Юрий Семин: Кварацхелия - молодец, что забил. Грузины приживаются в «Локомотиве»

- Хорошо, что забили быстрые голы. Это сыграло свою роль в дальнейшем. «Рубину» пришлось идти вперед, а у нас появилось больше пространства. Хороший матч. В какой-то мере мы реабилитировались после поражения от «Арсенала».

- Почему в заявку не попал Баринов?

- У нас много травмированных. Все, кто мог сыграть, были в заявке.

- Как оцените игру Жемалетдинова?

- Все сыграли очень хорошо. Был баланс между атакой и обороной.

- Почему не получилось так же хорошо сыграть в Туле?

- Матч в Туле – уже закрытая история. Теперь нужно думать про «Ростов», «Урал» и «Уфу».

- Почему первую замену провели только на 77-й минуте? Уже после удаления было ясно, что «Рубин» не отыграется?

- Вам было ясно, а мне еще нет.

- Схему с тремя центральными защитниками выбрали под «Рубин»?

- Отталкивались от тех футболистов, которые у нас есть на сегодняшний день.

- Кварацхелия стал первым футболистом, рожденным в XXI веке, которому удалось забить гол в премьер-лиге. Уже поздравили его?

- Хвичу поздравили ребята и болельщики, которые скандировали его фамилию. Когда игрок выходит на поле и работает, он всегда нравится болельщикам. Молодец, что забил. Грузины приживаются в «Локомотиве».

- Эмоции после матча с «Рубином» помогут перед игрой с «Ростовом»?

- Давайте пока отпразднуем эту победу, а потом постепенно перейдем к игре против «Ростова».

- Что для вас важнее – Кубок России или второе место в чемпионате?

- И то, и другое. Самая важная игра – предстоящая. У нас такой принцип.

- Перед матчем болельщики поздравляли вас с днем рождения и желали попасть в Лигу чемпионов.

- Мне очень приятно. Мы стремимся к Лиге чемпионов. Еще два матча. Впереди сложный период.