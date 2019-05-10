Следующая станция - Лига чемпионов. «Локомотив» не оставил шансов «Рубину»

Семин «отзеркалил» схему Бердыева

Бытие, как известно, определяет сознание. В футбольной трактовке это звучит примерно так: разные цели - разный настрой - разная игра. Два пятничных матча в столичном регионе стали хорошей иллюстрацией этому тезису. «Ростов» приехал к «Динамо» в Химки не умирать за победу, а поберечь силы к ответному кубковому полуфиналу с «Локо» - и довольствовался нулевой ничьей. А все потому, что предел мечтаний команды Валерия Карпина - прямое попадание в Лигу Европы, что обеспечивает победа в национальном Кубке.

А вот у «железнодорожников» ориентир куда более солидный и значимый. Кубок России - это, конечно, тоже важно, но серебро чемпионата открывает дорогу в групповой турнир Лиги чемпионов. А значит, категорически запрещается беречь силы и лучшие кадровые ресурсы для завтрашних битв - побеждать надо здесь и сейчас.

Соответствующий настрой помог подопечным Юрия Семина сотворить форменный блицкриг. Два забитых мяча за десять минут - лучшего начала против всегда стойко и квалифцированно обороняющегося «Рубина» и не пожелаешь! Но красно-зеленым удалось быстро вскрыть «казанский бетон» - во многом благодаря очень раннему пенальти, заработанному Алексеем Миранчуком и реализованному братом Антоном. А когда Федор Смолов в касание переправил мяч в ближний угол ворот Ивана Коновалова после прострела справа, стало ясно, что своего «Локомотив» в этот вечер не упустит.

Пару недель назад команда Курбана Бердыева противостояла в Москве другому гранду - «Спартаку», и по сравнению с тем матчем, завершившимся вничью (1:1), в составе гостей произошло лишь одно изменение: на левом фланге вместо Игоря Калинина с первых минут вышел Данил Степанов. В остальном же хорошо освоенная казанцами расстановка 5-3-2 осталась прежней, разве что один из центральных полузащитников Евгений Башкиров теперь значительно чаще появлялся у чужих ворот. Но, вероятно, эта активность миниатюрного хавбека диктовалась счетом: гостям необходимо было что-то менять впереди, чтобы вернуться в игру.

Зато Юрий Семин в очередной раз убедительно продемонстрировал тактическую мудрость и умение подобрать ключик к любому сопернику - по крайней мере, на российской арене. Штаб «Локо» в какой-то степени «отзеркалил» схему соперника, выставив трех центральных защитников. Таким образом, и активность казанцев Ибрагима Цаллагова и Степанова на бровках была погашена соответственно Мачеем Рыбусом и Владиславом Игнатьевым, и упомянутые подключения Башкирова не поставили в тупик Соломона Кверквелию и Ведрана Чорлуку, которым помогал Бенедикт Хеведес.

Правда, однажды немец едва не срезал мяч в свои ворота после прострела Степанова, но это был единственный голевой момент, созданный «Рубином» в первом тайме. В целом же «Локомотив» уверенно контролировал игру, а Смолов вполне мог оформить дубль, приняв длинную диагональ от Хеведеса и пробив чуть мимо дальней штанги.

Как обойтись без Денисова и Ману

На всех пресс-конференциях в последнее время Юрия Палыча постоянно донимают вопросом про Игоря Денисова, не попадающего в заявку. Семин дипломатично на эту тему не высказывается, предпочитая давать ответ на поле. Против «Рубина» красно-зеленые играли фактически с одним чистым «опорником» - Гжегожем Крыховяком, однако трио атакующих полузащитников «Локо» располагалось настолько компактно и перемещалось очень быстро, что свободных зон в середине поля соперник практически не находил. При этом не страдала и креативная составляющая в действиях москвичей, хотя признанный в этом деле ас Мануэл Фернандеш наблюдал за игрой со скамейки запасных. Очевидно, Семин уже смотрит в завтрашний день команды, понимая, что летом португалец, скорее всего, покинет «Локомотив».

Наконец, появление на правом фланге атаки Рифата Жемалетдинова добавило «железнодорожникам» изрядную долю мобильности и хорошей спортивной наглости. Наверняка Юрий Палыч учитывал фактор «бывшей команды» - ведь воспитанник «Локо» в свое время на несколько сезонов командировался именно в Казань, а после возвращения не так часто попадает в «основу» красно-зеленых. И теперь, получив шанс, Жемалетдинов старался использовать его сполна. Результативная передача на Смолова стала материальным воплощением этого старания, а еще несколько хороших рывков по своей бровке и пара попыток пробить по воротам только усилили позитивное впечатление от игры Рифата.

Вскоре после перерыва казанцы остались в меньшинстве - второе предупреждение в матче схлопотал Вячеслав Подберезкин. Пришлось Хорену Байрамяну и Башкирову отойти в среднюю линию, оставив впереди одинокого Дмитрия Полоза. Но, как ни странно, именно после этого у «Рубина» стали прорезываться неплохие подходы к воротам Гильерме и даже попытки проверить бдительность голкипера сборной России дальними ударами. «Локо», впрочем, тоже не забывал об атаках, хотя наверняка где-то в подсознании у игроков уже сидела мысль о том, что неплохо бы сэкономить силы к кубковому полуфиналу с «Ростовом», намеченному на ближайшую среду. Тем не менее, еще два эффектных гола «железнодорожники» организовали с подчеркнутой легкостью: сначала Алексей Миранчук удобно навесил с углового в центр штрафной, и Крыховяк головой вогнал мяч под перекладину, а затем вышедший на замену Хвича Кварацхелия забил свой первый мяч за «Локо», реализовав выход один на один с вратарем.

Этот гол окончательно добил игроков «Рубина», которых не уберег от «сухого» разгрома даже пенальти, милостиво назначенный Владиславом Безбородовым в ворота хозяев. Игорь Коновалов с «точки» пробил мимо цели, и этот промах стал квинтэссенцией блеклой игры «Рубина» на весеннем отрезке чемпионата.

РПЛ. 28-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 4:0 (2:0)

Голы: Ан.Миранчук, 3, с пенальти - 1:0. Смолов, 10 - 2:0, Крыховяк, 73 - 3:0. Кварацхелия, 87 - 4:0

Нереализованный пенальти: Иг. Коновалов, 83 (мимо)

«Локомотив»: Гильерме (к) – Игнатьев (Идову, 90), Хеведес (Лапшов, 88), Кверквелия, Чорлука, Рыбус – Крыховяк – Жемалетдинов, Ал.Миранчук (Кварацхелия, 78), Ан.Миранчук – Смолов

«Рубин»: Ив.Коновалов – Цаллагов, Камболов (к), Уремович, Сорокин, Степанов (Устинов, 74) – Иг.Коновалов, Башкиров (Могилевец, 74), Подберезкин – Байрамян, Полоз (Сагитов, 78)

Предупреждения: Подберезкин, 3. Жемалетдинов, 66. Сагитов, 79. Рыбус, 82

Удаление: Подберезкин, 55 (вторая желтая карточка)

Судьи: Владислав Безбородов, Андрей Веретешкин (оба – Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь)

10 мая. Москва. «РЖД Арена». 13 263 зрителя