подачу. Роман навесил точно на синюю шапочку (Эльдор получил ее от медицинского штаба после одного из столкновений), и Шомуродов красиво положил мяч в угол. А мог в компенсированное время и принести своей команде победу, но Сафонов успел среагировать на мощный выстрел форварда из пределов штрафной.
«Ростов» - «Краснодар» - 1:1 (0:1)
Голы: Классон, 25 – с пенальти – 0:1. Шомуродов, 89 – 1:1.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Новосельцев, Хаджикадунич, Гацкан, Чернов, Норманн, Глебов (Калачев, 68), Еременко, Ионов (Шомуродов, 67), Попов (Сигурдарсон, 90+2).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Перейра (Оллсон, 83), Вандерсон (Сулейманов, 71), Классон, Игнатьев (Ари, 66).
Предупреждения: Новосельцев, 24. Глебов, 67. Газинский, 72. Хаджикадунич, 85. Паршивлюк, 90+1.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).