«Арсенал» и «Зенит» не проигрывают весной. Хит-парад 27-го тура - Советский спорт
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06 мая 2019 13:24ФутболБезъязычный Алексей

«Арсенал» и «Зенит» не проигрывают весной. Хит-парад 27-го тура

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях минувшего тура.

ЦИФРЫ ТУРА

5-й раз «Зенит» стал чемпионом России – это четвертый победитель РПЛ за последние четыре сезона после ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива»

1 победу в последних девяти домашних матчах с «Динамо» одержал ЦСКА, который вчера опять не смог обыграть бело-голубых на своем поле

0 поражений потерпел весной-2019 в РПЛ «Арсенал», таким результатом, кроме туляков, может похвастать только «Зенит».

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ЧЕМПИОН ТУРА

Александр АНЮКОВ

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18 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России, а вот для 36-летнего защитника команды это уже пятое в карьере золото. И каждое было завоевано Анюковым с питерским клубом. Таких, как он, больше нет. Напомним, что рекордсменом по числу российских чемпионских титулов остается Дмитрий Ананко (9 - со «Спартаком»).

ИНСТАГРАМ ТУРА

Артем ДЗЮБА

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Форвард «Зенита» не летал с командой на оказавшийся чемпионским матч в Грозном и отсутствовал на встрече с болельщиками в аэропорту «Пулково». Однако в субботу он был одним из самых счастливых людей на планете - 30-летний лидер сборной России стал чемпионом страны впервые в карьере! Свою радость Дзюба излил в видеообращении в инстаграме: «Я всю карьеру к этому шел и безумно рад тому, что сейчас это произошло… Огромное спасибо вам за поддержку в трудные моменты. Все парни - красавцы. Поздравляю «Зенит» и весь город, родных и близких, друзей и всех, кто был рядом со мной все это время. Спасибо за веру в меня».

ОБЕЩАНИЕ ТУРА

Александр МЕДВЕДЕВ

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Президент «Зенита» пообещал, что все, кто имеет право на золотые медали чемпионата России-2018/19, их получат. «Даже Александр Кокорин?» - переспросили Медведева. «Даже он». А ведь у форварда сине-бело-голубых не так много шансов оказаться 26 мая в Санкт-Петербурге на вручении медалей и чемпионском параде. Кокорин продолжает сидеть в «Бутырке», и сегодня ему предстоят очередные слушания в суде.

НАДЕЖДА ТУРА

ФЕРНАНДО

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Бразильский полузащитник своим голом-красавцем в Екатеринбурге помог «Спартаку» не выпасть из еврокубковой зоны и даже воскресил надежду на Лигу чемпионов. Ведь «Краснодар» и ЦСКА сутками позже очки потеряли. По словам самого Фернандо, все самое важное для красно-белых еще впереди. Проверим в трех ближайших матчах.

МАСКА ТУРА

Такума НИСИМУРА

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22-летний японский форвард ЦСКА в апрельском матче с «Оренбургом» сломал скулу - и вчера впервые после травмы появился на поле. Нисимура вышел на замену за 11 минут до конца дерби против «Динамо» в защитной маске. И она не помешала ему спасти армейцам ничью в самой концовке, выиграв верховую борьбу. Это был второй гол Тануки в РПЛ. Настоящий самурай!

ШАПОЧКА ТУРА

Эльдор ШОМУРОДОВ

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Героем казачьего дерби в Ростове-на-Дону стал узбекский нападающий хозяев, который успел после выхода во втором тайме на замену получить рассечение, надеть на голову шапочку для плавания, чтобы защитить рану, и забить решающий мяч на 89-й минуте, установив окончательный счет - 1:1. Как и Нисимура, Шомуродов, несмотря на травму, отличился ударом со «второго этажа».

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