Не верите в «Ливерпуль»? А вспомните, что год назад «Рома» сделала с «Барсой»! - Советский спорт
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07 мая 2019 08:00ФутболБезъязычный Алексей

Не верите в «Ливерпуль»? А вспомните, что год назад «Рома» сделала с «Барсой»!

Мало кто верит в победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале после гостевого поражения команды Юргена Клоппа со счетом 0:3. Однако у «красных» есть примеры для подражания. История турнира знала и не такие камбэки. Вот самые-самые!

Четвертьфинал-2018

РОМА - БАРСЕЛОНА - 3:0 (первый матч - 1:4)

Собственно, далеко за примерами ходит не надо. Год назад «Барселона» в точно такой же ситуации, правда, на более ранней стадии, не смогла сберечь добытый дома перевес в три гола. Команда Лионеля Месси явно не ожидала такой прыти от «волков» - и те скушали каталонцев в Риме со всеми потрохами. Жареным для «Барсы» запахло на исходе получаса игры, когда Даниэле Де Росси реализовал пенальти и вывел «Рому» вперед - 2:0. А на 82-й минуте Костас Манолас оформил сенсационный разгром. Даже Месси в тот момент выглядел жалко. Ни сил, ни эмоций повести партнеров на финальный штурм у аргентинца не было. Так почему бы «красным» во вторник не стать «волками»?

Финал-2005

ЛИВЕРПУЛЬ - МИЛАН - 3:3 (0:3), пенальти - 3:2

Впрочем, можно и не перевоплощаться ни в каких «волков», а просто вспомнить, что сам «Ливерпуль» издавна считается едва ли не самой кубковой командой европейского футбола. Квинтэссенцией ливерпульской «воли к победе» стал стамбульский финал 2005 года, в котором «красные» под руководством Рафаэля Бенитеса одолели великий «Милан» Карло Анчелотти, уступая 0:3 к 54-й минуте… На 60-й счет был уже 3:3 - благодаря голам Стивена Джеррарда, Владимира Шмицера и Хаби Алонсо. Британцы могли дожать фаворита в основное время, а на исходе овертайма убойный момент упустил лидер миланцев Андрей Шевченко, не сумев пробить Ежи Дудека с 5 метров. Тот же Дудек в серии пенальти был бесподобен, парировав удары Сержиньо, Андреа Пирло и снова Шевченко.

Четвертьфинал-2004

ДЕПОРТИВО - МИЛАН - 4:0 (первый матч - 1:4)

В 2005-м «Милан» не учел своих же ошибок предыдущего сезона (хороший знак для «Ливерпуля» - вдруг и «Барса» забудет сейчас о римском уроке-2018?), когда подопечные Анчелотти непостижимым образом споткнулись в 1/4 финала на «Депортиво». Никто не предполагал, что Кака, Шевченко и компания могут разбазарить в Испании фору в три мяча, однако она «сгорела» уже к перерыву. А во втором «контрольный выстрел» в миланцев произвел легендарный капитан «Депора» Фран - и итальянская песенка была спета.

1/8 финала-2017

БАРСЕЛОНА - ПСЖ - 6:1 (первый матч - 0:4)

Ну и, наконец, камбэк всех камбэков состоялся два года назад. И сотворила его «Барса», за которую еще выступал Неймар. Именно бразилец внес основную лепту в чудо-разгром своей будущей команды. На 88-й минуте «ПСЖ» проигрывал «всего лишь» 1:3, что с учетом домашней победы парижан 4:0 вроде бы не таило для них особой угрозы. Затем последовали два мяча Неймара. И это тоже был еще не конец для «ПСЖ». При 1:5 команда Унаи Эмери все равно выходила в четвертьфинал! Однако на пятой добавленной нож гильотины все-таки опустился на головы гостей. Точку в триллере поставил Серджи Роберто.

Так что не стоит заранее хоронить «Ливерпуль». Даже при том, что за «красных» из-за травмы, скорее всего, не сыграет Мохамед Салах. Как правильно заметил Клопп, «если и вылетать из Лиги чемпионов, то красиво». А там чем черт не шутит…

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