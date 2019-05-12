Спасибо Зе за светлую голову. «Спартак» вымучил победу над «Уфой» - Советский спорт
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12 мая 2019 18:30ФутболЗибрак Артем

Спасибо Зе за светлую голову. «Спартак» вымучил победу над «Уфой»

Красно-белые провели последний в сезоне домашний матч. Единственный мяч в игре с «Уфой» после подачи Мельгарехо забил Зе Луиш.

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Грустное прощание с сезоном

Встречей с «Уфой» закрылся футбольный сезон на «Открытие Арене». И только от футболистов красно-белых зависело, с каким настроением они простятся со своими болельщиками и родными трибунами. Победить в присутствии 25 тыс. зрителей все же получилось, но игра «Спартака» оставила очень неоднозначное впечатление. Финальный свисток болельщики встретили вздохом облегчения.

Матч начался с грустных тем. Перед стартовым свистком зрители минутой молчания почтили память жертв авиакатастрофы в Шереметьево (фанаты даже выложили баннер «SU1492 05.05.2019 Скорбим») и жертв Великой отечественной войны.

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А первый удар по мячу сделал иранский мальчик Касим, лишившийся ноги после того, как подорвался на фугасе. Он стал главным героем фотографии на одном из международных фотоконкурсов, обрел международную известность и был приглашен «Спартаком» на игру с «Уфой». Очень трогательная акция.

Голова Зе Луиша

При Олеге Кононове спартаковцы часто начинают с хорошим настроением и в первые минуты подавляют соперников. Однако на сей раз получилось несколько иначе. Гости довольно уверенно держали мяч и через фланги пытались доставить его в штрафную Сильвестру Игбуну, тогда как москвичам непросто давался переход в финальную треть. Тем удивительнее, что в этот момент они и открыли счет. Лоренсо Мельгарехо справа здорово подал в штрафную, а Зе Луиш продавил оппонента, не оставив Александру Беленову шансов. Этот гол вдохновил красно-белых, и следом они забили еще раз, но гол уже самого Мельгарехо арбитр Павел Кукуян отменил из-за офсайда.

С появлением на тренерском мостике «Уфы» Вадима Евсеева башкирский клуб демонстрирует стальные … нервы и волю. Уфимцы вовсе не растерялись и стали искать слабые места в обороне противника, большинство атак проводя через фланг, за который отвечают Айртон и Александр Ташаев. Россиянин здорово провел второй тайм в Екатеринбурге, выйдя на замену Александру Ломовицкому. Но стабильности ему пока не хватает – провести на высоком уровне два матча подряд ему тяжело. Впрочем, и альтернативы ему особой не было, Лом травмирован и не попал даже в заявку.

Если игра «Спартака» вызывает у болельщиков смешанные чувства, то русификация и молодость состава должна радовать. В старте вышли сразу семеро россиян, в том числе отлично сыгравший против «Урала» Илья Гапонов и экс-чертановец Наиль Умяров. Последний заменил в основе куда более убедительного на переходном переходе, нежели на футбольном поле Аяза Гулиева. И чувствовал себя столь уверенно, что постоянно пытался руководить партнерами – то Айртону покажет, куда тому двигаться, то Джикии – как ему отдать, то приобнимет Фернандо. Очень дерзкий парень. Еще бы игрой на поле подтверждал свои ментальные характеристики.

«Спартак» мучается сам и мучает зрителей

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После перерыва, как это часто бывает в нынешнем сезоне, владение мячом «Спартак» уже не интересовало. Стоило хозяевам получить мяч, следовала передача вперед на Зе Луиша. Или попытка провести быструю контратаку, если для этого была возможность. Уфимцы же продолжали давить флангами, повторяя рецепт «Рубина», который принес казанцам успех. И создали два убойных момента. В первом случай удар Дмитрия Сысуева после скидки Игбуна принял на себя Роман Зобнин, а во втором Александр Максименко спас партнеров после удара в падении Дмитрия Живоглядова.

Проблемы «Спартака», как видится, носят системный характер. Атака строится на индивидуальном мастерстве исполнителей, но сильных созидателей, подходящих под философию, практически нет. Практически вся острота у ворот Беленова появлялась после того, как мяч оказывался у Мельгарехо. Да еще Ташаев пару раз пробил после своего классического смещения в центр. Фернандо слишком тягуч, Зобнин с мячом хорошо только бежит, уперев взгляд в газон, а Умяров слишком зелен. Что до Софьяна Ханни, на него Кононов всерьез, похоже, уже не рассчитывает. Зе Луиш же хорош в первую очередь на острие, да и его функционал довольно скуп.

Последние 15 минут «Спартак» провел без своего вдохновителя. Мельгарехо получил повреждение и уступил место на поле Никите Глушенкову. Редкий случай, когда два бывших лидера «Чертаново» встретились в официальном матче.

Евсеев выпустил третьего форварда Андреса Вомбергара. Слай стал смещаться на фланги и опускаться в глубину, но по-прежнему был ключевым игроком в созидании. Через него прошли почти все мало-мальски интересные комбинации. Несколько подач в штрафную в его исполнении получились очень острыми, но Гапонов с Джикией с горем пополам выстояли.

«Спартак» – «Уфа» – 1:0 (1:0)

Голы: Зе Луиш, 11

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Айртон, Гапонов, Фернандо, Умяров, Зобнин, Ташаев (Мелкадзе, 86), Мельгарехо (Глушенков, 80), Зе Луиш (Адриано, 71)

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Круговой, Йокич (Бизяк, 85), Никитин, Карп, Сысуев (Аликин, 90), Ванек (Вомбергар, 62), Тилль, Неделчару, Игбун

Предупреждения: Зобнин, 39 – Игбун, 42; Карп, 45; Тилль, 77

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