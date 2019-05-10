Нули – Химкам на прощание? «Динамо» и «Ростов» не смогли выявить победителя - Советский спорт
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10 мая 2019 16:33ФутболМощенко Захар

Нули – Химкам на прощание? «Динамо» и «Ростов» не смогли выявить победителя

Возможно, в своем последнем матче на «Арене Химки» перед возвращением в Петровский парк бело-голубые сыграли вничью с ростовчанами.

«Ростов» в день рождения клуба «почернел»

В конце декабря бело-голубые эффектным разгромом «Урала» (4:0), казалось, тепло попрощались с «Ареной Химки», служившей им родным домом на протяжении десяти лет. Однако по весне выяснилось, что переезд в динамовскую альма-матер в Петровском парке откладывается, поскольку газон на реконструированном стадионе не выдерживает никакой критики. Пришлось команде Дмитрия Хохлова вновь проситься на постой на «съемную квартиру» в ближнем Подмосковье.

Возможно, по этой причине весенняя часть сезона у бело-голубых получилась скомканной и вылилась в тяжелую борьбу за сохранение места в премьер-лиге. Поединок с «Ростовом» приобретал едва ли не ключевое значение в этой борьбе и одновременно мог стать действительно последним для «Динамо» в Химках. Поскольку игра заключительного тура против тульского «Арсенала» с большой долей вероятности пройдет наконец-то в Петровском парке, где перестеленный газон готов принять большой футбол.

У «Ростова» был свой резон биться за победу с динамовцами. Южане пока еще сохраняли теоретические шансы на путевку в Лигу Европы (правда, эти шансы у них куда более весомые в Кубке России, где ничья в первом полуфинале с «Локомотивом» на выезде дает некоторые преимущества перед ответным поединком 15 мая), а кроме того, именно в эти дни клуб с берегов Дона отмечает свой день рождения. Ровно 89 лет назад появилось первое упоминание о ростовской футбольной команде, и по этому случаю нынешний президент клуба Арташес Арутюнянц опубликовал довольно пространное поздравление в адрес болельщиков, футболистов и всех причастных к «Ростову» лиц на официальном сайте желто-синих.

Кстати, цветовая гамма футбольной формы, выбранной гостями на этот матч, вызвала недоумение. Вместо привычного облачения в желтые цвета южане вышли на поле во всем черном, и этот колор не очень-то контрастировал с полностью синим обмундированием хозяев. Понятно, что черное-белое телевидение осталось в далеком прошлом, но даже на экране современного ТВ-приемника с высоким разрешением принадлежность игроков к той или иной команде определялась с некоторым трудом.

Праздничный антураж встрече придало выступление давнего поклонника «Динамо» Льва Лещенко, исполнившего легендарный хит «День Победы». Но в данном случае праздник был действительно со слезами на глазах: все присутствующие на «Арене Химки» почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне и жертв недавней авиакатастрофы в Шереметьево...

Марков шел на таран, Песьяков «тащил» все

Наставник дончан Валерий Карпин, видимо, счел кубковую тропинку в Лигу Европы более гладкой и широкой, оставив вне заявки на матч с «Динамо» Романа Еременко, а Ивелина Попова и Евгения Чернова усадив в запас. Всю левую бровку у гостей закрывал нечасто появляющийся в «основе» Артем Щадин, а к середине первого тайма последовала вынужденная перестановка и на противоположном краю: получившего повреждение Сергея Паршивлюка заменил Константин Плиев.

Возможно, и по этой причине (а еще и в отсутствие Еременко с Поповым) в атаке в первой половине встречи у «Ростова» не получалось ровным счетом ничего. До 45-й минуты, когда Александр Зуев заставил вступить в игру Антона Шунина, у дончан не было не то что ни одного голевого момента - ни единого удара в сторону динамовских ворот!

Впрочем, действия подопечных Дмитрия Хохлова до перерыва тоже не поражали воображение. Правда, уже в компенсированные к тайму минуты Артур Юсупов едва не открыл счет, но с его обводящим ударом Сергей Песьяков справился в эффектном броске.

Статистика, которая бывает весьма убедительной, подталкивала к мысли, что нулевой ничьи в этом поединке не избежать. Ведь «Динамо» и «Ростов» - в числе самых миролюбивых команд нынешнего чемпионата (12 и 10 ничьих соответственно - больше только у «Рубина»), к тому же забивают они скупо (23 и 24 мяча - меньше лишь у аутсайдеров «Енисея» и «Анжи») и пропускают тоже мало (23 и 22 гола соответственно - меньше только у ЦСКА).

Но «Динамо» второй тайм провело гораздо веселее. В какие-то четверть часа уложилась целая россыпь острых моментов. Жоаозиньо и Кирилл Панченко опасно пробили чуть мимо цели, затем Песьяков нейтрализовал удары Вячеслава Грулева и Мигеля Кардозу. А сэйв ростовского голкипера, когда Евгений Марков головой переправлял мяч в дальний угол после навеса слева, и вовсе может претендовать на звание самого эффектного в туре!

Ближе к концовке Марков вполне в тематике Дня Победы пошел на таран, стремясь замкнуть подачу с углового, и в этом столкновении не поздоровилось и форварду бело-голубых, и пришедшему в свою штрафную нападающему гостей Бьорну Сигурдарсону. Исландец в итоге не смог продолжить игру, и «Ростову» пришлось заканчивать встречу вдесятером, поскольку все замены уже были сделаны.

Вскоре искры из глаз после очередной верховой дуэли посыпались у Александра Гацкана и Тони Шуньича, но на сей раз обошлось без серьезных повреждений. Команды бились, не щадя живота и других частей своего тела, но порадовать публику хотя бы одним голом так и не смогли.

РПЛ. 28-й тур

«Динамо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 0:0
«Динамо»: Шунин (к) Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов Тетте, Юсупов Жоаозиньо (Грулев, 60), Панченко (Марков, 68), Кардозу Луценко
«Ростов»: Песьяков Паршивлюк (Плиев, 20), Мевля (Шомуродов, 71), Сигурдссон, Новосельцев, Щадин Гацкан (к) Норманн, Зуев (Калачев, 46) Ионов, Сигурдарсон
Предупреждения: не было
Судьи: Виталий Мешков (Дмитров), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск)

10 мая. Химки. «Арена Химки». 5497 зрителей

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