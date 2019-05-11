Самый возрастной футболист планеты: Марадона – раздолбай, Платини – мафиози! Миура Кадзуеси и его футбол до гробовой доски. Мы отыскали самого возрастного профессионального футболиста планеты.

В январе продлил на год контракт с клубом второго японского дивизиона «Йокогама», 26 февраля ему стукнуло 52 (!), а 23 марта Миура вышел против «Жифу» и отбегал в нападении целый тайм. Его команда, кстати, выиграла 2:0…

В 25 ЛЕТ МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО Я ПУП ЗЕМЛИ

– Кадзу, вопрос напрашивается сам собой: когда же, наконец, повесите, пардон, бутсы на гвоздь?

– Даже не знаю... Думаю, желание играть у меня никогда не пропадет. Были бы силы. Когда не смогу тренироваться по полной – тогда и надо будет уходить. Все спрашивают, почему я не закончил в этом году. Я понимаю, почему спрашивают. Вот только сам себе я такой вопрос не задаю.

– Однако в прошлом сезоне вы сыграли всего десяток матчей. Не обидно в 52 года сидеть на скамейке?

– Было обидно, ведь хорошо провел предсезонку, и каких-то серьезных травм не было. Не понимал, что же еще надо сделать такого, чтобы поставили на матч. Но решать тренеру. Мы же – игроки – должны принимать все как должное. А ветеран ты или 18-летний пацан – одинаково обидно.

– Но вы же имеете право спросить тренера, не мальчик же…

– Нет, никогда таких вопросов не задам. Я старше всех, на меня смотрят, я ведь пример для остальных – поэтому надо контролировать себя, не распускать слюни. Вот только частенько, после такого матча, когда не поставили, иду на поляну и тренируюсь в одиночку – это снимает стресс.

– Футболисты часто завершают карьеру, потому что сыты этими тренировками по горло. Не ваш случай?

– Я в этом смысле уникален (Смеется). Прекрасно понимаю, что мое время прошло, годы не вернешь, и физически уже на пределе. Но стараюсь, тем не менее, не терять форму, тренируюсь… Организм хоть уже не тот, но, как говорится, молод душей.

– В 52 года?

– Футбол – командный вид спорта, и можно быть полезным даже уже и скорость не та. Пара нападающих, одному 51 год, другому – 17, могут быть эффективнее, чем два 25-летних.

– Какие специфически трудности у 50-летнего профессионала?

– Ясно какие – очень трудно. Проблем множество. К примеру, среднестатистический 50-летний мужчина, который заботится о своем здоровье, должен быть умеренным в питании. Но я ем много – на тренировках ведь теряешь вес, надо восстанавливаться. Иначе ноги не побегут. И, конечно, столкновения с годами становятся все болезненнее.

– Вы хоть для всех и «Король Кадзу», но, как вы сказали, молоды душой.

– На улице часто ко мне обращаются «Господин Король Кадзу». Как-то неудобно даже, ведь в футболе только один Король – Пеле. Но воспринимаю это как знак уважения к тому, что сделал за 30 лет. Я ведь был самой яркой звездой японского футбола в его лучшие времена – в 1990-е.

– Вы до сих пор – символическая фигура в японском футболе.

– Ну, какой я символ, это ни о чем! Другое дело – быть примером: и на поле и вне. Когда мне было 25 лет, мне казалось, что я пуп земли, но после 30 пришло понимание, что без партнеров я ничто, долго не продержусь. И если играю до сих пор, то исключительно потому, что считаю себя просто частичкой коллектива. Гордыню надо отбросить.

ОДНАЖДЫ ЗАХОДИТ ПЕЛЕ В РАЗДЕВАЛКУ…

– Вы стали кумиром в Японии, потому что карьеру начали в Бразилии. Просто невероятно! Как так получилось?

– Я всегда бредил Бразилией, Пеле, хотел обводить по-бразильски. Мой отец входил в состав делегации японской федерации на чемпионате мира в Мексике в 1970 году и снимал все на камеру Super 8. И в детстве я часто видел эти любительские фильмы: бразильская сборная, Пеле… Все отложилось в подсознании. Мой дядя был футбольным тренером, он учил меня обводке, жонглированию, рассказывал о Пеле. Я мечтал все это увидеть собственными глазами.

– И в 15 лет мечта сбылась…

– Меня приняли в интернат одного клуба – «Атлетико Жувентус» из Сан-Пауло, там жили приезжие ребята. Сначала я был как немой – не понимал язык. Очень тяжело привыкал к новой жизни. Для местных ребят был япошкой, сынком богатеньких родителей, этаким туристом, который приехал учиться футболу. Никто и не думал, что я хочу играть и буду претендовать на место в составе.

