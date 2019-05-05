Четыре чемпиона за четыре года. РПЛ даст фору любому европейскому чемпионату - Советский спорт
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05 мая 2019 22:31ФутболЗибрак Артем

Четыре чемпиона за четыре года. РПЛ даст фору любому европейскому чемпионату

ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» по очереди сменяют друг друга на троне, делая чемпионат России одним из самых интересных в Европе.

ШЕСТЬ ЧЕМПИОНОВ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ – ЭТО РЕАЛЬНО?

Главное и самое интересное в любом виде спорта – непредсказуемость результатов. Ведь смысл в первую очередь в отсутствии заранее написанного сценария. Иначе зрители могли бы просто пойти в театр или в кино. Болельщики со старта турнира до хрипоты спорят о том, кто станет его победителем, а набирающие обороты букмекеры зарабатывают на этом хорошие деньги. Когда чемпион известен заранее, любое соревнование смотреть намного менее интересно.

В США, имеющих полное право считаться мировым лидером по организации и популяризации всевозможных видов спорта, вплоть до таких, какие почти нигде больше и не смотрят, национальные первенства проводятся в два этапа – вслед за регулярным чемпионатом следует плей-офф для лучших клубов первого раунда. И футбол, кстати, в этом отношении не исключение.

А ведь еще существуют и системы драфтов (НХЛ, НБА) и потолки зарплат (тот же МЛС), призванные уравнять шансы участников. Клубы от этого становятся конкурентоспособнее, а турнир – непредсказуемее и оттого интереснее. Есть и еще один фактор. Триумф любимой команды надолго повышает интерес к ней местных болельщиков и, как следствие, повышает популярность всего чемпионата. А это маркетинговая выгода, которую тоже можно (и нужно) монетизировать.

Поэтому неудивительно, что в МЛС за шесть последних лет было шесть разных чемпионов: «Канзас» (2013), «Лос-Анджелес Гэлакси» (2014), «Портлэнд» (2015), «Сиэттл» (2016), «Торонто» (2017) и «Атланта» (2018). В результате соккер, как его пренебрежительно называют в США, по данным sport.one, уже входит в пятерку самых популярных видов спорта, уступая только титанам-тяжеловесам: американскому футболу, бейсболу, баскетболу и хоккею. И уже конкурирует за право войти в круг избранных – так называемые Big 4 North American Sports.

В ЕВРОПЕ К РПЛ БЛИЖЕ ВСЕХ АНГЛИЯ

Чемпионат России по футболу у нас принято критиковать за незрелищность и скучность большинства матчей, однако в отношении непредсказуемости наша лига сделала значительный шаг вперед. В последние четыре года РПЛ выиграли четыре разных клуба: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Ни одна из ведущих европейских лиг (не только в топ-5, но и вообще среди 10 других сколь-нибудь значимых чемпионатов) не может похвастать таким разнообразием чемпионов.

К сожалению, напротив, во Франции, Германии и Италии победитель почти всегда известен заранее – это «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус». В Испании трофей разыгрывают всего два клуба. При этом четыре из пяти последних чемпионатов выиграла «Барселона», и только один – «Реал».

Только в Англии можно ждать сюрприза. Здесь он в последний раз и произошел, когда «Лестер» в 2016 году неожиданно обогнал большую шестерку грандов. И только АПЛ по разнообразию триумфаторов последних сезонов ближе всех к РПЛ – четыре последних чемпиона уместились всего в шесть сезонов, что, по нынешним европейским меркам, результат почти грандиозный. Для сравнения, французам на это потребовалось девять лет, немцам – 12, испанцам – 16, а итальянцам – аж 19.

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Если вдруг «Ливерпулю» в нынешнем сезоне все-таки удастся опередить «Манчестер Сити», АПЛ вообще сравняется с российским первенством – четыре чемпиона за четыре последних сезона. Мнения в нашей редакции на сей счет разделились, но лично мне в это верится с трудом.

Среди пяти следующих за РПЛ, по версии УЕФА, чемпионатов внимания заслуживают Бельгия (четыре чемпиона за восемь сезонов) и Турция (девять). В Португалии опередить большую тройку («Порту», «Бенфику» и «Спортинг») в последний раз удавалось лишь «Боавиште» в начале века (сезон-2000/01). А в УПЛ вообще за всю историю было лишь три чемпиона. Причем «Таврия» стала победителем лишь раз, в самом первом розыгрыше национального первенства. С тех пор вопрос решается только между «Шахтером» и киевским «Динамо».

