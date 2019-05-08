Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 12:00ФутболАлександр Августин

Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионов

Ожиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм» поделился российский защитник «Витесса», который играл в этом сезоне против амстердамцев в чемпионате Голландии.

GettyImages-1146112948

«У ТАЛЬЯФИКО И ШЕНЕ – НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ»

– Неделю назад «Аякс» победил в Лондоне 1:0. Это комфортный задел перед ответной встречей в Амстердаме?
– После того, как «Аякс» прошел в Лиге чемпионов «Реал» и «Ювентус», я уже ничему не удивляюсь. И победу амстердамцев над «Тоттенхэмом» воспринял спокойно. Она могла получиться и более убедительной, скажем, 2:0… В ответной игре жду классное футбольное шоу. Ну а фаворит, конечно, «Аякс». При поддержке своих болельщиков команда должна выходить в финал.

– Вы симпатизируете представителю чемпионата, в котором сами выступаете?
– Да нет, дело не в этом. Просто «Аякс» действительно показывает классный футбол. Хочется, чтобы он выиграл эту Лигу чемпионов.

– Насколько непросто противостоять нападению амстердамцев?
– Последний матч против «Аякса» пропустил из-за травмы. Но они, как и в первом круге, когда я играл, опять забили нам четыре мяча. Тогда было 0:4, теперь получилось 2:4… Что отличает эту команду? В первую очередь безупречный контроль мяча. Можно перечислять весь состав, но, на мой взгляд, самое нестандартное мышление там у Николаса Тальяфико и Лассе Шене. «Аякс» постоянно творит на поле, предсказать каждый следующий маневр невероятно сложно. Единого противоядия точно нет.

«НЕ МОЖЕТ АМСТЕРДАМ ИЗМЕНИТЬ СЕБЕ, ПОТОМУ ЧТО НЕ УМЕЕТ»

GettyImages-1146101315

– «Витесс», как и «Тоттенхэм», играл против «Аякса» вторым номером?
– А как по-другому? Попробуйте навязать «Аяксу» свою игру. Это бесполезно. А «Тоттенхэм» к тому же был ослаблен травмой Гарри Кейна и дисквалификацией Сон Хын Мина. С возвращением корейца атакующий потенциал английского клуба заметно увеличится. Поэтому шансы в Амстердаме будут. Другое дело, получится ли их реализовать. В удачный день «Аяксу» можно забить – и не раз. Вспомните, как «Фейенорд» разгромил амстердамцев 6:2! Счет был не по игре, но все равно, шесть мячей – это же не случайность. В обороне «Аякса» есть слабые места. А тренер у «Тоттенхэма» – грамотный. Маурисио Почеттино наверняка приготовит какие-то сюрпризы.

– Сам «Аякс», добравшись до такой высокой стадии, не испугается, не изменит своему стилю?
– Во втором тайме в Лондоне команда действовала строго по счету. Но совсем отказаться от своего атакующего футбола не может, потому что не умеет играть иначе. И болельщики «Аякса» другую игру не признает. Поэтому, несмотря на близость финала, жду от хозяев смелых действий на поле.

– Вы – правый атакующий защитник. Как охарактеризуете левый фланг «Аякса»?
– Ну, против Тальяфико сложновато играть один в один – это точно. Там еще и Дэйли Блинд подстраховывает, и Френки Де Йонг

– Кого в составе амстердамцев еще выделите?
Душана Тадича и Хакима Зийеш. Вместе с Де Йонгом они составляют мощное трио.

– А как вам игра голкипера Андре Онаны, который, пожалуй, перебарщивает с выходами из ворот и игрой ногами.
– Да ничего он не перебарщивает! Онана классно играет ногами. И тем самым оказывает защите огромную помощь.

«ИГРАТЬ ЗА ТАКУЮ КОМАНДУ – БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ»

GettyImages-1146099306

– «Аякс» близок к триумфу в Лиге чемпионов, но при этом может не выиграть голландскую лигу. За два тура до финиша у команды Эрик тен Хага поровну очков с ПСВ.
– Меня это не удивляет. В Голландии серьезная конкуренция, и «Аякс» – далеко не гегемон. Тот же ПСВ в групповом турнире Лиги чемпионов на равных играл с «Тоттенхэмом». А «Аяксу» непросто сражаться на трех фронтах. Амстердамцы же еще и в финал Кубка страны вышли. Кстати, от ПСВ они в какой-то момент отставали на восемь очков.

– «Витесс» помог «Аяксу» отыграть эту фору, сведя апрельский матч с ПСВ вничью – 3:3.
– Да. Именно в том туре «Аякс» и вышел на первое место.

– Летом некоторые звезды амстердамцев покинут клуб. А вам хотелось бы перебраться в «Аякс»?
– Вы еще спрашиваете – разумеется! Играть за «Аякс» – большая честь для любого футболиста.

