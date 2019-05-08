Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилось

- Будет ли подана апелляционная жалоба?

Стукалова: - Обязательно. Приговор будет обжалован. Что касается самого приговора, мы считаем, что он очень формальный и построен на показаниях потерпевших. Все, что показывали свидетели, не достаточно отражено в приговоре. Сейчас мы получаем копии приговора. Он вступает в силу через десять дней. Отмечу, что статья 213 часть вторая переквалифицирована на первую часть, по 116-й младший Кокорин оправдан по эпизоду с Гайсиным и ушел сговор.

- Как ребята отреагировали на вердикт?

Стукалова: - Все по-разному. Они считали, что суд проявит гуманность и немного уменьшит срок, но гуманности проявлено не было, и суд оставил те же сроки. Несмотря на то, что немного ушла квалификация, и Кирилл был оправдан по 116-й, тем не менее, срок остался тот же, который запрашивало обвинение.

- Для вас это неожиданность?

Стукалова: - Не сказали бы, что это полная неожиданность. Мы прокручивали в голове все возможные варианты, но считали, что перед девятым мая суд проявит гуманность. Это был легкий вред здоровью. В экспертизе никаких ударов по туловищу в отношении Соловчука не установлено, количество ударов не уточнено. Было очень странное обоснование в суде по эпизоду с Соловчуком в отношении Александра Кокорина – суд так и не установил удара с его стороны. Нам не понятны эти вещи. Но приговор составлен на пятидесяти восьми листах и мы должны его внимательно вычитать для того, чтобы написать обоснованную жалобу.

- Возможно ли уже сейчас подать на УДО?

Андрей Ромашов: - Условно-досточное освобождение по статьям, относимым к категории тяжких преступлений, допускается послу отбытия половины срока, назначенного судом. В нашем случае половина срока уже прошла. На сегодняшний день, с учетом отбытого в СИЗО времени, а это десять с половиной месяцев лишения свободы, для УДО было бы достаточно девяти с половиной месяцев.

- Но нужно, чтобы приговор вступил в силу?

Ромашов: - Конечно. Но вы подождите с отбыванием срока, надо еще дождаться апелляции. Даже абстрагируясь от юридических тонкостей этого вопроса, что даст содержание людей в изоляции от общества лишних два месяца? Сами подумаете. Есть же пределы разумного. Взять первый эпизод: по нему допрошено десять свидетелей, все они говорят в пользу подсудимых. А вот один потерпевший говорит вопреки этим показаниям. Причем его показания лживы, непоследовательны. Он путает количество ударов, обстоятельства, но, тем не менее, вопреки установленного порядка уголовного судопроизводства об оценке доказательств, приговор основан в этой части только на показаниях потерпевших. Возникает вопрос: зачем было допрашивать свидетелей?

- Когда ребята вернутся домой?

Ромашов: - Хороший вопрос. Скоро. Апелляция будет назначена месяца через два. В этом деле идет гонка. Весь процесс мы сидели с утра до девяти-десяти вечера. Наверное, с той же скоростью будет и апелляция. К моменту рассмотрения апелляции они отбудут еще три месяц. Я надеюсь, что апелляция проявит гуманность и снизит наказание до разумных пределов. Поэтому я не могу сказать, когда они выйдут.

- Пока приговор не вступит в законную силу нельзя подавать УДО?

Стукалова: - Да, нельзя. Но если пользоваться расчетом обычной арифметики, которая предусматривает возможность подачи УДО при отсидке половины срока, то ребята его уже отсидели.

- Кокорин и Мамаев собираются возвращаться к профессиональной деятельности?

Стукалова: - Насколько нам известно, да.

- Как здоровье вашего подзащитного?

Стукалова: - Согласно заключению врача «Зенита», у Александра происходит атрофия мышц. Из-за того, что он полностью не прошел реабилитацию, у него идет растренированность.

- Ему прописали много процедур, которые в СИЗО невозможны. Как быть с этим?

Стукалова: - Я думаю, что это никак не интересует СИЗО. Процедура прописана, но выполнять ее невозможно.

- То есть состояние продолжит ухудшаться?

Стукалова: - Да.

- Когда будет подана апелляция?

Стукалова: - 18 числа последний срок подачи апелляционной жалобы. Думаю, мы подадим ее раньше. А там как назначат, так она и состоится.