– А тренеры, они то что думали о вас?

– Ничего мне не говорили, но я видел, что не воспринимают меня всерьез. Какой-то пришлый паренек, со стороны. Не выпускали и все! Даже в двусторонках на тренировках. Я очень расстраивался. Но молчал, не показывал виду. Это типично наше японское поведение. Мне было 16 лет, я был самым молодым и самым тщедушным в команде…

– Но не опустили руки…

– С техникой то у меня было все в порядке, вот только уверенности не хватало. И я начал играть за одну командочку – японских эмигрантов. Она участвовала в каком-то чемпионате разных предприятий, фирм. Мы играли против заводских команд, муниципальных… Соперники были гораздо старше меня, но это мне как раз шло на пользу – закалялся. Туалет – двери без запора, душ – без горячей воды, тренировки при 40-градусной жаре, куда-то ездили на автобусе – чуть ли не сутки тряслись. Но заматерел, стал настоящим бойцом.

– Помните первую встречу с Пеле?

– Конечно, я тогда уже играл за «Сантос», его родной клуб (перешел туда из «Жувентуса» в 1986 году в 19 лет). Да просто играть в футболку под его номером было счастье! И вот однажды тренировался с юношеской командой, заходит Пеле в раздевалку. Он приехал в клуб, чтобы сделать какие-то фото. Увидел меня, подошел и спрашивает: «Знаешь Камамото (лучший бомбардир в истории сборной Японии)? Классный нападающий». Мне было так приятно, что он сказал что-то хорошее об японском футболисте... Никогда не забуду этот день.

СПАСИБО ЗА ГОЛ «САМПДОРИИ»!

– Вы ведь играли и в Европе – в «Дженоа» в 1994-1995 годах. Италия тоже была страной вашей мечты?

– В Бразилии каждую неделю транслировали матчи серии А, и в Италию уезжали играть все бразильские звезды. Зико, Сократес, Фалькао, Карека, Алемао, Дунга... Поэтому и я туда стремился. Но в первом же матче – против «Милана» – получил травмы. Франко Барези врезался в меня и сломал нос. Два месяца лечился. Но все-таки 21 матч из 34 сыграл. Я был первым японцем в итальянском футболе, но мне казалось, что провалил сезон – забил ведь всего один гол. Правда, это был гол в дерби – «Сампдории», и меня как-то отметили, хотя мы и проиграли (2:3). Несколько лет назад я летел через Неаполь, и в аэропорте обнаружил на чемодане надпись (кто-то из работников написал): «Спасибо за гол, который забили «Сампдории»...» А прошло ведь двадцать лет! Невероятно!

– А как вам французский футбол – нравился?

– Наибольшее впечатление производил Жан-Пьер Папен. Я имел возможность несколько раз потренироваться в «Милане» и был просто поражен тем, как он действует в штрафной соперника, его техникой бомбардира. В этом Папену не было равных! Потом он пригласил меня на свой юбилей в Марсель (30 мая 1999 года). Я играл в команде друзей Папена – с Зиданом, Кантона, тренером был Жак Эме. Конечно, было очень приятно оказаться в такой компании.

– Вы однажды играли в составе сборной Японии против Франции.

– Да, в 1994 году проиграли французам в Токио 1:4. Но соперник был уж больно хорош: Папен, Кантона, Жинола, Дешам, Десайи, Блан… Очень мне нравился и Джоркаефф. Очень удивился, что его не взяли в сборную на ЧМ в США. На жеребьевке ЧМ в России я был почетным гостем, приехали и Пеле, Марадона, Роналдиньо, Блан, Десайи, Дрогба. Марсель Десайи поздравил меня с, так сказать, долголетием в футболе. Встретил Лорана Блана в спортзале отеля, очень он удивился, увидев, как я интенсивно тренируюсь. Вспомнили с ним тот матч 1994-го... Он не мог поверить, что я до сих пор играю.

ДО СИХ ПОР ДО СЛЕЗ ОБИДНО, ЧТО ТАК И НЕ СЫГРАЛ НА ЧМ

– В 1994-м японская сборная не попала на ЧМ, а в 1998 году вас не включили в заявку. Обидно, что так ни разу не сыграли на ЧМ?

– В 1994 году это была настоящая национальная трагедия. А в 1998-м так уж решил тренер Такэси Окада. Хотя я забил больше всех в отборочных. Зла на Окаду не держу, но было, конечно, страшно обидно. К тому же Япония до этого ни разу не играла в финальной стадии ЧМ. Даже комплексовать начал – что ж я за профессиональный футболист такой, если не играл на ЧМ! Даже хотел завязать с футболом. Впрочем, это прошло, больше таких мыслей не появлялось.

