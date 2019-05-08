Высшая мера наказания. Неожиданный поворот в зале суда

Нам вполне можно букмекерскую контору открывать. К примеру, давным-давно сверстали обложку для еженедельника с чемпионством «Зенита» - ровно к нужному туру. В феврале писали о том, когда и какой конкретно срок получат, - так и вышло.

Но если в случае с чемпионством это был тонкий расчет, то в случае с приговором не надо быть провидцем. Суд носил показательный характер. В любом наказании есть педагогическая составляющая. В данном случае - для общества. Не для тех, кто жаждал крови, а для тех, кто имея на руках несколько шальных миллионов, готов часто помахать руками и побыковать.

Кокорин и Мамаев получили по 1.5 года колонии, но сидеть они будут меньше из-за времени, проведенного в СИЗО. Самый продвинутый отдел нашего издания - отдел фактчекинга - высчитал, что 10 июня как раз будет год. Значит, если рассмотрение адвокатских апелляций затянется на месяц, то Мамаев выходить должен 10 ноября, Кокорин - 10 декабря.

Кокорин - настоящий лидер. Он и тут - не только в зарплатах, но и в величине срока - обошёл партнёров.

Итак, оба шальных миллионера не ждали реальных сроков. Теперь точно заедут на зону. Сколько бы кассаций ни писали адвокаты, затянуть не получится. Заедут - а там, может, и выйдут по УДО. Примеров хватает.

Процесс был, повторюсь, показательным, заступничество людей из высоких кабинетов и с большими деньгами не могло помочь.

Кто-то из коллег уже правильно сравнил это дело с долгой жвачкой по поводу Мары Багдасарян. Сильно никого не наказали, но сообщения об автодрифтерах на улицах Москвы стали появляться не в разы, а на порядки реже.

Так что круглые глаза сегодня делать не о чем. Чего ждали, то и получили. Интрига была только в том, скинет суд по месяцу-другому от озвученного прокурором или оставит все как есть. Оставил.

Ещё интрига - какие шутки появятся. Пока самая удачная - чем Кокорин лучше «Барсы»? И те, и те нанесли сопернику по три удара (судья сегодня подробно описывала три удара в область Пака), но «Барса» в ответ пропустила четыре.

И о главном к этому часу... Самая главная новость судебного процесса - есть тот, кого приговорили к высшей мере. Это стул. Судья отдельно постановила его уничтожить.