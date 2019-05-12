Киров в платье, аншлаг и смерть фотографа. Как «Зенит» отметил чемпионство - Советский спорт
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12 мая 2019 23:00ФутболТатьянин Михаил

Киров в платье, аншлаг и смерть фотографа. Как «Зенит» отметил чемпионство

Рассказываем о том, как команда Сергея Семака получила навечно в Санкт-Петербурге чемпионский кубок за победу в РПЛ-2018/19.

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ДЗЮБЕ НЕ ДАЛИ ДОТРОНУТЬСЯ ДО КУБКА РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

Старт чествованию «Зенита» как нового чемпиона России был дан еще в субботу, накануне матча с ЦСКА. Именно тогда в Петербург утренним рейсом «Сапсана» привезли кубок в сопровождении крепких охранников и представителей премьер-лиги. Прежде чем отвезти трофей на «Газпром Арену», на нем выгравировали имя победителя.

Произошло это в самом центре города, в башне Дома Зингера на углу Невского проспекта и канала Грибоедова. Присутствовал и Артем Дзюба, которому, несмотря на завоеванное неделю назад чемпионство (первое в его карьере), потрогать трофей до окончания матча с ЦСКА не дали – по правилам первым к кубку может прикоснуться капитан победившей команды. А в воскресенье им был Александр Анюков.

Правда, свою индивидуальную статуэтку Артем все же получил раньше других – перед стартовым свистком матча генеральный директор РПЛ Сергей Прядкин вручил лидеру «Зенита» приз лучшему игроку апреля…

ШАЦ, ДАННИ И СОЛОМАТИН

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На трибунах собрался аншлаг, которого «Газпром Арена» не видела, пожалуй, со времен ЧМ-2018. Билеты на игру, которая уже ничего не решала, но после которой можно было увидеть праздничный салют и вручение золотых медалей, в последнюю неделю были в городе в огромном дефиците. Потесниться пришлось, похоже, даже болельщикам ЦСКА – обычно красно-синих приезжает в Петербург больше, но сейчас, очевидно, не все захотели быть чужими на этом празднике жизни.

А вот португальский экс-капитан «Зенита» Мигель Данни в Питер приехал – специально для того, чтобы поздравить бывших одноклубников с чемпионством. Душевный сюжет о том, как Данни навестил команду на обновленной базе буквально за полчаса до стартового свистка показали в эфире клубного канала Z+. Это был третий выпуск шоу, и он, наконец, получился достойным.

Теперь созданием программы вместо команды Игоря Порошина, которая дважды – перед играми со «Спартаком» и «Локомотивом» – провалилась, занимался Михаил Шац. Известный шоумен и болельщик «Зенита» иронизировал в эфире настолько тонко, что хотелось плакать от счастья. Кроме сюжета с Данни была классная прогулка по солнечному Петербургу с Магомедом Оздоевым, «взгляд снизу» от воспитанников клубной академии на тему того, как сыграть с армейцами, репортаж из Уфы, которая «воспитала» тренеров Семака и Гончаренко, а также тактический разбор от «недиванных экспертов». Со стороны «Зенита» выступал Владислав Радимов, ЦСКА представлял Андрей Соломатин.

ОБРАЩЕНИЕ К ДЖОРДЖЕВИЧУ

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Что касается перфоманса, то перед игрой с ЦСКА болельщики увидели нечто посильнее горящих Ростральных колонн, зажженных неделю назад в честь чемпионства. Теперь огромный памятник Сергею Кирову у входа на «Газпром Арену» облачили даже не в футболку, а… в огромное зенитовское «платье» с номером 12 на спине. Фотография российского революционера в неожиданном одеянии моментально облетела все соцсети.

Фанатский вираж тем временем развернул огромный баннер с символом клуба львом в обнимку с кубком и золотой надписью «Русский чемпион». Маленькие бумажные кубки со словами «В каждом из нас» получили все зрители. Еще одно послание трибун было адресовано Семаку. Главного тренера попросили дать шанс Луке Джорджевичу, который своим голом за «Арсенал» в ворота «Локомотива» принес «Зениту» досрочное чемпионство. Лука, кстати, видел это своими глазами – после очередной победы туляков свой выходной черногорский нападающий, права на которого принадлежат питерцам, проводил в городе на Неве.

ТРИ ПАСА БОМБАРДИРА

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…Стартовый свисток арбитра Евгения Турбина предварила минута молчания. Игроки, тренеры и болельщики почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, а также жертв недавней авиакатастрофы. Еще одна трагическая новость пришла уже по ходу первого тайма – прямо на стадионе за работой скончался известный фотограф Александр Николаев. «Зенит» почти сразу опубликовал на своем официальном сайте соболезнования родным и близким. Чемпионское настроение было испорчено.

Счет в матче открыли армейцы, которым победа в Петербурге нужна была гораздо больше, чем хозяевам-чемпионам. Символично, что сделал это местный воспитанник, которых так не хватает «Зениту», Иван Обляков, замкнувший прострел Марио Фернандеса. Но проигрывать в такой вечер хозяева явно не собирались, и уже через 10 минут сравняли счет – Себастьян Дриусси откликнулся на пас Дзюбы.

После перерыва Дзюба подтвердил, что его ассистентские амбиции не случайны, отдав еще две результативные передачи – на Эмилиано Ригони и вновь на Дриусси. Вырвать даже ничью при таком настрое соперника шансов у ЦСКА практически не было.

КАЧАЛИ ДАЖЕ ЗАБОЛОТНОГО

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…По окончании матча зенитовцы облачились в золотые футболки и отправились благодарить болельщиков, а на поле спустились жены и дети игроков. С торжественным словом выступили президент РФС Александр Дюков, глава «Зенита» Алексей Миллер и, конечно, Семак. Он был краток – видимо, очень хотелось поскорее поднять над головой кубок.

После награждения медалями ветераны Анюков и Бранислав Иванович, наконец, получили заветный трофей из рук Дюкова (навечно - так как «Зенит» стал пятикратным победителем РПЛ), и под звуки We are the Champions поле «Газпром Арены» поле стало золотым от блестящей чемпионской мишуры.

Качали даже Антона Заболотного

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