Пирожок «Жиньяк» и татуировки в полтела. Как знаменитый француз стал мексиканцем

На сотню голов во французском чемпионате у него ушло десяток лет. Столько же уже забил за четыре года в Мексике. И останавливаться не собирается. «Играть здесь буду, пока ноги бегают!» – заявил форвард в интервью L’Equipe.

ЧТО-ТО ТАКОЕ, НАВЕРНОЕ, ЕСТЬ ВО МНЕ… МЕКСИКАНСКОЕ

– Правда, что стали мексиканцем?

– Недавно сдал экзамен по натурализации – культуру и историю страны. Наши двое детей, которые родились здесь в Монтеррей, стали автоматически мексиканцами, вот и мы с женой решили оформить гражданство. Нам здесь все нравится, устроились отлично, четвертый ведь год уже в Мексике. И никуда уезжать пока не планируем. Так что правильный ход.

– От Монтеррея до Марселя 14 часов лета. Не скучаете по родине?

– Иногда чувствуешь себя как будто во сне. Как будто смотрю фильм про собственную жизнь. Кажется даже, что некоторые эпизоды уже когда-то видел. Что-то в этом роде было со мной в Марселе. Я с детства мечтал о марсельском «Олимпике». И пять лет (2010-2015 – прим. ред.) играл за эту команду. Но, к сожалению, мечта закончилась – вынужден был уйти. И тогда захотелось чего-то капитально нового. Пять лет в «Олимпике» – это такая психологическая нагрузка! Считай, 15 лет в любом другом клубе! Последний сезон был удачным, контракт заканчивался, я получил кучу предложений: из Германии, Англии, Италии, Турции, Катара, Дубая, Китая… Но когда возник мексиканский вариант, приехали представители от «Тигров» («Тигрес УАНЛ» из Монтеррей), сразу понял – то, что надо! Что-то, наверное, во мне есть такое… мексиканское! Ну ей богу! Так что не случайно очутился здесь.

– Так чем все-таки они вас заманили?

– Интуиция подсказала – все будет отлично. Предложение меня устраивало буквально по всем пунктам. Обговорили все за ночь, и я сказал «да». У меня вообще такая натура – путешественника, первопроходца.

– Прошлой осенью вы продлили контракт с «Тиграми»» до июня 2021 года ...

– На самом деле с возможностью продления до 2022 года. И, может быть, даже еще на несколько лет. Буду играть за «Тигров», пока ноги бегают. А когда кончать – это уж мне решать! Я вообще не так часто меняю команды. Пять лет играл за «Лорьян», где меня воспитали, три – в Тулузе, пять – в Марселе, и теперь почти четыре года – в «Тигрес». Быстро адаптируюсь. И если меняю команду, то все тщательно продумываю, поэтому и задерживаюсь надолго. Если мне комфортно в команде – зачем куда-то уходить! Даже если есть какое-то выгодное в плане карьеры предложение.

ЗДЕСЬ ВСЕ В МЕКСИКЕ СВИХНУЛИСЬ НА ФУТБОЛЕ

– Что вы имеете ввиду под словом «выгодное»?

– Предложения из Аргентины, Бразилии или США. За последние два года были все эти варианты. Но вы не представляете, как мне нравится в Мексике! Местный чемпионат – лучший в Америке. А варианты были – просто чума!

– Интересно…

– Было предложение от «Бока Хуниорс». Да я никогда в жизни я не мог предположить, что клуб Марадоны или Рикельме заинтересуется мной! Бока – это Бомбонера (стадион)! Был вариант и с «Фламенго» – это Маракана, самое большое число болельщиков в мире… Не клубы, а бомба!

– Так в чем дело? Почему бы не принять какое-то из этих предложений?

– Так мне и здесь хорошо. Конечно, почесал репу, приятно – чего скрывать! – но я действительно счастлив здесь, в Монтеррей. Меня здесь все устраивает! Все – это, значит, буквально все! Да у меня был даже вариант поиграть вместе с Ибрагимовичем…

– Как это! В «ПСЖ» что ли?

