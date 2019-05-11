Негативные высказывания Юргена Клоппа о финале ЛЕ в Баку не остались без ответа - Советский спорт
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11 мая 2019 18:20ФутболЯременко Николай

Негативные высказывания Юргена Клоппа о финале ЛЕ в Баку не остались без ответа

Накануне тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп негативно высказался о проведении финала Лиги Европы в Баку.

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов отреагировал на резкие высказывания тренера «Ливерпуля».

«Был неприятно удивлён словам Юргена Клоппа. Он всегда производил впечатление весьма позитивного человека. Более того, все мы знаем, что он большой специалист, добившийся действительно выдающихся результатов в футболе.

Но при всем этом, я категорически не согласен с его мнением, что футбол надо географически ограничивать.

Мы должны уважать и продвигать ценности футбола. А одна из наших главных ценностей - это расширение границ футбола, его глобализация. Европа уже давно вышла за границы стран западной части этого континента, и я убежден, что проведение матчей европейского первенства, а также финалов еврокубков в странах Восточной Европы открывает новые возможности для развития футбола в этих странах, служит его большей популяризации среди подрастающего поколения, привлекает молодежь в футбол», - отметил Мамедов.

Генсек АФФА напомнил, что несмотря на скептический настрой некоторых стран, мы все стали свидетелями прекрасно организованного чемпионата мира в России.

«То же самое можно сказать об организации финала Лиги Чемпионов в Киеве или 10 лет назад в Стамбуле. Да, возможно, в этом году цены в Мадриде поднялись из-за финала Лиги Чемпионов, но это - т.н. побочный эффект рыночной экономики, и это происходит повсеместно в преддверии больших спортивных мероприятий.

Согласен и с тем, что добраться до Баку на автобусе из Лондона будет сложно, но, когда дистанция была барьером для настоящих болельщиков?

Хочу напомнить, что в тендере на проведение финала участвовали три города - Севилья, Стамбул и Баку. Никто не ограничивал возможность других стран принять участие.

Я уверен, что в Баку будет настоящий праздник футбола. И я также уверен, что и в Мадриде будет то же самое.

Мы прекрасно подготовились. В отелях в Баку есть места, в ресторанах и магазинах достаточно пива, в авиакомпании планируют открытие дополнительных чартерных рейсов. Так, что сейчас самое время, чтобы каждый сконцентрировался на своей работе.

А Юргену Клоппу хотелось бы посоветовать активнее продвигать глобальные футбольные ценности, а не делить страны и столицы на достойные и недостойные чести проводить финалы еврокубков. Он человек популярный, и к его мнению прислушаются миллионы болельщиков по всему миру.

Напомним, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о недовольстве болельщиков по поводу дороговизны билетов и проживания в городах, где пройдут финалы еврокубков, – Мадриде и Баку.

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«Что касается Мадрида, думаю, очевидно, что все невероятно дорого, но, по крайней мере, он не в другой части света, в отличие от Баку. Я думаю, что проводить там финал – это достаточно забавно. Не знаю, что эти ребята, которые принимают такие решения, ели на завтрак, потому что они делают такое.

В прошлом году в финале Лиги чемпионов мы играли в Киеве. Это прекрасный город, но крайне маловероятно, что российская команда или команда из этой части света будет в финале. И когда мы выходим, всем нужно готовиться.

И Мадриду нужно готовиться, не знаю, к двум сотням тысяч английских фанатов. Но они представляли, что такое может произойти. Сыграй в финале «Аякс», было бы еще больше болельщиков.

Но Баку... Я понятия не имею, как туда добираться. Нет вообще никакой ясности. Решения (о проведении финалов) должны быть гораздо более обоснованными и логичными. Это безответственно. Я не знаю, как они принимают такие решения.

Возможно, нужно договариваться о каком-то снижении цен, как-то ограничивать цены. Я слышал, что номер, который обычно стоит сто фунтов, теперь сдают за 2700 фунтов. Это сумасшествие», – сказал Клопп.

Отметим, что ранее Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики вместе с другими государственными структурами, а также с компанией «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (AFFA) заявили о полной готовности к проведению финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку и создании благоприятных условий для приезжающих туристов и гостей.

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики, подготовка к финальной игре идет полным ходом.

Отмечалось, что наряду с прямыми рейсами Лондон-Баку-Лондон, которые будут осуществлены авиакомпанией (AZAL) 29 и 30 мая, для иностранных болельщиков также будет организовано более 40 чартерных рейсов.

Кроме того, между клубами-финалистами и Лиги Европы УЕФА, и AZAL ведутся переговоры об организации дополнительных чартерных рейсов.

«Наличие в Баку отелей международных и местных брендов, соответствующих разному бюджету, обеспечит комфорт пребывания иностранных гостей во время мероприятия.

Все моменты, связанные с вопросами безопасности туристов и гостей во время прибытия, размещения и пребывания в стране были тщательно рассмотрены представителями государственного и частного бизнеса. Важно, что Азербайджан занимает одно из первых мест в мировом рейтинге стран с наименьшей угрозой терроризма.

Все государственные органы, вовлеченные в процесс подготовки и организации матча, будут работать в более усиленном режиме для успешного проведения этого значимого спортивного мероприятия», - говорится в информации.

Также отмечалось, что Азербайджан имеет значительный опыт в успешной организации и проведении таких международных соревнований, таких как Formula 1, Евровидение, Европейские игры и Исламские игры солидарности.

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