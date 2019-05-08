Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилось - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 мая 2019 19:59ФутболГригорьевская Юлия

Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилось

После вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда.

- Будет ли подана апелляционная жалоба?

Стукалова: - Обязательно. Приговор будет обжалован. Что касается самого приговора, мы считаем, что он очень формальный и построен на показаниях потерпевших. Все, что показывали свидетели, не достаточно отражено в приговоре. Сейчас мы получаем копии приговора. Он вступает в силу через десять дней. Отмечу, что статья 213 часть вторая переквалифицирована на первую часть, по 116-й младший Кокорин оправдан по эпизоду с Гайсиным и ушел сговор.

- Как ребята отреагировали на вердикт?

Стукалова: - Все по-разному. Они считали, что суд проявит гуманность и немного уменьшит срок, но гуманности проявлено не было, и суд оставил те же сроки. Несмотря на то, что немного ушла квалификация, и Кирилл был оправдан по 116-й, тем не менее, срок остался тот же, который запрашивало обвинение.

- Для вас это неожиданность?

Стукалова: - Не сказали бы, что это полная неожиданность. Мы прокручивали в голове все возможные варианты, но считали, что перед девятым мая суд проявит гуманность. Это был легкий вред здоровью. В экспертизе никаких ударов по туловищу в отношении Соловчука не установлено, количество ударов не уточнено. Было очень странное обоснование в суде по эпизоду с Соловчуком в отношении Александра Кокорина – суд так и не установил удара с его стороны. Нам не понятны эти вещи. Но приговор составлен на пятидесяти восьми листах и мы должны его внимательно вычитать для того, чтобы написать обоснованную жалобу.

- Возможно ли уже сейчас подать на УДО?

Андрей Ромашов: - Условно-досточное освобождение по статьям, относимым к категории тяжких преступлений, допускается послу отбытия половины срока, назначенного судом. В нашем случае половина срока уже прошла. На сегодняшний день, с учетом отбытого в СИЗО времени, а это десять с половиной месяцев лишения свободы, для УДО было бы достаточно девяти с половиной месяцев.

- Но нужно, чтобы приговор вступил в силу?

Ромашов: - Конечно. Но вы подождите с отбыванием срока, надо еще дождаться апелляции. Даже абстрагируясь от юридических тонкостей этого вопроса, что даст содержание людей в изоляции от общества лишних два месяца? Сами подумаете. Есть же пределы разумного. Взять первый эпизод: по нему допрошено десять свидетелей, все они говорят в пользу подсудимых. А вот один потерпевший говорит вопреки этим показаниям. Причем его показания лживы, непоследовательны. Он путает количество ударов, обстоятельства, но, тем не менее, вопреки установленного порядка уголовного судопроизводства об оценке доказательств, приговор основан в этой части только на показаниях потерпевших. Возникает вопрос: зачем было допрашивать свидетелей?

- Когда ребята вернутся домой?

Ромашов: - Хороший вопрос. Скоро. Апелляция будет назначена месяца через два. В этом деле идет гонка. Весь процесс мы сидели с утра до девяти-десяти вечера. Наверное, с той же скоростью будет и апелляция. К моменту рассмотрения апелляции они отбудут еще три месяц. Я надеюсь, что апелляция проявит гуманность и снизит наказание до разумных пределов. Поэтому я не могу сказать, когда они выйдут.

- Пока приговор не вступит в законную силу нельзя подавать УДО?

Стукалова: - Да, нельзя. Но если пользоваться расчетом обычной арифметики, которая предусматривает возможность подачи УДО при отсидке половины срока, то ребята его уже отсидели.

- Кокорин и Мамаев собираются возвращаться к профессиональной деятельности?

Стукалова: - Насколько нам известно, да.

- Как здоровье вашего подзащитного?

Стукалова: - Согласно заключению врача «Зенита», у Александра происходит атрофия мышц. Из-за того, что он полностью не прошел реабилитацию, у него идет растренированность.

- Ему прописали много процедур, которые в СИЗО невозможны. Как быть с этим?

Стукалова: - Я думаю, что это никак не интересует СИЗО. Процедура прописана, но выполнять ее невозможно.

- То есть состояние продолжит ухудшаться?

