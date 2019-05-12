Поможет ли новый чемпион ЦСКА? Колонка Юрия Цыбанева

«Зенит» проведет чемпионскую презентацию перед своей благодарной и восторженной аудиторией. А ЦСКА именно здесь и сейчас представится последний шанс зацепиться за Лигу чемпионов, пропиской в которой этот клуб, известно, дорожит больше, чем какой-либо другой в РПЛ.

И, по здравому размышлению, только победа на «Крестовском» над свежеиспеченным чемпионом окрасит этот шанс в относительно реальную перспективу. Ибо перехватывающий на сегодня желанный пропуск в лигочемпионскую квалификацию «Краснодар» очень вряд ли потеряет больше трех очков в двух оставшихся матчах. А вот три – может. Если учесть, что ему играть в Туле с героем весны «Арсеналом».

Мне думается, что и без того двусмысленная ситуация обостряется для «Зенитом» именно тем обстоятельством, что играть с красно-синими ему предстоит дома. Проходи встреча в гостях, никто бы и не среагировал особо на возможное поражение чемпиона. Вот «Спартак» и «Локомотив» покорно уступали, обмыв титул, в Туле тому же «Арсеналу» - и общественное мнение относилось к этому со спокойным пониманием.

Но дома второй раз в сезоне уступить объективно рыхловатому пока ЦСКА… Нет, пожалуй, такая новость не будет воспринята гладко. И многие наверняка вспомнят, что Сергею Семаку приходилось вполне плотно сотрудничать с цеэсковским руководством. Равно как и то, что он известен умением не портить отношения с кем бы то ни было.

Конечно, в случае цеэсковского выигрыша будет произнесено – победил тот, кому это было нужнее. Но осадок все равно останется - и, возможно, надолго.

Диспозиция осложняется еще и тем, что Семаку как-то не с руки выпускать на эту игру не основной состав. Во-первых, матч все-таки статусный, а не с «Енисеем», к примеру (игра с «Енисеем» у «Зенита» еще впереди, вот там-то можно и неосновной). Во-вторых, «Зенит» подходил к оформлению титула в таком комфортном, если не сказать экономном игровом режиме, что никто не поверит в версию утомленности богатырей-золотодобытчиков.

Что ж, посмотрим, как это будет на «Крестовском». Посмотрим с неослабным, так сказать, вниманием. Тем более что острота в первой тройке может быть окончательно снята именно этим матчем. Ну разве что Вадим Евсеев сподобится под занавес с «Уфой» угостить Юрия Палыча чем-то сильно горьким, как он сделал год назад с «Амкаром». В 29-м туре в Екатеринбурге для красно-зеленых все точно пройдет благополучно – при любом исходе кубкового полуфинала посреди недели духу на «Локо» команде Парфенова не хватит.

Не сказать, что «Зенит» применительно к матчу-презентации оказался в положении, что называется, хуже губернаторского. Но в щекотливом – точно.