– Спятил что ли? Ромен Алессандрини, мой приятель по «Марселю», сейчас играет за «Лос-Анджелес Гэлакси». Звонит: «Деде, наш спортивный директор хочет поговорить с тобой». Это было два года назад. Я сказал, чтоб звонили напрямую моему руководству. Без их ведома не буду ни с кем вести переговоры. По договору меня могли выкупить не меньше чем за 25 миллионов евро. И они – из «Гэлакси» – приехали-таки в Монтеррей. Идея у них была такая: пригласить меня, чтобы я, так сказать, подготовил плацдарм для приезда Ибры. Неплохая бы парочка получилась! Там в США так много мексиканцев, что я стал бы для них настоящим подарком. Но я особо не парился. Если уж уходить из «Тигрес», то в «Бока» или «Фламенго». Там тоже все на футболе помешаны. На самом деле, футбол для меня – это такое вот сумасшествие, борьба, приключение. Это все есть в Мексике, в Монтеррей – все свихнулись на футболе. Если поживете здесь намного, сами увидите. Не город – а сумасшедший дом!

ПОБИТЬ РЕКОРД КЛУБА ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА – ЭТО ЖЕ НАДО ЗАБИВАТЬ, КАК АВТОМАТ!

– В финале лиги чемпионов КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) играют две команды из Монтеррея – ваша и «Райадос»…

– Сегодня Монтеррей – столица футбола в Мексике, а может даже всей Америки. Стадион – на 104 000 мест. В городе настоящий строительный бум. Квадратный метр в иных кварталах стоит просто неподъемно. Есть районы, где 20 соток голой земли стоят четыре миллиона долларов. Через пять лет это будет настоящий Даллас. Да здесь экономика почти как в США. Хозяева «Тигрес» и «Райадоса» – два магната. Мы принадлежим «Cemex» – производитель цемента и стройматериалов, оборот – 14 миллиардов долларов. У «Райадоса» хозяин – «Femsa», производитель пива, один из крупнейших в Америке. Стоит 22 миллиарда. Это – космос! Деньги деньгами, но «Тигрес» – это еще и особая такая, семейная атмосфера. Дети приходят на тренировки посмотреть на своих пап. Жены украшают раздевалку. Каждый вторник все собираются на барбекю: игроки, тренеры, работники клуба. Все так классно! Никакой субординации.

– Финальный матч против «Райадос» – город будет стоять на ушах?

– Всю неделю перед финалом половина жителей будет ходить в майках «Тигров», половина – в «Райадос». Страсти будут кипеть! Это больше, чем «Классико». Это «Суерклассико»! Такое же дерби, как «Бока» – «Ривер» в Аргентине. Или «Бешикташ» – «Галатасарай» в Турции. Трибуны будут так орать весь матч, что на поле не услышишь друг друга!

– Это будет уже ваш третий финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ за за четыре года...

– Два финала проиграли, плюс поражение в Кубке Либертадорес (от «Ривер Плейт» в 2015 году) и в финале Евро-2016. Что-то многовато… С другой стороны, это говорит о том, что я такой чувак, с кем можно добраться до финала, и о силе «Тигров». Но надо же в конце концов выиграть эту чертову Лигу чемпионов! Если удастся, тогда будем играть в клубном чемпионате мира. Может быть, против «Барселоны» с Месси или «Ювентуса» с Криштиану Роналду. Вот было бы здорово!

– Но вы же еще вот-вот станете лучшим бомбардиром в истории «Тигров»…

– Когда я приехал сюда в июле 2015 года, такой цели не ставил. Побить рекорд клуба – 104 гола, кто мог подумать, что на это уйдет четыре года или даже меньше! Надо ведь забивать, как автомат! Но аппетит приходит по время еды.

– Где труднее забивать – в мексиканском чемпионате или в лиге 1? Вы ведь в «Тулузе» в 2009-м забили 24 гола.

– Трудно сравнивать. В «Тулузе» мне было 23 года и соперники меня лупили нещадно по ногам. Я забил на семь мячей больше Карима Бензема. Считаю, это круто, ведь, Карим – лучший центрфорвард мира. Во всяком случае, я так считаю. «Тигры» существуют 52 года. Нынешнему рекордсмену Томасу Бою понадобилось 13 сезонов, чтобы забить эти 104 гола. Трудно сравнивать эпохи.

ПОДСЕЛ НА ТАТУИРОВКИ – ПОЛТЕЛА РАЗРИСОВАНЫ

– Не опасаетесь за свою безопасность в городе, где каждый день совершается 13 убийств? Вас ведь здесь знает каждая собака, останавливают, просят автографы…

– Страха нет! Я открытый общительный человек, легко иду на контакт, никому не отказываю. Мексиканцы – благородный народ. Надо отбросить все эти клише! Есть здесь люди, которые экономят, не едят в дни матчей, чтобы купить билет за 200 песо (9 евро) и пойти на матч и сидеть где-то на галерке. Я очень уважаю этих людей, как и они меня. Я никого не строю из себя, не заигрываю ни с кем. Даже болельщики «Райадос» уважают меня. Но в принципе я домосед, не очень-то часто выхожу в город.

