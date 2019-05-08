Высшая мера наказания. Неожиданный поворот в зале суда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 17:30ФутболЯременко Николай

Высшая мера наказания. Неожиданный поворот в зале суда

Главный редактор делится своей точкой зрения на приговор суда.

Нам вполне можно букмекерскую контору открывать. К примеру, давным-давно сверстали обложку для еженедельника с чемпионством «Зенита» - ровно к нужному туру. В феврале писали о том, когда и какой конкретно срок получат, - так и вышло.

Но если в случае с чемпионством это был тонкий расчет, то в случае с приговором не надо быть провидцем. Суд носил показательный характер. В любом наказании есть педагогическая составляющая. В данном случае - для общества. Не для тех, кто жаждал крови, а для тех, кто имея на руках несколько шальных миллионов, готов часто помахать руками и побыковать.

Кокорин и Мамаев получили по 1.5 года колонии, но сидеть они будут меньше из-за времени, проведенного в СИЗО. Самый продвинутый отдел нашего издания - отдел фактчекинга - высчитал, что 10 июня как раз будет год. Значит, если рассмотрение адвокатских апелляций затянется на месяц, то Мамаев выходить должен 10 ноября, Кокорин - 10 декабря.

Кокорин - настоящий лидер. Он и тут - не только в зарплатах, но и в величине срока - обошёл партнёров.

Итак, оба шальных миллионера не ждали реальных сроков. Теперь точно заедут на зону. Сколько бы кассаций ни писали адвокаты, затянуть не получится. Заедут - а там, может, и выйдут по УДО. Примеров хватает.

Процесс был, повторюсь, показательным, заступничество людей из высоких кабинетов и с большими деньгами не могло помочь.

Кто-то из коллег уже правильно сравнил это дело с долгой жвачкой по поводу Мары Багдасарян. Сильно никого не наказали, но сообщения об автодрифтерах на улицах Москвы стали появляться не в разы, а на порядки реже.

Так что круглые глаза сегодня делать не о чем. Чего ждали, то и получили. Интрига была только в том, скинет суд по месяцу-другому от озвученного прокурором или оставит все как есть. Оставил.

Ещё интрига - какие шутки появятся. Пока самая удачная - чем Кокорин лучше «Барсы»? И те, и те нанесли сопернику по три удара (судья сегодня подробно описывала три удара в область Пака), но «Барса» в ответ пропустила четыре.

И о главном к этому часу... Самая главная новость судебного процесса - есть тот, кого приговорили к высшей мере. Это стул. Судья отдельно постановила его уничтожить.

07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
06/05 18:39Хоккей
Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр.
08/05 13:23Футбол
Алисон в стране чудес. Кошмар «Барселоны» на «Энфилде» был предопределен?Мы собрали самые любопытные статистические факты о великой победе «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
08/05 15:40Хоккей
Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/2019.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
08/05 17:45Футбол
Обмоем осенью в «Эгоисте»? Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в этом годуСуд признал форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
08/05 01:53Футбол
Никогда не сдавайся. Всё началось с футболки Салаха. Фотогалерея великого матчаНаикрутейший форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах из-за травмы пропустил второй полуфинал против «Барсы».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
08/05 10:11Футбол
В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускатьКто-то считает 4:0 на «Энфилде» чудом. Но только не тот, кто давно и безнадежно болен «Ливерпулем».
08/05 08:24Хоккей
«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд  Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
07/05 08:45Хоккей
«Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите!А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
06/05 01:54Хоккей
Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
08/05 09:00Футбол
Кокорин сегодня может уехать на зону: кормить комаров и добывать сольСегодня будет оглашен приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание начнется в 14 часов по московскому времени.
Новости
18:31 Волейбол Кемеровский «Кузбасс» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России
18:24 ММА Александр Шлеменко: Для меня итог суда над Кокориным и Мамаевым предсказуем
18:21 Футбол «Челси» обжалует в CAS запрет на трансферы
18:20 ММА Хандожко узнал соперника в дебютном бою UFC
18:15 Футбол Шакира написала трогательное письмо футболистам «Барселоны»
18:11 Баскетбол «Панатинаикос» снялся с чемпионата Греции по баскетболу в знак протеста
17:48 Футбол Прокурор: Суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением
17:43 Футбол Защита Кокорина намерена обжаловать приговор суда
17:42 ММА Нурмагомедов отменил тур по Великобритании
17:36 Футбол Николай Валуев: Кокорин получил мягкий срок, но ощущение безнаказанности поколебалось
17:26 Футбол Мама Кокориных в слезах покинула здание суда
17:21 Футбол Борис Игнатьев: «Барселона» проиграла замечательной команде
17:13 Футбол Вячеслав Колосков: Я рассчитывал на более мягкий приговор Кокорину и Мамаеву
16:55 Футбол Юрист: Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, Мамаеву – 6,5
16:44 Футбол Мирча Луческу: Кокорин получил слишком большой срок, это чересчур
16:40 Футбол Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака
16:36 Футбол У родствеников Мамаева и Кокорина началась истерика в суде после оглашения приговора
16:27 Футбол Кокорин получил 18 месяцев колонии общего режима, Мамаев – 17
16:22 Футбол Сергей Кирьяков: «Барселона» проиграла сама себе из-за ошибок
16:18 Теннис Осака обыграла Саснович и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика