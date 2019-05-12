Олег Кононов: Понимаю, что нужно создавать больше моментов, но игрой доволен Пресс-конференция Олега Кононова и Вадима Евсеева по итогам матча «Спартак» – «Уфа» (1:0).

Евсеев: Во втором тайме «Спартак» оборонялся

– Первые 10 минут мы играли на половине поля соперника. Только соперник перешел на нашу половину поля, пошла подача на Зе Луиша, и он забил. Он отлично играет головой. Один защитник дал подать, другой дал выпрыгнуть.

В первом тайме «Спартак» заставлял нас обороняться, а во втором оборонялся уже сам, убегал в контратаки и имел пару эпизодов увеличить счет. У нас тоже были хорошие моменты, но мы их не реализовали и проиграли.

– Поясните пожалуйста замену Сысуева на Аликина.

– Она связана не с травмой, а с лимитом на легионеров. Аликин отправился в оборону, а Недерчару – в атаку. Последние три минуты играли 4-2-4 в расчете на длинные передачи и подборы.

– Что случилось в перерыве? Правда ли, что вы пошли к раздевалке «Спартака», чтобы успокоить Фернандо?

– К раздевалке не ходил. Просто почему-то люди из Бразилии начинают нам тут в России рассказывать нам, русским. Вот и все.

– А что он рассказывал?

– Секрет.

– В концовке большинство передач шли в зону Айртона осознано?

– «Рубин» здесь как забил? Мы об этом говорили на установке, в недельном цикле тренировали. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Просто одна команда этим воспользовалась, а другая – нет.

Кононов: Мы были лучше «Уфы» по всем показателям

– Довольны игрой?

– Доволен результатом. В игре у нас были недочеты, но мы создали больше моментов и нанесли больше ударов. По всем показателям были лучше, но и я, и ребята понимаем, что нужно создавать больше моментов и не позволять соперникам проводить атаки.

– Почему нет реализации?

– Это сложный вопрос для любого тренера. Когда-то это изменится.

– Как вам Фернандо в роли под нападающими?

– Он мне нужен на этой позиции. Здесь он в меньшей степени играет в отборе, может отдать передачу, пробить и забить с игры. Уже забил дважды. Вся его статистика говорит о том, что в этой позиции он полезен. Мы играем в три полузащитника, и он может опускаться вниз, быть вверху. Он очень серьезно относится к этому изменению. Мне и ему нравится эта позиция. Проблема в том, что нам не хватает завершения со стороны других игроков.

– Что думаете об игре Наиля Умярова?

– Поздравляю Умярова с дебютом. Он игрок юношеской сборной России. Он провел матч хорошо, с учетом того, что был травмирован и давно не играл. Он очень солидно смотрится на тренировках. К тому же Гулиев выпал из-за карточки, и Умярова появился шанс проявить себя, что он и сделал. У него были ошибки, но я считаю, что он отыграл очень полезно.

– Быстрее он умеет все делать?

– Умеет.

– Почему прибавил Александр Ташаев?

– Каждый игрок растет, когда играет. Ташаев получает больше времени, ответственно относится к матчам и тренировкам. Думаю, он лучше адаптировался к игре «Спартака», а это важно. В «Динамо» он был лидером, а здесь проводил мало матчей. Играть-то он умеет. Единственное, что его желание забить иногда идет во вред, он иногда слишком нервничает.

– Можно ли научить Айртона играть позиционно в обороне? Каждый заброс в его зону попахивает катастрофой.

– Катастрофой не попахивает. Конечно, идет обучение. Я говорил об этом, когда он еще приходил. Каждый игрок должен ответственно относиться к своей позиции и совершенствовать свои навыки. Ему предстоит много работы над собой, а мы поможем. 21 год – это возраст, когда надо прибавлять. Он же молодой игрок. В Бразилии большую часть своей карьеры он провел в атаке и только в последний год стал играть в защите. И стал одним из лучших.

– Луис Адриано был травмирован последнюю неделю. Почему он улетел восстанавливаться в Дубаи?

– Он получил индивидуальные задания и два выходных, поэтому мог распоряжаться своим свободным временем по своему усмотрению. Задания он выполнил и сегодня вышел на поле, поэтому я его даже не спрашивал, чем он там еще занимался. Если бы он не играл, тогда у меня были бы претензии, а так – нет. Я доволен сегодня его действиями. Если бы еще и забил, было бы вообще отлично.