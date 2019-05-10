Королева – Англия! Такого не было ни у Испании, ни у Италии, ни у кого!

В «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» перед их ответными полуфиналами Лиги чемпионов почти никто не верил. Но они совершили чудеса на «Энфилде» и в Амстердаме. После чего возникли сомнения, а не случатся ли «обратки» с «Арсеналом» и «Челси», которые, напротив, в своих полуфиналах Лиги Европы считались явными фаворитами.

Что ж, лимит на чудеса, видимо, был исчерпан. И вслед за мадридским финалом «Ливерпуль» - «Тоттенхэм» мы получили бакинский финал «Челси» - «Арсенал». Хотя, «аристократам» пришлось понервничать во время послематчевой серии пенальти с «Айнтрахтом». Но факт остается фактом: АПЛ досрочно приватизировала оба существующих еврокубка!

Такой гегемонии ранее еще никто не знал. Четырех финалистов, правда, в 1990 году получила Италия. Но тогда они распределились между тремя финалами, с учетом еще не упраздненного Кубка кубков. В итоге Серия А взяла все три трофея, но ведь заранее они итальянцам не были гарантированы. Междусобойчик случился только в Кубке УЕФА («Ювентус» - «Фиорентина»), а «Милану» и «Сампдории» надо было еще победить соответственно «Бенфику» и «Андерлехт».

Зато Англия уже сейчас может курить бамбук! Чем бы ни завершились матчи в Мадриде и Баку, АПЛ достанутся оба трофея.

11 случаев, когда одна страна делегировала в финалы еврокубков не менее трех клубов

* Упразднен в 1999 году.

Теперь у Англии – четыре «внутренних» еврокубковых финала. Предыдущие два состоялись в 1972 году, когда «Тоттенхэм» победил «Вулверхэмптон» в Кубке УЕФА, и 11 лет назад, когда «МЮ» в «Лужниках» одолел в серии пенальти «Челси» в решающем матче Лиги чемпионов. Вот так АПЛ за год продублировала свой суммарный результат за всю предыдущую историю. Однако у итальянцев и испанцев – по пять таких национальных финалов. Есть, к чему стремиться.

17 национальных финалов еврокубков

Нельзя отдельно не сказать о достижении главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери. Баскский специалист, которого Артем Дзюба в «Спартаке» называл «тренеришкой», вышел в свой четвертый (!) финал Лиги Европы. Три предыдущих он выиграл с «Севильей» в 2014 – 2016 годах. И, разумеется, Эмери – рекордсмен турнира. И со-рекордсмен современных еврокубков. У Диего Симеоне в «Атлетико» тоже было четыре финала: по два в ЛЧ и ЛЕ.

Если Эмери выиграет Лигу Европы с «Арсеналом», то опередит легендарного Джованни Траппатони, который трижды праздновал триумф в этом турнире, когда он еще назывался Кубком УЕФА.

4 финала Лиги Европы Унаи Эмери

И напоследок немного фантастики, которая усилит ощущение величия АПЛ. Вы не поверите, но до сих пор сохраняется вероятность того, что по итогам сезона-2018/19 трофеи завоюют сразу пять разных английских клубов! Это произойдет, если «Тоттенхэм» выиграет 1 июня Лигу чемпионов, «Ливерпуль» - чемпионат Англии (там все решится 12 мая), «Уотфорд» 18 мая возьмет верх в финале Кубка Англии над «Ман Сити», который Кубок лиги ранее уже себе забрал. В этом случае исход финала Лиги Европы значения иметь не будет. Пятый приз отойдет к «Арсеналу» или «Челси».

Лига Европы

1/2 финала

Ответные матчи

«Валенсия» – «Арсенал» – 2:4 (1:1)

Голы: Гамейро, 11, 58 – Обамеянг, 17, 69, 88; Ляказетт, 50

«Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Пиччини (Солер, 56), Габриэл, Васс, Парехо, Коклен, Гедеш (Ферран Торрес, 71), Родриго (Санти Мина, 72), Гамейро

«Арсенал»: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Мустафи, 71), Папастатопулос, Торрейра (Гендузи, 80), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил (Мхитарян, 62), Ляказетт, Обамеянг

Предупреждения: Гарай, 38; Гайя, 43 – Озил, 62

Первый матч: 1:3

«Челси» – «Айнтрахт» – 1:1 (1:0, 0:1, 4:3 – пен.)

Голы: Лофтус-Чик, 28 – Йович, 49

«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен (Дзаппакоста, 74), Аспиликуэта, Эмерсон, Давид Луиз, Ковачич, Жоржиньо, Азар, Лофтус-Чик (Баркли, 86), Виллиан (Педро, 62), Жиру (Игуаин, 96)

«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Фалетт, Хинтереггер, да Кошта, Роде (де Гузман, 70), Костич, Гачинович, Хасебе, Ребич (Аллер, 90), Йович

Предупреждения: Фалетт (38), Роде (40), Ковачич (52), Аспиликуэта (82), де Гузман (90), Абраам (90)

Первый матч: 1:1

Финал «Челси» – «Арсенал» состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.