– Кто-то вас тогда поддержал?

– Ну да, была встреча с Филиппом Труссье. В конце 1999 года закончился мой контракт с токийским клубом («Верди Кавасаки», играл там с 1990-го), его не продлили, я был не у дел, а Труссье только что принял сборную Японии и позвал меня. Он собирал новую молодую команду – с прицелом на ЧМ-2002, но ему нужны были два три авторитетных ветерана – чтобы молодые брали с них пример. Первый разговор у нас был, когда принимали ванну в горячем источнике у Фудзиямы, во время сборов. Я плохо говорил по-английски, он тоже, но поняли друг друга. Я увидел, что меня уважают, понял, какую важность он придает личностному фактору, характеру, мышлению игроков. Для него футболист, который не способен выразить свои мысли, выступить перед командой, будет таким же маловразумительным на поле. Все связано. Слышать это было интересно. Может быть, под впечатлением от его слов я и отправился в Хорватию, чтобы там начать все сначала.

– Душевная травма 1998 года прошла?

– Нет. Конечно, жизнь продолжается, может быть, даже из такие истории идут на пользу. Но, честно говоря, до сих пор не могу все это забыть. Когда смотрю матчи Японии на ЧМ, как наши играли в прошлом году в России, обидно становится до слез.

МАРАДОНА – РАЗДОЛБАЙ, ПЛАТИНИ – МАФИОЗИ

– С вас Такахаси Еити написал одного персонажа в «Капитане Цубасе» – футболиста Оливье Аттона. Вот что он сказал по этому поводу: «Хотя я и восхищаюсь Кемпесом и Марадоной, мне хотелось, чтобы мой Оливье Аттон походил на Кадзу Миура. Ведь это первый японец, игравший в Бразилии».

– Польщен, но, честно говоря, не видел ни этих знаменитых комиксов, ни мультфильма. Мне часто говорят об этом, но я никак не отождествляю себя с этим знаменитым Аттоном. Хотя, о’кей, обещаю – посмотрю. Знаю, у вас во Франции японские комиксы очень популярны. (Смеется).

– Не будем брать Пеле, кого еще можно назвать великим? Кто вам больше нравится – Кройф или Марадона?

– Сложно сказать... Наверное, все-таки Марадона, мне нравятся такие в хорошем смысле слова раздолбаи. Нравится его отношение к жизни: говорит, что хочет, не взирая на лица. А Кройф – это элегантность, представительность, класс. Хотя он тоже в некотором роде революционер.

– А что скажете о Мишеле Платини?

– Знаете, он выглядит несколько таким… мафиози. Не согласны? (Любимый фильм Кадзу – «Крестный отец»)? В лице есть что–то от гангстера. Он до сих пор популярен во Франции?

– Во Франции Платини и Зидан – самые уважаемые футболисты всех времен. Даже, несмотря на то, что Зидан сотворил в финале ЧМ-2006.

– Это понятно, действительно ведь классные футболисты. Как элегантно играл Зидан, настоящий артист, как и Марадона. Но чтобы лучший технарь в мире так завершил карьеру – просто в голове не укладывается!

– А что думаете о Килиане Мбаппе? Его после ЧМ даже сравнивают с Пеле.

– Красавец, все у него еще впереди. Но Пеле… Сегодня почти невозможно повторить такую блестящую карьеру. Выиграть трижды ЧМ, получится ли еще у кого?

– Неймар…

– Он разочаровал меня, больше старался подставиться, заработать штрафной удар, чем играть в футбол.

P . S .

– Вернемся к вам. Никуда не деться – однажды придется объявить, что заканчиваете…

– Я, может быть, никогда не сделаю таких заявления. Хочу уйти просто, когда однажды на тренировке, во время сборов, пойму что – все, пора. А говорить прощальные речи при полном стадионе – даже не могу представить себе такого. Хотя, конечно, что-то сказать надо…

– И чем будете заниматься, закончив?

– Не думаю об этом. Понимаю, что продержаться еще лет пять будет очень непросто, но, может быть, два или три года... А чем буду заниматься потом… Работать тренером, президентом, генеральным директором какого-нибудь клуба, консультантом на ТВ… Меня все это не интересует. Я хочу быть простым «jogador» («игроком» – произносит по-португальски). Как сказать «Jogador» по-французски?

– «Joueur»…

– Вот! Хочу быть «Joueur». И больше никем. Играть до гробовой доски, если такое возможно. Не хочу, чтобы, когда умру, написали «умер бывший футболист Кадзу Миура». Гораздо лучше звучит: «умер футболист Кадзу Миура».