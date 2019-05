В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускать

…Я не помню точно, какой это был год. Наше ТВ начало показывать по выходным матчи Кубка Англии. Для простых мальчишек вроде меня это было сродни чуду. Где тогда были мы и где заграничный клубный футбол? Тем более – британский. Ни с какими чемпионатами мира это было не сравнить. Разные галактики!

Я не знал об этом футболе ровным счетом ничего. И с присущей юности наивностью был готов влюбляться каждую секунду во что-то новое. О, какими ровными и зелеными казались тогда газоны на английских стадионах! Как привлекательно смотрелась телевизионная графика! А как сладко звучал голос комментатора, читавшего по бумажке разные байки о легендарном Кубке!

Не помню точно, с кем играл «Ливерпуль». Может, с «Астон Виллой». Хотя, нет, скорее с «Вест Хэмом». Зато память четко зафиксировала последние минуты первого увиденного мною британского матча. Угловой, подача, прыжок Джона Барнса, удар, мяч в сетке, ничья 1:1… И тут же реплика комментатора о том, что Барнс, этот громадный темнокожий детина, – выходец с Ямайки, с родины Боба Марли.

К стыду своему, я и о Бобе Марли тогда ничего не знал. Но почему-то этот штрих из биографии форварда «Ливерпуля» показался мне крайне привлекательным. А потом я услышал, как «Энфилд Роуд» стоя затянул You’ll Never Walk Alone… Если б не Марли и не эта песня, ничего бы не было! Точно говорю. С таким же успехом я мог влюбиться в «Вест Хэм» или «Астон Виллу» или дьявол знает какой еще английский клуб. Все они были для меня на одно лицо.

Но я полюбил «Ливерпуль». Раз и навсегда. Не подозревая, что на тот момент это была самая титулованная команда Британии. Что на самом деле у нее и без меня миллион поклонников по всему миру - и моя «внезапная любовь» на самом деле попахивает глорихантерством. Однако я полюбил ее не за титулы и бомбардирские рекорды Иена Раша, о которых даже не догадывался. А за «Марли» и You’ll Never Walk Alone.

Боже, как же мне повезло…

Чтобы вы не сочли меня полным невеждой, кое-что о «Ливерпуле» я все-таки изначально знал. Вернее о Ливерпуле. Группа «Битлз» вошла в мою жизнь раньше той судьбоносной трансляции. И где-то на уровне подсознания эта комбинация наверняка тоже сработала. «Ха, да от этих парней в красном наверняка фанатели «Битлы» – ну разве не круто?», - думал я, будучи не в курсе, что Пол Маккартни и Джордж Харрисон всегда болели за «Эвертон», Ринго Старр – за «Арсенал», а Джон Леннон – за «Ньюкасл»…

…После вчерашнего разгрома «Барселоны» тема «Битлов», разумеется, всплыла в соцсетях. Еще бы. Легендарная ливерпульская четверка, легендарные отныне четыре гола на «Энфилде»…

Думаю, в такой день даже Леннон с Маккартни начали бы болеть за «Ливерпуль». А Ринго и Джорж подхватили бы за ними: «Ты не когда не будешь один».