Стоит оговориться, что в нынешнем сезоне учтены лишь те лиги, где победитель уже официально оформил чемпионский титул. Так, «Бавария» упустит золото бундеслиги только в случае всемирного коллапса, однако формально ее еще может догнать дортмундская «Боруссия».

ФЭЙР-ПЛЕЙ УБИВАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

Если взглянуть на триумфаторов ведущих европейских лиг за пять последних лет, становится страшно за будущее мирового футбола. В Германии, Франции, Италии и Испании, по меньшей мере, четыре победы на счету одного конкретного гранда. А «Ювентус» и «Бавария» в принципе никого к себе даже близко не подпускают. «Старая синьора» выиграла вообще восемь последних скудетто. В том числе и поэтому интерес к итальянскому футболу падает с каждым годом.

Причины столь очевидного расслоения видятся во все возрастающем экономическом могуществе грандов. Они выигрывают национальные лиги, регулярно выступают в Лиге чемпионов, увеличивают свою популярность в мире и, как следствие, зарабатывают все больше по сравнению с соперниками по чемпионату. А значит, имеют возможности скупать более классных футболистов, в том числе и у прямых конкурентов. На этом, например, строится гегемония все тех же «Ювентуса» и «Баварии».

Значительную роль играет и финансовый фэйр-плей, не позволяющий клубам с меньшими заработками крупно потратиться на трансферном рынке и затем бросить вызов фавориту. Сегодня новому Роману Абрамовичу не удастся повторить то, что сделал российский бизнесмен в «Челси» в начале 2000-х. Клуб банально не впишется в финансовый фэйр-плей и будет отстранен от еврокубков. Пример арабских шейхов в «ПСЖ» доказывает, что при желании можно обойти и его, и все же он является весомым препятствием на пути к спортивному успеху. В «Милане» подтвердят.

А истории «Монпелье», «Лестера», «Штутгарта» и других, которым удавалось собрать чемпионский коллектив без астрономических финансовых затрат, все же скорее исключение из правил, с каждым годом все более редкое. Ведь помимо собственного рывка для их триумфа требуется еще и сокрушительное падение грандов.

АПЛ СПАСАЮТ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ…

АПЛ выделяется на фоне других чемпионатов популярностью и финансовым могуществом лиги в целом, что дает возможность много зарабатывать сразу всем, в том числе и шести большим клубам. Это позволяет им в более или менее равной степени конкурировать между собой. Так, прошлогодний чемпион «Манчестер Сити» по стоимости состава был лишь четвертым (616 млн евро), однако отставал от лидера по этому показателю («Челси») на несущественные 36 млн (около 6%). Всего год спустя синие отстают он «горожан» уже на 254 млн (885 млн евро против 1,14 млрд).

Другой показательный пример – «Ливерпуль», в последний раз выигравший чемпионат Англии в 1990 году, еще до образования премьер-лиги. За два последних сезона он выложил на трансферном рынке более 350 млн евро, утроив за это время общую стоимость футболистов, и в нынешнем сезоне выдал потрясающий результат (94 очка в 37 турах – 84,7% очков). Лишь еще более феноменальные результаты «Сити» не позволяют мерсисайдцам уже сейчас поднять над головой кубок чемпионов страны.

… А РПЛ – ПРОВАЛЫ «ЗЕНИТА»

РПЛ, в некотором роде, это АПЛ наоборот. Заработки российских клубов нестабильны, и только «Зенит» может похвастать мощным по российским меркам составом. Когда питерцы играют ниже своих возможностей (а это происходит нередко), у конкурентов появляются шансы, а между ними разница не так уж и велика.

Так, ЦСКА в 2016 году выиграл чемпионат на старом багаже – тогда в команде были Роман Еременко, Ахмед Муса, Понтус Вернблум и арендованный у «Ромы» Сейду Думбия («Зенит» финишировал третьим). В 2017-м «Спартак» под руководством Массимо Карреры так хотел прервать 16-летнюю черную полосу, что выиграл золото, имея четвертый состав в лиге, а «Локомотив» год спустя – вообще шестой (питерцы были соответственно третьим и пятым). Даже финишировавший десятым казанский «Рубин» имел более боеспособный состав (91 млн евро против 63).

В целом, можно только порадоваться тому, что у российского футбола есть свои козыри в рукаве. Может быть, большинство матчей РПЛ не может порадовать зрелищностью, динамикой и интенсивностью, зато борьба в лиге каждый год разворачивается очень упорная и непредсказуемая. Поэтому следить за перипетиями в чемпионате России, как ни крути, даже интереснее, чем за большинством европейских лиг.

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