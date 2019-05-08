«Спартак» в худшем виде. Разбор чудовищных ошибок «Барселоны» - Советский спорт
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08 мая 2019 05:00ФутболУсачев Владислав

«Спартак» в худшем виде. Разбор чудовищных ошибок «Барселоны»

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» пропустила четыре гола от «Ливерпуля» и проиграла по сумме двух матчей. «Советский спорт» разбирает все эпизоды с забитыми мячами.

7-Я МИНУТА

Эпизод начался с того, что защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сделал пас со своей половины поля на правый фланг атаки, где в одиночестве находился Садио Мане. Три защитника «Барселоны» находились на своих местах. А вот Жорди Альба задержался в атаке и открыл Мане «коридор» на своем фланге. Это первая ошибка защитника.

Барса---1-гол,-1

Пас Матипа оказался неточным. Альба успел к мячу, но у него не было времени оценить ситуацию, поэтому он предсказуемо скинул мяч в то место, где должен был находиться центральный защитник «Барселоны». Сбросить мяч в центр поля он не мог, потому что там находились сразу трое игроков «Ливерпуля». Делать скидку поперек на Серхио Бускетса было тоже рискованно из-за набегающего Джордана Хендерсона.

Также обращаем внимание на то, что защитник «Барселоны» Серхи Роберто следует к своим воротам, контролируя Дивока Ориги.

Барса---1-гол,-2

Возвращаемся к Мане. Он просчитал действия Альбы и пошел на перехват мяча. Нападающий сразу правильно оценил ситуацию: между центральными защитниками «Барселоны» было много свободного пространства, а Бускетс «забыл» про подключившегося в контракту Хендерсона.

Барса - 1 гол, 2,1

В результате Хендерсон ворвался в штрафную и пробил по воротам. При этом видно, что Серхи Роберто бросил Ориги. Сам нападающий сумел избежать попадания в офсайд.

Барса - 1 гол, 3

Марк-Андре тер Штеген отразил удар Хендерсона в сторону от ворот, где дежурил никем неприкрытый Ориги. «Барселона» получила первый гол в свои ворота.

Барса - 1 гол, 4

54-Я МИНУТА

На левом фланге «Барселоны» Жорди Альба завозился с мячом и потерял его после прессинга Трента Александера-Арнольда..

Барса---2-гол,-0

Защитник «Ливерпуля» продвинулся вперед и намеревался сделать пас на Мане. Однако мяч задел ногу Ивана Ракитича и полетел к 11-метровой отметке.

Барса - 2 гол, 1

Что удивительно, всю дорогу к штрафной Жоржиньо Вейналдума сопровождал Артуро Видаль. И чилиец даже на полкорпуса опережал полузащитника английского клуба.

Барса---2-гол,-2

Однако Вейналдум оказался быстрее и буквально с «точки» голландец расстрелял ворота «Барселоны».

Барса - 2 гол, 3

56-Я МИНУТА

Простая позиционная атака «Ливерпуля». За исключением Лионеля Месси практически все игроки «Барселоны» находятся за линией штрафной. Казалось бы, нападающие «Ливерпуля» должны быть под контролем защитников.

Барса---3-гол,-1

Но Видаль «выбрасывается» на Джеймса Милнера, оставляя за спиной Шердана Шакири, который свободно получает мяч.

Барса - 3 гол, 2

Шакири обрабатывает мяч и с места делает навес в штрафную. Перед воротами «Барселоны» два игрока «Ливерпуля» и четыре защитника, включая Ракитича, который остается чуть сзади. Клеман Лангле контролирует Ориги, а Жерар Пике должен был приглядывать за Вейналдумом.

Барса - 3 гол, 3

Но каталонец весь эпизод смотрел на правый фланг обороны и обернулся назад только в момент, когда Вейналдум уже прыгал, чтобы нанести удар головой. Сам Пике никакого сопротивления нападающему в данном моменте не оказал.

Барса - 3 гол, 4

79-Я МИНУТА

Четвертый гол «Ливерпуля» уже стал классикой. Александер-Арнольд поставил мяч на угловой и демонстративно пошел в сторону, якобы уступая место Шакири.

Барса - 4 гол, 1

Но англичан молниеносно оценил ситуацию. Большинство игроков «Барселоны» отвернулись от мяча, а два игрока, находившихся рядом, Роберто и Альба отошли в сторону. Роберто еще успел махнуть партнеру в сторону Шакири. Таким образом, они открыли дорогу для передачи в штрафную, где в одиночестве стоял Ориги.

Барса - 4 гол, 2

Добавим, что с общего плана видно, как Ориги в этот момент посмотрел в сторону Александера-Арнольда. Защитник это увидел, и сразу отдал пас.

Барса - 4 гол, 2

Когда мяч проделал половину пути, игроки «Барселоны» успели только повернуть головы в нужную сторону, а Ориги даже не пришлось идти в сторону мяча. Александер-Арнольд просто вложил ему мяч в ногу.

Барса - 4 гол, 3

Нападающий оказался в одиночестве, потому что кроме него этот пас видели только Пике, который находился на дальней штанге, и тер Штегер. Бельгийцу нужно было только не попасть в игроков «Барселоны», что он и сделал.

Барса - 4 гол, 4

В этой ситуации самым удивительным является то, что игроки «Барселоны» держали или готовились держать кого угодно, но не центрального нападающего. Нападающего, который в первом тайме уже забил гол, а сейчас стоял в одиночестве на линии вратарской. И если Пике находился на дальней штанге (что он там делал?), где был Лангле?

В чем-то все эти эпизоды напомнили игру в обороне «Спартака» в худшем ее виде весной нынешнего года, когда красно-белые проиграли ЦСКА, «Ростову» и «Арсеналу».

Несвоевременные передачи поперек поля, потери мяча на своей половине, отсутствие дисциплины, потеря из вида нападающего соперника, безразличие и обреченность в эпизоде с последним голом.

Причем «Барселоне» толком даже не удался штурм на последних минутах. «Ливерпуль» смог держать мяч на чужой половине поля. Англичане не отбивались, а продолжали играть и задавили в итоге каталонский клуб, который уже второй сезон в Лиге чемпионов закончил разгромным поражением.

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