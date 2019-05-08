В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 10:11ФутболБезъязычный Алексей

В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускать

Кто-то считает 4:0 на «Энфилде» чудом. Но только не тот, кто давно и безнадежно болен «Ливерпулем».

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

…Я не помню точно, какой это был год. Наше ТВ начало показывать по выходным матчи Кубка Англии. Для простых мальчишек вроде меня это было сродни чуду. Где тогда были мы и где заграничный клубный футбол? Тем более – британский. Ни с какими чемпионатами мира это было не сравнить. Разные галактики!

Я не знал об этом футболе ровным счетом ничего. И с присущей юности наивностью был готов влюбляться каждую секунду во что-то новое. О, какими ровными и зелеными казались тогда газоны на английских стадионах! Как привлекательно смотрелась телевизионная графика! А как сладко звучал голос комментатора, читавшего по бумажке разные байки о легендарном Кубке!

Не помню точно, с кем играл «Ливерпуль». Может, с «Астон Виллой». Хотя, нет, скорее с «Вест Хэмом». Зато память четко зафиксировала последние минуты первого увиденного мною британского матча. Угловой, подача, прыжок Джона Барнса, удар, мяч в сетке, ничья 1:1… И тут же реплика комментатора о том, что Барнс, этот громадный темнокожий детина, выходец с Ямайки, с родины Боба Марли.

ливербарнс

К стыду своему, я и о Бобе Марли тогда ничего не знал. Но почему-то этот штрих из биографии форварда «Ливерпуля» показался мне крайне привлекательным. А потом я услышал, как «Энфилд Роуд» стоя затянул You’ll Never Walk Alone… Если б не Марли и не эта песня, ничего бы не было! Точно говорю. С таким же успехом я мог влюбиться в «Вест Хэм» или «Астон Виллу» или дьявол знает какой еще английский клуб. Все они были для меня на одно лицо.

Но я полюбил «Ливерпуль». Раз и навсегда. Не подозревая, что на тот момент это была самая титулованная команда Британии. Что на самом деле у нее и без меня миллион поклонников по всему миру - и моя «внезапная любовь» на самом деле попахивает глорихантерством. Однако я полюбил ее не за титулы и бомбардирские рекорды Иена Раша, о которых даже не догадывался. А за «Марли» и You’ll Never Walk Alone.

Боже, как же мне повезло…

МИФ О «ЧЕТВЕРКЕ»

Чтобы вы не сочли меня полным невеждой, кое-что о «Ливерпуле» я все-таки изначально знал. Вернее о Ливерпуле. Группа «Битлз» вошла в мою жизнь раньше той судьбоносной трансляции. И где-то на уровне подсознания эта комбинация наверняка тоже сработала. «Ха, да от этих парней в красном наверняка фанатели «Битлы» ну разве не круто?», - думал я, будучи не в курсе, что Пол Маккартни и Джордж Харрисон всегда болели за «Эвертон», Ринго Старр – за «Арсенал», а Джон Леннон – за «Ньюкасл»…

ливербитлз

…После вчерашнего разгрома «Барселоны» тема «Битлов», разумеется, всплыла в соцсетях. Еще бы. Легендарная ливерпульская четверка, легендарные отныне четыре гола на «Энфилде»…

Думаю, в такой день даже Леннон с Маккартни начали бы болеть за «Ливерпуль». А Ринго и Джорж подхватили бы за ними: «Ты не когда не будешь один».

Такие матчи надо показывать даже в «Бутырке» после отбоя. И символично, что этот невероятный камбэк состоялся накануне оглашения приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которых сегодня могут выпустить на свободу. «Ливерпуль» в очередной раз напомнил всем нам, насколько велик футбол, когда возвращается к своим истокам. А ведь что такое игра, когда-то придуманная англичанами? Не сотрясание медальками, не споры и симуляции, не дуэли на стульях, а благородный спор джентльменов, отсутствие страха, единый порыв, вечная дорога к мечте, надежда в сердце из того самого гимна.

