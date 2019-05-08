В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускать

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

…Я не помню точно, какой это был год. Наше ТВ начало показывать по выходным матчи Кубка Англии. Для простых мальчишек вроде меня это было сродни чуду. Где тогда были мы и где заграничный клубный футбол? Тем более – британский. Ни с какими чемпионатами мира это было не сравнить. Разные галактики!

Я не знал об этом футболе ровным счетом ничего. И с присущей юности наивностью был готов влюбляться каждую секунду во что-то новое. О, какими ровными и зелеными казались тогда газоны на английских стадионах! Как привлекательно смотрелась телевизионная графика! А как сладко звучал голос комментатора, читавшего по бумажке разные байки о легендарном Кубке!

Не помню точно, с кем играл «Ливерпуль». Может, с «Астон Виллой». Хотя, нет, скорее с «Вест Хэмом». Зато память четко зафиксировала последние минуты первого увиденного мною британского матча. Угловой, подача, прыжок Джона Барнса, удар, мяч в сетке, ничья 1:1… И тут же реплика комментатора о том, что Барнс, этот громадный темнокожий детина, – выходец с Ямайки, с родины Боба Марли.

К стыду своему, я и о Бобе Марли тогда ничего не знал. Но почему-то этот штрих из биографии форварда «Ливерпуля» показался мне крайне привлекательным. А потом я услышал, как «Энфилд Роуд» стоя затянул You’ll Never Walk Alone… Если б не Марли и не эта песня, ничего бы не было! Точно говорю. С таким же успехом я мог влюбиться в «Вест Хэм» или «Астон Виллу» или дьявол знает какой еще английский клуб. Все они были для меня на одно лицо.

Но я полюбил «Ливерпуль». Раз и навсегда. Не подозревая, что на тот момент это была самая титулованная команда Британии. Что на самом деле у нее и без меня миллион поклонников по всему миру - и моя «внезапная любовь» на самом деле попахивает глорихантерством. Однако я полюбил ее не за титулы и бомбардирские рекорды Иена Раша, о которых даже не догадывался. А за «Марли» и You’ll Never Walk Alone.

Боже, как же мне повезло…

МИФ О «ЧЕТВЕРКЕ»

Чтобы вы не сочли меня полным невеждой, кое-что о «Ливерпуле» я все-таки изначально знал. Вернее о Ливерпуле. Группа «Битлз» вошла в мою жизнь раньше той судьбоносной трансляции. И где-то на уровне подсознания эта комбинация наверняка тоже сработала. «Ха, да от этих парней в красном наверняка фанатели «Битлы» – ну разве не круто?», - думал я, будучи не в курсе, что Пол Маккартни и Джордж Харрисон всегда болели за «Эвертон», Ринго Старр – за «Арсенал», а Джон Леннон – за «Ньюкасл»…

…После вчерашнего разгрома «Барселоны» тема «Битлов», разумеется, всплыла в соцсетях. Еще бы. Легендарная ливерпульская четверка, легендарные отныне четыре гола на «Энфилде»…

Думаю, в такой день даже Леннон с Маккартни начали бы болеть за «Ливерпуль». А Ринго и Джорж подхватили бы за ними: «Ты не когда не будешь один».

Liverpool players in front of the Kop at the end of one of its greatest nights pic.twitter.com/sGyewazhXO — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 7 мая 2019 г.

Такие матчи надо показывать даже в «Бутырке» после отбоя. И символично, что этот невероятный камбэк состоялся накануне оглашения приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которых сегодня могут выпустить на свободу. «Ливерпуль» в очередной раз напомнил всем нам, насколько велик футбол, когда возвращается к своим истокам. А ведь что такое игра, когда-то придуманная англичанами? Не сотрясание медальками, не споры и симуляции, не дуэли на стульях, а благородный спор джентльменов, отсутствие страха, единый порыв, вечная дорога к мечте, надежда в сердце из того самого гимна.

ОГОНЬ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ПОГАСНЕТ…

…За без малого тридцать лет, что мое сердце отдано «Ливерпулю», я ни разу не видел его чемпионом Англии. И, скорее всего, опять не увижу. Ну и что? Все эти годы у меня и других поклонников «красных» было громадное преимущество над остальными. То, что вы называли (и называете сейчас) чудом, для нас таковым никогда не являлось. «Ливерпуль» не делает невозможное возможным. Он просто «никогда не бывает один». И он просто играет в футбол. С мальчишеской непосредственностью. А в футболе, настоящем футболе (вспомните свои дворовые баталии!) невозможного нет. Даже если ты «горишь» в финале Лиги чемпионов «Милану» 0:3 после первого тайма. Даже если тебе без Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино надо отыгрывать три мяча у самой «Барсы» с Лионелем Месси.

Это «магия», к которой я совершенно случайно приобщился не помню в каком уже году после того самого гола Барнса. И которой до сих пор имею счастье наслаждаться, воспринимая, казалось бы, невероятные вещи как что-то само собой разумеющееся.

Нет, это «пламя» разжег не Юрген Клопп. Фамилии игроков, тренеров тут не при чем. Этот огонь будет гореть всегда, пока «Ливерпуль» не будет один.

Ну, должно же в футболе быть что-то вечное?..