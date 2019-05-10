Нелепейший автогол в матче «Оренбург» - «Урал». Видео всех голов 28-го тура РПЛ - Советский спорт
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10 мая 2019 12:53ФутболВащенко Сергей

Нелепейший автогол в матче «Оренбург» - «Урал». Видео всех голов 28-го тура РПЛ

«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.

«Оренбург» - «Урал» - 2:2

Гол: Сутормин, 72; Галаджан, 87 - Ойеволе,51 (автогол); Погребняк, 90+6.

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