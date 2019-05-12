«Ман Сити» или «Ливерпуль»? Гвардиола или Клопп? Кто станет чемпионом Англии? - Советский спорт
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12 мая 2019 09:01ФутболНикольский Владислав

«Ман Сити» или «Ливерпуль»? Гвардиола или Клопп? Кто станет чемпионом Англии?

В 17.00 по московскому времени в воскресенье стартуют матчи заключительного тура АПЛ, после которых мы узнаем имя нового чемпиона Англии.

«ОБРЕЧЕННЫХ» НЕ БЫВАЕТ

Победы в Лиге чемпионов и АПЛ: еще в начале недели две эти цели казались недостижимыми для «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Но после невероятного камбэка «красных» в ответном полуфинале ЛЧ с «Барселоной» (4:0 на «Энфилде» после 0:3 на «Камп Ноу»), называть их обреченными в заочном споре с «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы язык уже не поворачивается. Эта неделя убедила: «обреченных» в футболе не бывает.

За тур до финиша команды разделяет одно очко. А их гонка длится практически весь чемпионат, в ходе которого «Ливерпуль» убегал вперед на «+7», но в итоге пропустил-таки конкурента вперед. В первую очередь из-за отрицательного баланса в личных встречах: нулевая ничья в 8-м туре и поражение 1:2 в «боксинг-дэй». Впрочем, в Англии личные встречи в расчет не берутся. При равенстве очков значение имеет разность забитых и пропущенных, а она у «Сити», кстати, лучше – «+69» против «+65».

«Если вы предложите мне сценарий, при котором мы вылетим из Лиги чемпионов, но вновь выиграем АПЛ, я соглашусь», - говорил Гвардиола еще до того, как его команда споткнулась в четвертьфинале главного еврокубка на «Тоттенхэме» (0:1, 4:3). Лукавил ли каталонец? Пожалуй, да. И те не менее, в случае сохранения титула сезон для «горожан» точно не будет провальным. Теоретически они могут взять сразу четыре трофея! Ведь Суперкубок Англии и Кубок лиги уже выиграны. А впереди, помимо 38-го тура АПЛ, финал Кубка страны против «Уотфорда».

вандейкстерлинг

ТРАДИЦИИ ПОСЛЕДНЕГО ТУРА

Все, что нужно сегодня «горожанам», - победить на выезде «Брайтон», который обезопасил себя от вылета и лишен всякой мотивации. Вроде бы задача, мягко говоря, решаемая. Особенно если учесть, что «Ман Сити» не теряет очков в АПЛ в 13 (!) турах кряду. Но мы же помним, с каким трудом в прошлый уик-энд «горожане» дожали на своем поле такой же немотивированный «Лестер» (благодаря чудо-удару Венсана Компани). А сейчас придется играть в гостях. И под страшным давлением. Заключительные туры в АПЛ – особая вещь.

Между прочим, позапрошлое чемпионство «Ман Сити» оформлял при схожих обстоятельствах. В 2014-м за тур до финиша команда Мануэля Пеллегрини опережала «Ливерпуль» Брэндана Роджерса на два очка. «Горожан» устраивала ничья с «Вест Хэмом» - и они добились победы на классе (2:0). А вот в 2012-м все получилось гораздо драматичнее. Тогда, как и сейчас, «Сити» Роберто Манчини требовалось в последнем туре обязательно побеждать «Куинз Парк Рейнджерс», 17-ю команду АПЛ, – иначе титул ушел бы к «МЮ». И что вы думаете? До 92-й минуты фаворит уступал 1:2, но вырвал невероятную победу благодаря голам Эдина Джеко и Серхио Агуэро.

ИСПЫТАНИЕ «ВОЛКАМИ»

Это Англия. Здесь бывает все. Даже четыре клуба в двух финалах еврокубков… Так что ждем от матча «Брайтон» - «Ман Сити», по крайней мере, нервотрепки. Вот и Клопп после победы над «Барселоной» заявил: «На этой неделе одно невероятное событие состоялось, и я не прочь в воскресенье увидеть еще одно». Правда, в случае очковых потерь «Сити» подопечным немца для завоевания титула нужна будет еще своя победа над «Вулверхэптоном». И это далеко не самая простая задача. В нынешнем сезоне жертвами «волков» уже становились «Арсенал», «Тоттенхэм», «МЮ». Да и сам «Ливерпуль» им в Кубке Англии уступил.

«Вулверхэптон» - совсем не «Брайтон». Это седьмая команда АПЛ-2018/19, которая, если «Уотфорд» не обыграет «горожан» в кубковом финале, представит Англию в следующей Лиге Европы. Короче, «красных» ждет серьезнейшее испытание. Другое дело, что на «Энфилде» им сейчас сам черт не страшен. Можете спросить у Лионеля Месси…

вулверхэмптон

КУБОК ДОСТАВЯТ НА ОБА СТАДИОНА

Кстати, а возможен ли в АПЛ золотой матч? На самом деле да! По регламенту, он проводится в том случае, если две первые команды финишируют с одинаковым количеством забитых и пропущенных мячей. Но это уже из области ненаучной фантастики. Чтобы «Сити» и «Ливерпуль» сравнялись по очкам, первым надо уступить «Брайтону» с разницей ровно в четыре гола, а вторым сыграть с «Вулверхэмптоном» вничью от 4:4 и результативнее…

Так что заветный кубок будет вручен сегодня. То ли на «Амэксе», то ли на «Энфилде». Руковоство АПЛ доставит на обе арены по аналоговой копии приза, который «Сити» Гвардиолы брал прошлой весной, а «Ливерпуль» не завоевывал никогда. Да, «красные» ждут чемпионства с 1990 года, когда премьер-лига еще не была образована. И, возможно, для Клоппа триумф в АПЛ даже важнее победы над «Тоттенхэмом» в предстоящем 1 июня в Мадриде финале Лиги чемпионов.

Ждем развязки!

трофейапл

АПЛ. 38-й тур. 17.00 (мск)

Брайтон – Ман Сити

Ливерпуль – Вулверхэмптон

Бернли – Арсенал, Кристал Пэлас – Борнмут, Лестер – Челси, МЮ – Кардифф, Саутгемптон – Хаддерсфилд, Тоттенхэм – Эвертон, Уотфорд – Вест Хэм, Фулхэм – Ньюкасл

И

В

Н

П

М

О

1. Ман Сити

37

31

2

4

91-22

95

2. Ливерпуль

37

29

7

1

87-22

94

3. Челси

37

21

8

8

63-39

71

4. Тоттенхэм

37

23

1

13

65-37

70

5. Арсенал

37

20

7

10

70-50

67

6. МЮ

37

19

9

9

65-52

66

7. Вулверхэптон

37

16

9

12

47-44

57

8. Эвертон

37

15

8

14

52-44

53

9. Лестер

37

15

6

16

51-48

51

10. Уотфорд

37

14

8

15

51-55

50

11. Вест Хэм

37

14

7

16

48-54

49

12. Кристал Пэлас

37

13

7

17

46-50

46

13. Борнмут

37

13

6

18

53-65

45

14. Ньюкасл

37

11

9

17

38-48

42

15. Бернли

37

11

7

19

44-65

40

16. Саутгемптон

37

9

11

17

44-64

38

17. Брайтон

37

9

9

19

34-56

36

18. Кардифф

37

9

4

24

32-69

31

19. Фулхэм

37

7

5

25

34-77

26

20. Хаддерсфилд

37

3

6

28

21-75

15

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