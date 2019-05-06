А «Арсенал» в Лиге чемпионов не хотите? Колонка Юрия Цыбанева - Советский спорт
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06 мая 2019 08:00ФутболЦыбанев Юрий

А «Арсенал» в Лиге чемпионов не хотите? Колонка Юрия Цыбанева

Как так получилось, что нынешней весной Тула на голову сильнее ЦСКА и «Краснодара»

Заголовок мой, о чем читатель, надеюсь, догадался, не лишен избыточной доли полемического задора. Поезд с реальными шансами на попадание в высшее европейское общество для команды Игоря Черевченко, по всей вероятности, уже ушел. Недалеко, но ушел. Просто не верится, к примеру, что «Краснодар» в трех оставшихся матчах потеряет больше пяти очков. Но рассмотреть ситуацию, приведшую к такой пусть и гипотетической возможности, – следует.

Известно, все познается в сравнении. То, что творит этой весной «Арсенал», во-первых, поражает воображение. Два пропущенных мяча в 10 матчах, единственное очко отставания от графика «Зенита» - и опережение графика всех остальных. А по итогам отдельно второго круга – абсолютное лидерство! Со значительным опережением и «Краснодара», и ЦСКА.

Во-вторых, глаз улавливает не менее удивительную деталь. Тактические наработки Черевченко в большинстве матчей Тулы выглядят продуктивнее поисков его коллег, которым доверены команды более статусные. Мы видим, что игроки передней линии «Арсенала» лучше заточены на создание прямой угрозы ворот, более зорко находят свободные зоны, более стремительно и проворно в них распоряжаются. Да, помнится, на первых порах дело у Игоря Геннадиевича необычайно спорилось и в «Локомотиве», и даже в «Балтике» -а потом будто кто-то незримый нажимал на тормоза. Но это еще не повод предрекать, что Тула неминуемо выдохнется на более длинной дистанции. А скорее – повод подумать о том, что в более статусных командах некоторые тактико-исполнительские ресурсы, в отличие от «Арсенала», пока не освоены.

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Вот «Краснодар», к примеру, в четвертый раз (с учетом двух кубковых игр) получил от «Ростова» в концовке. И каждый раз наступает на одни грабли. Застревает, я бы сказал, в полупозиции. Пытается погасить пыл «Ростова» контролем мяча – будто ему невдомек, что пыл конкретно этой команды таким макаром не гасится! И что она, напротив, чем с большим трудом до мяча дорветтся, тем скорее устроит вам пожар. Правильно сказал после матча Мурад Мусаев – надо было доигрывать атакующие моменты при 1:0. Делать себе запас. Но! Тула имеет привычку такой запас делать – а вот «Краснодар» не считает необходимым…

У ЦСКА же обнаружилась более глубокая и болезненная проблема. В разгар чемпионата вдруг выяснилось, что красно-синяя оборона трещит по всем швам… Вот уж красного уровня тревоги за тылы Виктор Гончаренко, судя по всему, просто не ожидал. Ибо осенью все здесь было более-менее схвачено. А сыграть на «ноль» два матча с «Реалом», в каком бы состоянии духа тот ни пребывал, вовсе дорогого стоило. Но теперь ЦСКА принялся пропускать вдвое больше прежнего. В чем первопричина?

У меня две версии.

Во-первых, Гончаренко затеял опасную игру с огнем. Отведя себе какое-то время на выбор игровой стратегии, в какой-то момент Виктор Михайлович, помните, сформулировал: будем делать акцент на атаку - только активная игра развивает футболистов, что сейчас нам жизненно необходимо. Но играть выраженно в атаку – при том, что центральная оборонительная ось не успела скрепиться-сладиться – это ведь почти авантюра…

Во-вторых, Гончаренко расплачивается сейчас за запредельнуюнерасчетливость клубного менеджмента. Поставившего его прошлым летом перед необходимостью менять всю эту самую центральную ось: Игнашевич, Березуцкие, Вернблум, Головин – это явный перебор потерь для одной коротенькой межсезонки. Ведь этой оси необходимо устояться – тогда как Гончаренко, похоже, до сей поры даже не определился, на кого в первую очередь здесь стоит опираться.

Словом, будет справедливо, в назидание именно менеджменту, – если клуб пропустит сезон в Лиге чемпионов, при том что цеэсковские боссы всегда заинтересованы в пышных лигочемпионских премиальных больше, чем какие-либо другие в РПЛ. Не нужно в другой раз так откровенно тренера подставлять!

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