– Мексиканская культура – какие-то вещи можете отметить?

– Татуировки. Когда я приехал сюда, у меня вообще не было ни одной. Сейчас же, не сосчитать! Половина тела – в татуировках. Здесь просто невозможно их не делать! Как-то подсел. Но все рисунки со смыслом.

– Например?

– Когда родился мой последний сын Иден (в 2015 году), так как он мексиканец, а здесь все почитают Деву Марию Гваделупскую, я захотел, чтобы сына нарисовали в виде мексиканского футболиста под сенью этой Девы. Первой же моей первой татуировкой был коготь тигра с номером 10. Есть еще композиция: воинский шлем и глаза моей жены. Жена всегда была со мной, во все трудные моменты, ее взгляд – это как успокоительное. Есть и татуировки с героями мультиков из моего детства – Олив и Том, к примеру. Все татуировки связаны с чем-то важным в жизни.

– Интересно, есть ли у фанатов татуировки Жиньяка?

– Да это вообще финиш! Люди просят расписаться прямо на теле, чтобы потом поверх выколоть татуировку. У кого-то на коже – мое лицо. Даже у моего папаши крыша съехала – на спине нарисовал огромного тигра и десятка – мой номер.

ЕСТЬ ДАЖЕ ПИРОЖОК «ЖИНЬЯК»!

– С футболом все ясно, а чем еще здесь занимаетесь?

– Отпуск – короткий. Сплошные матчи – два чемпионата, Лига чемпионов… Длинные переезды. Но Рождество проводим традиционно в Канкуне (знаменитый мексиканский курорт). Были в горах в Аспене, это штат Колорадо. Монтеррей хорошо расположен: 45 минут полета до Техаса, два часа – и ты в Калифорнии или Флориде. Летом недели две провожу во Франции – в нашем доме около Марселя.

– Что будете делать после окончания карьеры? Есть какие-то задумки?

– Пока рановато об этом думать. Буду играть как можно дольше. Йохвен Гихард, мой личный тренер по физподготовке (он работает вместе с Кристофом Манувриером, который готовил меня в «Марселе») приезжает пять раз в год – проводит со мной по три недели. А вообще хочу получить диплом тренера и замутить что-то серьезное. Менеджером стать, тренером – пока не решил. Но из футбола не уйду – это точно! А первым делом хочу организовать футбольную школу приличного уровня для детей из неблагополучных семей в Монтеррей. Работаю уже над этим проектом. Надо выбрать и купить кусок земли для этой школы.

– У вас есть какой-то бизнес в Мексике?

– Клуб использует мое изображение. Но какая выручка от этого – не ясно, ничего мне не говорят. Хотя знаю, 80% маек, что продается – с моим изображением. И таких фактов полным полно! Есть люди, которые используют мое имя без разрешения. Есть даже пирожок «Жиньяк»! Иногда замечаю свое имя в самых неожиданных местах. Обалдеть! Если честно, не очень-то мне все это нравится. Но что могу поделать! Самому заняться рекламой? Это не мое. Мое дело – играть в футбол. Пусть делают, что хотят, если им так нравится. Парень ведь печет эти пирожки не просто так, а потому, что любит меня и «Тигров»! Чтобы купить абонемент, надо ждать не один год, пока подойдет очередь. Чтоб сидеть в ложе – список огромный, лет на восемнадцать! Когда мы выиграли чемпионат, 100 000 человек собрались на на Макроплаза (городская площадь в 40 гектаров) и полмиллиона вышли на улицы.

– Антуан Гризманн интересуется Уругваем – историей, культурой. Может, и ему по вашему примеру, приехать в Южную Америку в конце карьеры?

– Но Антуан любит не только Уругвай, но и Мексику. Использует даже чисто мексиканские словечки, к примеру, «wey» – это что-то вроде « frérot» (брат). В раздевалке после финала ЧМ я увидел его в сомбреро на голове, он повторял все время «que onda wey?» (как дела, брат?). Он вполне приехать через какое-то время в Мексику или заканчивать в «Пеньяроле» Монтевидео. Он расспрашивал меня на все эти темы во время Евро-2016. Да и другие тоже задавали вопросы. С меня ведь все началось. Жереми (Менез) несколько раз звонил, прежде чем подписать контракт с мексиканской «Америкой». Я знаю, что ему там классно. Играет ведь на «Ацтеке» – стадион на 100 000 мест, на котором проходили матчи двух чемпионатов мира. Думаю, скоро в Мексике появятся и другие очень хорошие французские игроки.

