Live! Оглашается приговор по делу Мамаева и Кокорина: текст записан на 30 листах

Итак, Пресненский суд Москвы завершает работу по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника драк в центре столицы в октябре прошлого года Александра Протасовицкого. Всем им грозят реальные тюремные сроки по статьям «Хулиганство» и «Побои».
Напомним, футболисты обвиняются в том, что они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.
15.00
Говорят, что текст приговора написан на 30 листах. Правда, нет сведений про размер шрифта.
14.55
Судья все читает! Спрогнозировать, сколько это будет продолжаться невозможно. Обстоятельства дела заняли много томов.
14:38
Cуд признает виновными всех подсудимых. В качестве орудия, которым было совершено преступление, назван стул. Им был избит в «Кофемании» Денис Пак. Этот удар нанес Александр Кокорин. (Так же хорошо он бил по воротам!). Вы только вспомните!
14.46
Зачитывая обстоятельства дела, судья констатирует нарушения статей «Хулиганство» и «Побои», но не говорит о сговоре. Это хороший знак для подсудимых. Наличие сговора увеличило бы итоговый срок
14.00
А вот на этом видео мы можем наблюдать, как журналисты пытались пробиться в зал суда. В итоге их там оказалось очень мало. В основном они располагаются в комнате для трансляций. Можно с уверенностью сказать, что эта комната сегодня побила все рекорды посещаемости.
В зал привели подсудимых. Ээх! А один из них мог бы сейчас готовиться к чемпионскому параду.
Вот такой аншлаг! Это похоже...разве что на те аншлаги, что мы видели на чемпионате мира по футболу.
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