– Почему «Витесс» весной так сдал? В последних восьми турах – одна победа, пять ничьих и два поражения…
– Да все нормально у нас. Идем на седьмом месте, опережая восьмое на три очка. А попасть в семерку – самое главное. Это плей-офф за путевки в Лигу Европы.

– Братья Березуцкие нормально вписались в тренерский штаб Леонида Слуцкого?
– Думаю, да. Все ребята довольны их работой, ни у кого нет претензий.

– Почему тогда пропускаете так много? Березуцкие ведь отвечают за оборону.
– Но мы и забиваем прилично. Это специфика голландского футбола. Надо обращать внимание на забитые, а не на пропущенные мячи. В целом игра у нас поставленная.

– Поедете в Амстердам на матч с «Тоттэнхэмом»?
– Нет, буду дома смотреть. Да и к тому же билетов на стадион уже нет.

– Когда восстановитесь после травмы?
– Ничего серьезного со мной не случилось. Пропустил только один тур – когда играли с «Аяксом». Но к следующему матчу надеюсь вернуться в основу.

1

07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
04/05 20:41Хоккей
За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине»Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.
08/05 00:30Футбол
Как «Ливерпуль» смёл «Барселону». Все голы безумного матча – здесь!Все голы исторического матча на «Энфилде».
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
06/05 18:39Хоккей
Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр.
05/05 16:00Хоккей
Сегодня – чехи, а дальше – чемпионат мира. Страшно? Нам – да!Сегодня сборная России проведет заключительный матч Евротура. После двух поражений подряд от шведов (4:6) и финнов (1:3) команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Чехии.
05/05 21:45Хоккей
Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
06/05 01:54Хоккей
Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
08/05 01:53Футбол
Никогда не сдавайся. Всё началось с футболки Салаха. Фотогалерея великого матчаНаикрутейший форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах из-за травмы пропустил второй полуфинал против «Барсы».
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
08/05 01:00Футбол
День Психа. Как Юрген Клопп собрал все долги за один вечер4:0 после 0:3. Без Мохамеда Салаха. С фирменной улыбкой, которая легко превращается в гримасу. Юрген Клопп выходит в свой третий финал Лиги чемпионов.
05/05 08:30Хоккей
«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
08/05 08:49Футбол
Почему «Ливерпулю» теперь нельзя увольнять Клоппа. Какая может быть Швейцария?Весь мир восхищается подвигом «Ливерпуля» в матче с «Барселоной», однако ни одного титула «красные» при Юргене Клоппе пока не завоевали. И если не завоюют, то немец сам… обещал покинуть клуб. Наш автор считает: Клоппа надо удержать любым способом!
08/05 00:00Футбол
Никогда не хороните «Ливерпуль»! Красные разгромили «Барселону» и вышли в финалЭто был великий матч.
08/05 08:24Хоккей
«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд  Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
Новости
12:23 Футбол Участие Дзюбы в матче с ЦСКА остается под вопросом
12:11 Хоккей Стал известен состав сборной России на чемпионат мира
12:03 Футбол Сергей Семак: «Зенит» больше всех забивает и побеждает – в этом ключ к успеху
11:54 Футбол Сергей Семак: Опустошенность мешает, но будем с ней справляться
11:47 Футбол Леон Мусаев: «Зенит» будет выкладываться на 100 процентов в матче с ЦСКА
11:15 Футбол Шамиль Газизов: За формой «Спартака» не следим, едем за победой
10:46 Футбол Такума Нисимура: ЦСКА обязан побеждать «Зенит»
10:22 Футбол Дмитрий Хомуха: Игрокам нужно было почувствовать, что такое чемпионат Европы
10:04 Футбол Моуринью о 4-м голе «Ливерпуля»: В детском футболе сказали бы, что игроки заснули
09:41 Футбол Дивок Ориги о победе над «Барселоной»: Это что-то особенное
09:04 Футбол Луис Суарес: Когда «Ливерпуль» забивал четвертый гол, мы играли, как дети
08:55 Футбол Эрнесто Вальверде: Я не знаю, как поражение в Ливерпуле повлияет на меня
08:17 Футбол Лука Джорджевич: Надеюсь, еще смогу помочь «Зениту»
08:06 Футбол Жозеп Бартомеу: У меня нет объяснений четвертому голу
07:34 Хоккей «Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф
06:36 Футбол Джорджиньо Вейналдум: Мы были уверены, что нам по силам выйти в финал
06:17 Футбол Клуб из Испании не сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2013 года
01:50 Футбол Артем Дзюба: Величайший матч! Клопп – лучший тренер в мире!
01:37 Футбол Садио Мане – о победе над «Барселоной»: Мы просто верили
01:28 Футбол Жозе Моуринью: Клопп не из тех тренеров, что постоянно жалуются и плачут
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика