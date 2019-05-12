Валерий Рейнгольд: «Спартак» нужно строить вокруг трех игроков

– «Спартак» играл хорошо, не блестяще, но мне понравилось. Я доволен тем, что увидел: характер, боевитость, голевые моменты. Сейчас на первый план выходит результат и битва за «пятерку».

В целом, на протяжении сезона «Спартак» играл так, что напрашивалось слово «убожество». Зачем команде в таком состоянии еврокубки? Только какие-то деньги и хорошее настроение после окончания сезона. Осталось пройти два матча. Это будет нелегко. Впереди тяжелые выезды, а сегодня «Спартак» сыграл на хорошем уровне.

Команду нужно строить вокруг Луиса Адриано, Зе Луиша и Лукаса Фернандо. Это мастера. И еще хотел бы, чтобы Олег Кононов занялся своим штабом: тренерами по физподготовке, медиками и другими специалистами. Их работа – пожар.

– Хотелось бы услышать от вас развернутый ответ про Илью Гапонова, который третий матч играет 90 минут.

– Не от хорошей жизни его поставили. Задатки у него есть, но судить стоит не по этим играм. Судить будем по следующему сезону. С «Уралом» и «Уфой» смотрится вроде ничего.

– А если сравнить с Ильей Кутеповым. Он смотрится лучше?

– Да. Лучше выбирает позицию, не дергается, играет до конца. Возможно, я ошибаюсь, но полноценный ответ мы узнаем только в следующем сезоне. Уверен, он останется в команде несмотря на то, что в «Спартаке» намечается большая «чистка» состава. Что-то делать нужно, потому что этим составом высоких целей не добиться. И в этом сезоне «Спартак» провалил все что можно.

Отдельные игры каждый футболист может провести на очень высоком уровне. И в этом сезоне были блестящие матчи, но общая картина: грустно смотреть. С такими игроками как Георгий Мелкадзе нужно расставаться. Это не игрок уровня «Спартака». Даже не игрок уровня РПЛ. Если также будет играть Александр Ломовицкий, его тоже нужно отправлять в этом же направлении.