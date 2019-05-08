Обмоем осенью в «Эгоисте»? Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в этом году

С учетом срока, которые они уже отмотали в изоляторе «Бутырка», первому остаются до 7,5 месяца колонии общего режима, второму – до 6,5. Но не торопитесь их туда отправлять.

АРИФМЕТИКА ПО-БУТЫРСКИ

Ни в какую колонию Кокорин и Мамаев, разумеется, не отправились. Реальные сроки, которые вызвали истерику у их родственников, не предполагают автоматической ссылки на зону. Оба вернулись из Пресненского суда в до боли знакомую им «Бутырку» ждать продолжения «банкета». А это, как еще накануне объяснил нам известный правозащитник Сергей Жорин, весьма муторный процесс обжалования. На него как раз и могут уйти те «недосиженные» месяцы.

Надо же понимать: каждый день пребывания в СИЗО считается за полтора в колонии. У Кокорина общий срок – 18 месяцев, у Мамаева – 17. Чтобы так и не выехать за пределы «Бутырки», им надо провести там не озвученные 7,5 и 6,5 месяца соответственно, а еще 5 и 4,3. Реально ли так сильно затянуть подачи-рассмотрения апелляций? Да легко!

Вы разве еще не поняли? В этом шоу незатянутых эпизодов не бывает. Драки, следствие, прения сторон, финальный аккорд в виде итогового вердикта… В своей речи судья не упустила ни одного из показаний 45 (!) свидетелей, скороговоркой «просканировав» страниц 50 текста. Хотя за полгода вся страна уже успела назубок выучить, кто кого назвал «петухами», кто кому садился на коленки, выяснила разницу между японцами и китайцами и убедилась в невероятной пробивной силе стульев в московских кафе, которыми, оказывается, можно даже нанести черепно-мозговую травму чиновнику Минпромторга.

ДАЖЕ ПЕС МОЛИЛ О ПОЩАДЕ

Судья читала так долго, что слушать утомилась даже сидевшая в зале рядом с приставами собака. Казалось, животное тоже знало все обстоятельства дела наизусть – и, высунув язык, молило взглядом о пощаде.

Ничего, песик, это ж российский суд, потерпи. Что ж поделать, если такой регламент…

Ну да – регламент, сухая буква закона. А на выходе – что? Пшик?.. По каменным лицам подсудимых (а это не только Мамаев и Кокорин, но и брат зенитовца Кирилл, а еще Александр Протасовицкий) не было заметно, чтобы минувшие полгода «Бутырки» изменили их в лучшую сторону. В их глазах скорее читались злоба и вызов, чем раскаяние.

ПРИГОВОР СТУЛУ

Вправе ли мы учить футболистов-миллионеров морали? Нет, конечно. Ни журналисты, ни болельщики, ни домохозяйки. И если в сентябре-октябре (в крайнем случае – в ноябре-декабре, если дело все-таки дойдет до зоны) они своей шумной компанией отправятся обмывать освобождение в приснопамятный «Эгоист», чтобы опять накачаться там алкоголем до беспамятства, кто и на каком основании возьмется их судить? Они – по паспорту – взрослые люди. А все происходящее последние полгода – наказание для их родственников и удовлетворение амбиций случайно обиженного ими представителя власти.

…А знаменитый стул, которым били Пака, кстати, приговорили «к смерти». В судейском вердикте так и сказано: «будет уничтожен». Впереди же у нас – продолжение «Санта-Барбары». Новая интрига – подвезут ли в «Бутырку» Кокорину одну из золотых медалей, которые 26 мая вручат в Питере «Зениту»?

Вот так и живем. От Кокорина до Мамаева. И обратно к Протасовицкому. Пока остальной мир, где вся эта муравьиная возня никого не интересует, наслаждается большим футболом вроде матча «Ливерпуль» - «Барселона».