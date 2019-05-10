Испортит ли ЦСКА праздник Питеру? Все интриги 28-го тура РПЛ - Советский спорт
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10 мая 2019 11:26ФутболБезъязычный Алексей

Испортит ли ЦСКА праздник Питеру? Все интриги 28-го тура РПЛ

«Зенит» получит чемпионский кубок после матча с армейцами, которые продолжают борьбу с «Локомотивом» и «Краснодаром» за путевки в Лигу чемпионов.

В истории «Зенита» уже была похожая история. 6 мая 2012 года питерцы должны были получить завоеванный досрочно чемпионский кубок после домашнего матча со «Спартаком». Та игра получилась драматичной. На 82-й минуте Сергей Семак вывел хозяев вперед с пенальти, но красно-белые, которых тогда тренировал Валерий Карпин, успели в оставшееся время забить два (несмотря на удаления Эммануэля Эменике) и победили 3:2.

На вручение кубка «Зениту» это в 2012-м не повлияло. Но праздник команде Лучано Спаллетти, конечно, был испорчен. Вряд ли Семак, уже в роли главного тренера, захочет повторения. Наверняка в воскресенье, даже если не сыграет травмированный Артем Дзюба, питерцы сделают все, чтобы победить ЦСКА или, по крайней мере, не уступить. Впрочем, у гостей мотивация еще выше. Чтобы зацепиться за третью путевку в Лигу чемпионов, красно-синим желательно набирать 9 очков в оставшихся трех турах.

На предматчевых мероприятиях игроки и тренеры ЦСКА в один голос повторяли: «Едем в Питер за победой». Что ж, эта самая победа может стать первой (!) для Гончаренко в городе на Неве. В 2012-м его БАТЭ сыграл здесь 1:1 в Лиге чемпионов, в 2016-м «Уфа» уступила 0:2 в РПЛ, а в прошлом чемпионате ЦСКА добился нулевой ничьей. Впереди четвертая попытка взять Питер!

Добавим, что, чем бы ни завершилась центральная встреча тура, «Зенит» на правах 5-кратного чемпиона, получит кубок на вечное хранение.

ГАРАНТИРУЕТ ЛИ «ЛОКОМОТИВ» СЕБЕ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ?

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Если ЦСКА не наберет в Санкт-Петербурге три очка, то у «Локо» появится отличный шанс досрочно забронировать за собой путевку в ЛЧ-2019/20. Для этого достаточно в пятницу победить в Черкизове «Рубин» - в этом случае команда Юрия Семина ниже третьей строчки в итоговой таблице премьер-лиги не опустится.

В последних четырех очных поединках (с учетом двух четвертьфинальных в Кубке России-2018/19) «Локо» ни разу не пропустил от казанцев. Правда, и забивал не более одного раза. Так что игра вряд ли получится простой. При этом железнодорожники бьются сейчас не столько за то, чтобы не опуститься ниже третьего места, сколько за сохранение второй позиции. Важно ведь попасть напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов. Пока перевес над «Краснодаром» - два очка.

ОТПРАВЯТ ЛИ «БЫКИ» АЛЕНИЧЕВА В ФНЛ?

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Краснодарцы в свою очередь в субботу попробуют победить в Красноярске. Для «Енисея» Дмитрия Аленичева даже ничья будет означать досрочный вылет из премьер-лиги, где у команды наверняка сменится главный тренер. Впрочем, «Краснодару» важно не соперника утопить, а не подпустить к себе отстающий на «-2» ЦСКА. Поэтому нужны только три очка!

Вот только как их набрать при такой удручающей статистике в гостевых матчах? Последний раз команда Мурада Мусаева побеждала в РПЛ на выезде… 28 октября (2:1 - ЦСКА). С тех пор – как отрезало. 1:1 со «Спартаком», 0:1 от «Локо», 1:1 с «Динамо», 1:1 с «Ахматом», 1:1 с «Ростовом». Неужели будет опять 1:1?..

ВЫБЬЕТ ЛИ «АРСЕНАЛ» КРАСНО-БЕЛЫХ ИЗ ЕВРОЗОНЫ?

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Тульский клуб съездит в гости к другому аутсайдеру – «Анжи», который, как и «Енисей», может после 28-го тура попрощаться с премьер-лигой. В этом матче командой хозяев будет руководить Ренат Избулатов, так как Магомед Адиев дисквалифицирован на два тура за критику арбитров.

«Арсенал», напомним, нынешней весной не потерпел в РПЛ ни одного поражения, пропустив в 10 матчах два мяча. Подопечные Игоря Черевченко отстают всего на очко от «Спартака», которому в воскресенье принимать дома «Уфу». То есть, туляки продолжают борьбу за место в еврокубковой пятерке.

Впрочем, у «Арсенала» остается и другая лазейка в Лигу Европы-2019/20 – Кубок России. 15 мая они в Туле проведут ответный полуфинальный матч против «Урала» (в Екатеринбурге было поражение 0:1). Наверняка команда будет держать в уме подготовку к Кубку во время игры с «Анжи».

28-й тур

10 мая

11.30 (мск). ОРЕНБУРГ – УРАЛ

14.00. ДИНАМО – РОСТОВ

16.30. АНЖИ – АРСЕНАЛ

19.00. ЛОКОМОТИВ – РУБИН

11 мая

14.00. ЕНИСЕЙ – КРАСНОДАР

16.30. АХМАТ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

12 мая

16.30. СПАРТАК – УФА

19.00. ЗЕНИТ – ЦСКА

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