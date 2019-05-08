Всё началось с футболки Салаха. Фотогалерея великого матча - Советский спорт
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08 мая 2019 01:53Футбол

Всё началось с футболки Салаха. Фотогалерея великого матча

Наикрутейший форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах из-за травмы пропустил второй полуфинал против «Барсы». Казалось, для красных это приговор. Но мудрый египтянин все равно помог своим - надел футболку с правильной надписью: «Никогда не сдавайся!»

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