ВИДЕЛ ВО СНЕ, КАК ПРАЗДНУЮ ПОБЕДУ С ЧУВАКАМИ

– Марсело Бьелса, который тренировал «Марсель» в ваш последний год там, он ведь и в Мексике в свое время работал (1992-1994 – в «Атласе», 1995-1996 – в «Америке»). Он повлиял как-то на ваше решение ехать сюда?

– Да не сказал бы. Но в Мексике о нем до сих пор помнят, особенно в Гвадалахаре. Обмениваемся с ним сообщениями или общаемся через его помощника Диего Рейеса. Марсело не особо разговорчивый человек. Ему легче писать – такие короткие письмеца. Недавно прислал открытку. (Достает мобильник, показывает текст на испанском, переводит): «Андре-Пьер! Поздравляю со всеми твоими успехами в «Тигрес». Сто голов – это просто невероятно. Последний был просто класс! Слежу за тобой. Ты же знаешь, как я тебя уважаю и восхищаюсь тобой». Получил это письмо 19 февраля (после того, как забил 99-й гол). Этот мужик значит очень много для меня. Благодаря ему я на футбол стал смотреть иначе. В другом письме написал, что я как был, так и остался футболистом любителем, хотя и профессионал. Все его весточки мне чрезвычайно дороги. Просто до слез. Говорит мало, но так, как он, не говорит никто. На мой счет у него всегда была одна задумка…

– Какая?

– Когда у меня кончался контракт с «Марселем», он хотел, чтобы я подписался в «Манчестер Юнайтед». Считал – это то, что нужно для меня. Знал ведь, как я обожаю «МЮ». Это одна из моих самых любимых команд в Европе, там же играл Рууд ван Нистелрой.

– Дидье Дешам часто о вас говорит так: «не хватило каких-то нескольких сантиметров», чтобы войти в историю. Это об эпизоде на 92-й минуте финала Евро-2016 против Португалии, когда угодили в штангу. Рана зажила?

– Да, все сейчас нормально. Но тогда после финала не мог нормально заснуть несколько ночей… Снились какие-то кошмары или то, что я забиваю. Просыпался в холодном поту! Видел во сне, как праздную победу с чуваками. Но скоро произошло еще одно жуткое событие – затмило этот финал.

– Какое событие?

– Теракт в Ницце, вскоре после Евро (14 июля 2016 года). Когда такое происходит, понимаешь, что все в мире относительно. Был я и на «Стад де Франс» 13 ноября 2015 года во время матча с Германией (2:0), когда террористы устроили бойню. Даже забил второй гол... Видел и как сборная выиграла ЧМ в России. Радовался за них как сумасшедший!

– Где вы смотрели финал?

– Были тогда на сборах в Лос-Анджелесе перед финалом мексиканского Суперкубка. Помню, как смотрел матч против Аргентины (4:3), 1/8 финала – по мобильнику, на скамейке запасных во время какого-то контрольного матча «Тигров».

– А во время Евро-2016 не было чувство того, что это начало создания новой команды?

– Невероятная команда! Лучший коллектив из всех, что видел – и в сборной, и в клубах. Дидье Дешам – в нем весь секрет. Знает, как сделать этот замес. Был очень счастлив за него лично. У него все продумано, знает четко, что нужно для победы. Он видел, что я в 2016-м был не в самой лучшей форме, но могу вести за собой команду, заряжать энергией. Почти получилось…. Если бы не эти злополучные штанги (на Евро-2016 попал в штанги матче против Ирландии и Португалии).

– Вам 33 года, вы еще в приличной форме. И ведь не заявляли о том, что покидаете сборную…

– Никогда не делал таких заявлений. Но ведь в сборной много появилось молодых классных ребят – Мбаппе, Дембеле, Лемар… С ними уже трудно тягаться. Да потом пятнадцать часов лететь в Европу, столько же обратно. Семь часов разница во времени. Сборная Франции в полном порядке. Линия атаки – что надо! Это – долгосрочный проект, у ребят все впереди. Знаю, в команде прекрасная атмосфера. Они себя еще покажут…