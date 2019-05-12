Дзюба-распасовщик: отдавал, отдает и будет отдавать! В ранге чемпиона страны «Зенит» уверенно переиграл ЦСКА (3:1), чем сильно осложнил армейцам борьбу за медали и места в Лиге чемпионов-2019/20.

Дубль записал на свой счет Себастьян Дриусси, а три голевые передачи сделал Артем Дзюба.

«ЗЕНИТ» ПРАЗДНОВАЛ ИЛИ НЕТ?

4 мая «Зенит» стал чемпионом страны за три тура до финиша. Новость застала питерцев в самолете, который возвращался из Грозного. Потом была встреча в аэропорту «Пулково», файеры, зажгли растральные колонны, а Алексей Миллер посвятил победу стих.

Не верьте, когда футболисты говорят, что ВСЕ празднования отложены до того, как завершится последний матч. Наверняка всё было, только локально и в легком виде. Все-таки Питер заждался уже чемпионства. Самый богатый клуб России последние три года не только оставался без золота, но даже не попадал в Лигу чемпионов. Два третьих места и пятое – явно не уровень притязаний руководителей.

Матчи после того, как цель на сезон достигнута не бывают легкими даже для суперклубов («Зениту» до такого определения ой как далеко!). Порой их выигрывают только на классе, но здесь ситуация иная. В северную столицу пожаловал сопоставимый с питерцами по мастерству ЦСКА, которому очки нужны, как глоток воды жаждущему в пустыне. Если армейцы не попадут в Лигу чемпионов-2019/20, то не получат около 20 миллионов гарантированных евро, что в их ситуации – непозволительно. Поэтому в Питер приехал максимально мотивированный ЦСКА.

Интриги матчу добавил и «Спартак». Победив «Уфу» 1:0, красно-белые обошли ЦСКА и забрались на четвертое место. Вернуть его себе армейцы могли, только выиграв у чемпиона в гостях.

Эта встреча была интересна и спором в гонке снайперов. Форвард ЦСКА Федор Чалов долго лидировал, но его в концовке чемпионата догнал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. У обоих было перед отчетной встречей по 12 мячей, но иранец стоял выше, поскольку он не исполнял пенальти, а Чалов один мяч забил с 11-метровой отметки.

ЧЕМПИОНСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Болельщики почти заполнили стадион. Праздничные лица, нарядные одежды. Высокой посещаемости способствовала теплая, почти летняя погода. Клуб постарался поддержать чемпионскую атмосферу. Приехал на автограф-сессию экс-полузащитник «Зенита» Данни, была развернута уникальная экспозиция, посвященная легендарному тренеру Юрию Морозову.

Еще с помощью беспроводных VR-очков все желающие могли увидеть специальный ролик, снятый во время матча против «Краснодара». Каждый болельщик мог приехать вместе с командами на стадион, заглянуть в раздевалки, выйти под рев фанатов из подтрибунного помещения и отпраздновать голы вместе с игроками и скамейками запасных. Ну и, традиционно, было много еды, напитков и музыки.

А еще после матча обещали вручение любимой команде чемпионского кубка. Причем, на вечное хранение!

ПЯТКА ДЗЮБЫ

Уже после гостевого матча с «Ахматом» стало ясно, что «Зениту» не поможет в этом матче (как минимум) Игорь Смольников. Его заменил Александр Анюков. А вот остальные игроки питерской основы вышли на поле с первых минут. Рвался в бой и залечивший травму Артем Дзюба, в Грозный не летавший.

И настрой был самым серьезным. Активность хозяев привела к тому, что уже к седьмой минуте два армейца (Бийол и Ахметов) получили по желтой карточке. Это – гарантия их более осторожной игры в оставшееся время. «Зенит» доминировал, точно следуя установке своих фанатов: «Хоп, давай-давай! Доминируй, побеждай!» Однако забили гости. Иван Обляков четко выскочил на прострел Марио Фернандеса и из-под ноги Олега Шатова точно пробил под перекладину – 0:1! Обляков – уроженец Ленинградской области год назад играл в «Уфе» под руководством нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.

Хозяева ответили результативной атакой через восемь минут. Дзюба скинул пяткой на Себастьяна Дриусси, и тот низом направил мяч в дальний угол. Казалось, мяч катится целую вечность, но Игорь Акинфеев до него так и не дотянулся. Заполненный стадион взревел – 1:1!

Это, к слову, был первый гол «Зенита» в ворота ЦСКА за пять (!) последних матчей. Игру первого круга армейцы в Москве выиграли 2:0, благодаря голам Чалова и Арнора Сигурдссона.

ГОЛЫ-БЛИЗНЕЦЫ

Во втором тайме какое-то время шла открытая игра. Много и настойчиво атаковал ворота гостей Азмун, получил шанс даже Анюков – выше. ЦСКА огрызался резко и опасно. Влашич залепил в перекладину, а за минуту до этого опасно бил Фернандес.

Шоком для игрока и всего стадиона стало решение Семака поменять Азмуна на Эмилиано Ригони. Но аргентинец забил первым же касанием – 2:1. Вновь в роли ассистента выступил Дзюба. И вообще второй гол хозяев получился почти точной копией первого. Стадион затянул песню «День Победы». Для питерцев он таким стал бы при любом исходе.

На поле стало еще веселее. Акинфеев вынес мяч рукой с «ленточки» из-под ног Дзюбы, Дриусси плюхнул в штангу, а добивающий Жирков не попал в пустые ворота. Как он умудрился?

Но у «Зенита» в воскресный вечер получалось почти все. Дзюба сделал ассистентский хет-трик, а Дриусси забил свой второй мяч в этой встрече. 3:1 – и все стало ясно.

ЦСКА не проигрывал «Зениту» в чемпионате России пять матчей подряд, но когда-то эта серия должна была закончиться.

«Зенит» – ЦСКА – 3:1 (1:1)

Голы: Дриусси, 38, 86; Ригони, 62 – Обляков, 30

«Зенит»: Лунев, Анюков, Ракицкий, Иванович, Жирков (Набиуллин, 83), Шатов (Мак, 68), Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун (Ригони, 61), Дриусси

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин (Сигурдссон, 76), Родриго Бекао, Фернандес, Бистрович, Влашич, Обляков, Ахметов (Щенников, 60), Бийол (Эрнандес, 43), Чалов

Предупреждения: Бийол (4), Ахметов (7), Ракицкий (32), Влашич (32), Жирков (50), Щенников (70), Дзюба (73), Набиуллин (84)