ОГОНЬ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ПОГАСНЕТ…

…За без малого тридцать лет, что мое сердце отдано «Ливерпулю», я ни разу не видел его чемпионом Англии. И, скорее всего, опять не увижу. Ну и что? Все эти годы у меня и других поклонников «красных» было громадное преимущество над остальными. То, что вы называли (и называете сейчас) чудом, для нас таковым никогда не являлось. «Ливерпуль» не делает невозможное возможным. Он просто «никогда не бывает один». И он просто играет в футбол. С мальчишеской непосредственностью. А в футболе, настоящем футболе (вспомните свои дворовые баталии!) невозможного нет. Даже если ты «горишь» в финале Лиги чемпионов «Милану» 0:3 после первого тайма. Даже если тебе без Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино надо отыгрывать три мяча у самой «Барсы» с Лионелем Месси.

ливер2005

Это «магия», к которой я совершенно случайно приобщился не помню в каком уже году после того самого гола Барнса. И которой до сих пор имею счастье наслаждаться, воспринимая, казалось бы, невероятные вещи как что-то само собой разумеющееся.

Нет, это «пламя» разжег не Юрген Клопп. Фамилии игроков, тренеров тут не при чем. Этот огонь будет гореть всегда, пока «Ливерпуль» не будет один.

Ну, должно же в футболе быть что-то вечное?..

19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
06/05 18:39Хоккей
Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
07/05 21:30Футбол
Кокорин так ничего и не понял…После того как прокурор озвучил свою версию приговора Кокорину, Мамаеву и их малолетним друзьям-недорослям, сомнений в том, что срок в приговоре будет не сильно отличаться от прокурорской версии, не осталось уже ни у кого.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
07/05 18:00Хоккей
В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду.
07/05 08:45Хоккей
«Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите!А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.
06/05 01:54Хоккей
Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.
08/05 05:00Футбол
«Спартак» в худшем виде. Разбор чудовищных ошибок «Барселоны»В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Барселона» пропустила четыре гола от «Ливерпуля» и проиграла по сумме двух матчей. «Советский спорт» разбирает все эпизоды с забитыми мячами.
08/05 01:53Футбол
Никогда не сдавайся. Всё началось с футболки Салаха. Фотогалерея великого матчаНаикрутейший форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах из-за травмы пропустил второй полуфинал против «Барсы».
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
Новости
10:46 Футбол Такума Нисимура: ЦСКА обязан побеждать «Зенит»
10:22 Футбол Дмитрий Хомуха: Игрокам нужно было почувствовать, что такое чемпионат Европы
10:04 Футбол Моуринью о 4-м голе «Ливерпуля»: В детском футболе сказали бы, что игроки заснули
09:41 Футбол Дивок Ориги о победе над «Барселоной»: Это что-то особенное
09:04 Футбол Луис Суарес: Когда «Ливерпуль» забивал четвертый гол, мы играли, как дети
08:55 Футбол Эрнесто Вальверде: Я не знаю, как поражение в Ливерпуле повлияет на меня
08:17 Футбол Лука Джорджевич: Надеюсь, еще смогу помочь «Зениту»
08:06 Футбол Жозеп Бартомеу: У меня нет объяснений четвертому голу
07:34 Хоккей «Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф
06:36 Футбол Джорджиньо Вейналдум: Мы были уверены, что нам по силам выйти в финал
06:17 Футбол Клуб из Испании не сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2013 года
01:50 Футбол Артем Дзюба: Величайший матч! Клопп – лучший тренер в мире!
01:37 Футбол Садио Мане – о победе над «Барселоной»: Мы просто верили
01:28 Футбол Жозе Моуринью: Клопп не из тех тренеров, что постоянно жалуются и плачут
01:18 Футбол Юрген Клопп: Просто выиграть - уже было тяжело, а выиграть и не пропустить...
01:13 Футбол Эрнесто Вальверде: Прямо сейчас мы раздавлены, это ужасно, нам очень и очень жаль
01:02 Футбол Футболисты «Ливерпуля» спели с болельщиками (видео)
00:54 Футбол Серхио Бускетс: Мы пытались забить такой нужный гол, но не сложилось
00:50 Футбол Эрнесто Вальверде: После двух быстрых голов «Ливерпуля» все было против нас
00:44 Футбол Юрген Клопп: В своей жизни я пересмотрел много матчей, но таких не вспомню
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика