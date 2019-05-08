Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионов Ожиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм» поделился российский защитник «Витесса», который играл в этом сезоне против амстердамцев в чемпионате Голландии.

«У ТАЛЬЯФИКО И ШЕНЕ – НЕСТАНДАРТНОЕ МЫШЛЕНИЕ»

– Неделю назад «Аякс» победил в Лондоне 1:0. Это комфортный задел перед ответной встречей в Амстердаме?

– После того, как «Аякс» прошел в Лиге чемпионов «Реал» и «Ювентус», я уже ничему не удивляюсь. И победу амстердамцев над «Тоттенхэмом» воспринял спокойно. Она могла получиться и более убедительной, скажем, 2:0… В ответной игре жду классное футбольное шоу. Ну а фаворит, конечно, «Аякс». При поддержке своих болельщиков команда должна выходить в финал.

– Вы симпатизируете представителю чемпионата, в котором сами выступаете?

– Да нет, дело не в этом. Просто «Аякс» действительно показывает классный футбол. Хочется, чтобы он выиграл эту Лигу чемпионов.

– Насколько непросто противостоять нападению амстердамцев?

– Последний матч против «Аякса» пропустил из-за травмы. Но они, как и в первом круге, когда я играл, опять забили нам четыре мяча. Тогда было 0:4, теперь получилось 2:4… Что отличает эту команду? В первую очередь безупречный контроль мяча. Можно перечислять весь состав, но, на мой взгляд, самое нестандартное мышление там у Николаса Тальяфико и Лассе Шене. «Аякс» постоянно творит на поле, предсказать каждый следующий маневр невероятно сложно. Единого противоядия точно нет.

«НЕ МОЖЕТ АМСТЕРДАМ ИЗМЕНИТЬ СЕБЕ, ПОТОМУ ЧТО НЕ УМЕЕТ»

– «Витесс», как и «Тоттенхэм», играл против «Аякса» вторым номером?

– А как по-другому? Попробуйте навязать «Аяксу» свою игру. Это бесполезно. А «Тоттенхэм» к тому же был ослаблен травмой Гарри Кейна и дисквалификацией Сон Хын Мина. С возвращением корейца атакующий потенциал английского клуба заметно увеличится. Поэтому шансы в Амстердаме будут. Другое дело, получится ли их реализовать. В удачный день «Аяксу» можно забить – и не раз. Вспомните, как «Фейенорд» разгромил амстердамцев 6:2! Счет был не по игре, но все равно, шесть мячей – это же не случайность. В обороне «Аякса» есть слабые места. А тренер у «Тоттенхэма» – грамотный. Маурисио Почеттино наверняка приготовит какие-то сюрпризы.

– Сам «Аякс», добравшись до такой высокой стадии, не испугается, не изменит своему стилю?

– Во втором тайме в Лондоне команда действовала строго по счету. Но совсем отказаться от своего атакующего футбола не может, потому что не умеет играть иначе. И болельщики «Аякса» другую игру не признает. Поэтому, несмотря на близость финала, жду от хозяев смелых действий на поле.

– Вы – правый атакующий защитник. Как охарактеризуете левый фланг «Аякса»?

– Ну, против Тальяфико сложновато играть один в один – это точно. Там еще и Дэйли Блинд подстраховывает, и Френки Де Йонг…

– Кого в составе амстердамцев еще выделите?

– Душана Тадича и Хакима Зийеш. Вместе с Де Йонгом они составляют мощное трио.

– А как вам игра голкипера Андре Онаны, который, пожалуй, перебарщивает с выходами из ворот и игрой ногами.

– Да ничего он не перебарщивает! Онана классно играет ногами. И тем самым оказывает защите огромную помощь.

«ИГРАТЬ ЗА ТАКУЮ КОМАНДУ – БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ»

– «Аякс» близок к триумфу в Лиге чемпионов, но при этом может не выиграть голландскую лигу. За два тура до финиша у команды Эрик тен Хага поровну очков с ПСВ.

– Меня это не удивляет. В Голландии серьезная конкуренция, и «Аякс» – далеко не гегемон. Тот же ПСВ в групповом турнире Лиги чемпионов на равных играл с «Тоттенхэмом». А «Аяксу» непросто сражаться на трех фронтах. Амстердамцы же еще и в финал Кубка страны вышли. Кстати, от ПСВ они в какой-то момент отставали на восемь очков.

– «Витесс» помог «Аяксу» отыграть эту фору, сведя апрельский матч с ПСВ вничью – 3:3.

– Да. Именно в том туре «Аякс» и вышел на первое место.

– Летом некоторые звезды амстердамцев покинут клуб. А вам хотелось бы перебраться в «Аякс»?

– Вы еще спрашиваете – разумеется! Играть за «Аякс» – большая честь для любого футболиста.

– Почему «Витесс» весной так сдал? В последних восьми турах – одна победа, пять ничьих и два поражения…

– Да все нормально у нас. Идем на седьмом месте, опережая восьмое на три очка. А попасть в семерку – самое главное. Это плей-офф за путевки в Лигу Европы.

– Братья Березуцкие нормально вписались в тренерский штаб Леонида Слуцкого?

– Думаю, да. Все ребята довольны их работой, ни у кого нет претензий.

– Почему тогда пропускаете так много? Березуцкие ведь отвечают за оборону.

– Но мы и забиваем прилично. Это специфика голландского футбола. Надо обращать внимание на забитые, а не на пропущенные мячи. В целом игра у нас поставленная.

– Поедете в Амстердам на матч с «Тоттэнхэмом»?

– Нет, буду дома смотреть. Да и к тому же билетов на стадион уже нет.

– Когда восстановитесь после травмы?

– Ничего серьезного со мной не случилось. Пропустил только один тур – когда играли с «Аяксом». Но к следующему матчу надеюсь вернуться в основу.