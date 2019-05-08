«Посылай адвокатов, вали на зону и за «лям» выходи по УДО!» Совет Дацика Кокорину

«ОБЫЧНЫМ ГОПНИКАМ ТАКОЙ СРОК НЕ ДАЛИ БЫ»

- Вы же сами через такое проходили. Как восприняли реальные сроки футболистам-миллионерам?

- Ну, что я могу сказать? Закрыли по беспределу пацанов. Я, конечно, всех без исключения футболистов считаю гомиками (было использовано более крепкое слово. – Прим. ред.). Но здесь ни за что влепили полторашку. Это все российские судьи. Мрази конченные. Да за их статью – мелкое хулиганство - 15 суток за глаза и за уши. А им впаяли реальный срок. Видимо, чтобы не выпендривались, эти миллиардеры.

Я вообще не понимаю, за что этим футболистам столько платят?! Тут рубишься на ринге - таких денег не получаешь, а эти сосунки мяч гоняют, и такие бабки им капают.

Судьи просто решили устроить показательную казнь, мол, у нас в России нет неприкасаемых. Обычным гопникам такой срок не дали бы. Тут и деньги не спасли. Нарвались на элиту, куда футболистов не принимают даже с их бабками. И суд отыгрался на них по полной.

- Каким видите дальнейшее развитие событий?

- Ну, они полсрока уже отмотали. Им теперь будут засчитывать день за полтора. И с апелляцией выйдут.

«500 ТЫСЯЧ – СТАНДАРТНАЯ ТАКСА, МАКСИМУМ - МИЛЛИОН»

- То есть, по этапу не пойдут?

- Да куда? Они отсидели 7-8 месяцев, а надо отсидеть год в СИЗО. Собственно, апелляцию и будут рассматривать до октября месяца, к тому моменту уже год пройдет, как их закрыли. Раньше, чем через четыре месяца, апелляцию не рассмотрят. А потом приговор вступит в силу, им засчитают день за полтора - и все, срок, считай, отсидели. Ну и судьи будут так подбивать, чтобы затягивать рассмотрение жалобы. Обычная шняга.

Вообще, в этой ситуации и адвокаты - конченые твари. В Москве вообще все решается просто. Один год – 500 тысяч рублей, стандартная такса. На самом деле, я бы на месте футболистов и апелляцию сейчас не подавал. Спокойно на зону свалили бы - и быстро вышли бы по УДО, через месяц-два. С их бабками вопрос решили бы. Это самый лучший вариант для них. Потому что в Москве все суды коммерческие.

Поэтому мой им совет: послать на три буквы всех адвокатов. Они же их сейчас имеют. Рассказывают им всякие байки, пугают тюрьмой. Да не слушайте вы адвокатов! Им выгодно, чтобы они подольше оставались в СИЗО, так они смогут дербанить с них денег.

Ну и смысл ждать октября? По УДО один год стоит 500 тысяч, повторяю. Ну, максимум миллион попросят. А что такое для них «лям»? Заплатят – и будут в шоколаде. А еще проще занести начальнику зоны, поставит он их каким-нибудь «бугром» спортзала - вообще кайф! Месяц там посидят, пока УДО рассматривается. И на фиг эти адвокаты не нужны!

Вот у меня была «хулиганка» средней тяжести, та же самая статья. И что? Апелляцию рассмотрели через 11 месяцев и 3 недели. И тут уйдет до хрена времени. Пока адвокаты все это будут писать, одновременно будут стричь бабло. Ну, если им понравилось в изоляторе сидеть – тогда пусть продолжают. Но я бы сейчас свалил на зону.

«КЛАСТЬ Я ХОТЕЛ И НА «ЗЕНИТ», И НА ФУТБОЛИСТОВ»

- Но разве для футболистов нет риска на зоне?

- Чтобы их не «отпетушили»? Ну, риск всегда есть. Но, я думаю, этих не тронут. У них до хрена денег, блатные их сразу заберут. Будут конкретно их доить. Какой смысл их «опускать»? Тогда же «кормушки» не будет. Поэтому для блатных эти двое - подарочек. Будут кормить всю «черную масть». Я думаю, им это будет не в напряг.

- За месяц их конкретно подоят…

- Пару «лямов» закинут в «общак» - не обеднеют.

- Как думаете, смогут они вернуться потом в большой спорт?

- А че нет-то? Ну, восстанавливаться придется, за год «дыхалка» страдает в СИЗО. Но у них там халявные условия. Ходят по спортзалам. «Бутырка» – это не «Кресты», поверь. Даешь деньги и можешь спокойно спортом заниматься. В Москве подобная коммерция процветает. Это у нас в Питере 23 часа сидишь в камере - никуда не выйдешь.

- Вам, как петербуржцу, обидно за Кокорина?

- Слово «обидно» ко мне вообще неприменимо. Мне класть на футболистов! И на «Зенит», что он чемпионом стал, мне тоже положить. Вручат Кокорину медаль или нет – тоже класть.