Стукалова: - Да.

- Когда будет подана апелляция?

Стукалова: - 18 числа последний срок подачи апелляционной жалобы. Думаю, мы подадим ее раньше. А там как назначат, так она и состоится.

08/05 09:00Футбол
Кокорин сегодня может уехать на зону: кормить комаров и добывать сольСегодня будет оглашен приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Заседание начнется в 14 часов по московскому времени.
08/05 10:11Футбол
В такой день даже «Битлы» начали бы болеть за «Ливерпуль», а Кокорина можно выпускатьКто-то считает 4:0 на «Энфилде» чудом. Но только не тот, кто давно и безнадежно болен «Ливерпулем».
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
06/05 01:54Хоккей
Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
08/05 13:24Футбол
Кто отправится в лапы к Клоппу: «Аякс» или «Тоттенхэм»? Сегодня - битва за финалГлавная сенсация нынешнего сезона Лиги чемпионов против самого скупого клуба АПЛ.
08/05 17:30Футбол
Высшая мера наказания. Неожиданный поворот в зале судаГлавный редактор делится своей точкой зрения на приговор суда.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
08/05 08:24Хоккей
«Сент-Луис» и «Даллас» выдали триллер. Радулов - на отдых, Тарасенко - в полуфинал«Музыканты» сломили сопротивление «Старз» во втором овертайме седьмого матча. Бишоп не сумел вытащить «Даллас» в следующий раунд  Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»
08/05 17:45Футбол
Обмоем осенью в «Эгоисте»? Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в этом годуСуд признал форварда «Зенита» Александра Кокорина и экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
07/05 18:00Хоккей
В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
08/05 13:26Хоккей
Опять 27! Сборная России уезжает в Братиславу в расширенном составеФХР объявила расширенный состав сборной на ЧМ. В списке 27 фамилий. В заявке останется 25. Кого отцепят - решат уже на месте.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
08/05 19:52Футбол
«Посылай адвокатов, вали на зону и за «лям» выходи по УДО!» Совет Дацика КокоринуРоссийский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан не лез за словом в карман, комментируя приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву (читать до конца!).
06/05 18:39Хоккей
Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр.
08/05 12:00Футбол
Вячеслав Караваев: Хочется, чтобы «Аякс» выиграл Лигу чемпионовОжиданиями от ответного полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм» поделился российский защитник «Витесса», который играл в этом сезоне против амстердамцев в чемпионате Голландии.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
Новости
20:04 Бокс Артур Бетербиев: Мне интересен бой с Ковалевым
20:04 Хоккей Российские хоккеисты прилетели в Братиславу на чемпионат мира
20:00 Футбол Андрей Воронин: В скором времени Кокорин и Мамаев порадуют своей игрой
19:41 ММА Тайсумов – Макгрегору: МакКокаин – ты единственная трусливая крыса
19:37 Хоккей Веренски не поможет сборной США на чемпионате мира
19:28 Футбол Семак – о приговоре Кокорину: Не понимаю, что происходит
19:19 Надаль вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде
19:18 Бокс Тищенко рассказал о дате следующего боя
19:10 ММА Дацик – о наказании Кокорина и Мамаева: 15 суток с метлой за глаза бы было
19:00 Футбол Андрей Шевченко: Может быть, однажды придет моя очередь тренировать «Милан»
18:58 Футбол Орлов: «Зенит» всегда будет поддерживать Кокорина
18:44 Хоккей «Трактор» подписал контракт с защитником Сергеевым
18:31 Волейбол Кемеровский «Кузбасс» обыграл «Зенит» и стал чемпионом России
18:24 ММА Александр Шлеменко: Для меня итог суда над Кокориным и Мамаевым предсказуем
18:21 Футбол «Челси» обжалует в CAS запрет на трансферы
18:20 ММА Хандожко узнал соперника в дебютном бою UFC
18:15 Футбол Шакира написала трогательное письмо футболистам «Барселоны»
18:11 Баскетбол «Панатинаикос» снялся с чемпионата Греции по баскетболу в знак протеста
17:48 Футбол Прокурор: Суд согласился с квалификацией, предложенной государственным обвинением
17:43 Футбол Защита Кокорина намерена обжаловать приговор суда
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика