«Спартак» в худшем виде. Разбор чудовищных ошибок «Барселоны»

Эпизод начался с того, что защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сделал пас со своей половины поля на правый фланг атаки, где в одиночестве находился Садио Мане. Три защитника «Барселоны» находились на своих местах. А вот Жорди Альба задержался в атаке и открыл Мане «коридор» на своем фланге. Это первая ошибка защитника.

Пас Матипа оказался неточным. Альба успел к мячу, но у него не было времени оценить ситуацию, поэтому он предсказуемо скинул мяч в то место, где должен был находиться центральный защитник «Барселоны». Сбросить мяч в центр поля он не мог, потому что там находились сразу трое игроков «Ливерпуля». Делать скидку поперек на Серхио Бускетса было тоже рискованно из-за набегающего Джордана Хендерсона.

Также обращаем внимание на то, что защитник «Барселоны» Серхи Роберто следует к своим воротам, контролируя Дивока Ориги.

Возвращаемся к Мане. Он просчитал действия Альбы и пошел на перехват мяча. Нападающий сразу правильно оценил ситуацию: между центральными защитниками «Барселоны» было много свободного пространства, а Бускетс «забыл» про подключившегося в контракту Хендерсона.

В результате Хендерсон ворвался в штрафную и пробил по воротам. При этом видно, что Серхи Роберто бросил Ориги. Сам нападающий сумел избежать попадания в офсайд.

Марк-Андре тер Штеген отразил удар Хендерсона в сторону от ворот, где дежурил никем неприкрытый Ориги. «Барселона» получила первый гол в свои ворота.

На левом фланге «Барселоны» Жорди Альба завозился с мячом и потерял его после прессинга Трента Александера-Арнольда..

Защитник «Ливерпуля» продвинулся вперед и намеревался сделать пас на Мане. Однако мяч задел ногу Ивана Ракитича и полетел к 11-метровой отметке.

Что удивительно, всю дорогу к штрафной Жоржиньо Вейналдума сопровождал Артуро Видаль. И чилиец даже на полкорпуса опережал полузащитника английского клуба.

Однако Вейналдум оказался быстрее и буквально с «точки» голландец расстрелял ворота «Барселоны».

Простая позиционная атака «Ливерпуля». За исключением Лионеля Месси практически все игроки «Барселоны» находятся за линией штрафной. Казалось бы, нападающие «Ливерпуля» должны быть под контролем защитников.

Но Видаль «выбрасывается» на Джеймса Милнера, оставляя за спиной Шердана Шакири, который свободно получает мяч.

Шакири обрабатывает мяч и с места делает навес в штрафную. Перед воротами «Барселоны» два игрока «Ливерпуля» и четыре защитника, включая Ракитича, который остается чуть сзади. Клеман Лангле контролирует Ориги, а Жерар Пике должен был приглядывать за Вейналдумом.

Но каталонец весь эпизод смотрел на правый фланг обороны и обернулся назад только в момент, когда Вейналдум уже прыгал, чтобы нанести удар головой. Сам Пике никакого сопротивления нападающему в данном моменте не оказал.

Четвертый гол «Ливерпуля» уже стал классикой. Александер-Арнольд поставил мяч на угловой и демонстративно пошел в сторону, якобы уступая место Шакири.

Но англичан молниеносно оценил ситуацию. Большинство игроков «Барселоны» отвернулись от мяча, а два игрока, находившихся рядом, Роберто и Альба отошли в сторону. Роберто еще успел махнуть партнеру в сторону Шакири. Таким образом, они открыли дорогу для передачи в штрафную, где в одиночестве стоял Ориги.

Добавим, что с общего плана видно, как Ориги в этот момент посмотрел в сторону Александера-Арнольда. Защитник это увидел, и сразу отдал пас.

Когда мяч проделал половину пути, игроки «Барселоны» успели только повернуть головы в нужную сторону, а Ориги даже не пришлось идти в сторону мяча. Александер-Арнольд просто вложил ему мяч в ногу.

Нападающий оказался в одиночестве, потому что кроме него этот пас видели только Пике, который находился на дальней штанге, и тер Штегер. Бельгийцу нужно было только не попасть в игроков «Барселоны», что он и сделал.

В этой ситуации самым удивительным является то, что игроки «Барселоны» держали или готовились держать кого угодно, но не центрального нападающего. Нападающего, который в первом тайме уже забил гол, а сейчас стоял в одиночестве на линии вратарской. И если Пике находился на дальней штанге (что он там делал?), где был Лангле?

В чем-то все эти эпизоды напомнили игру в обороне «Спартака» в худшем ее виде весной нынешнего года, когда красно-белые проиграли ЦСКА, «Ростову» и «Арсеналу».

Несвоевременные передачи поперек поля, потери мяча на своей половине, отсутствие дисциплины, потеря из вида нападающего соперника, безразличие и обреченность в эпизоде с последним голом.



Причем «Барселоне» толком даже не удался штурм на последних минутах. «Ливерпуль» смог держать мяч на чужой половине поля. Англичане не отбивались, а продолжали играть и задавили в итоге каталонский клуб, который уже второй сезон в Лиге чемпионов закончил разгромным поражением.