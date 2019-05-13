Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФ - Советский спорт
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13 мая 2019 14:09Футбол

Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФ

Во вторник, 14 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

И ТУТ СЕМАК ЗАЖЕГ ФАЙЕР!

Ростральные колонны в огне, «золотой стадион», отсутствующий Артем Дзюба… Рассказываем о том, как Санкт-Петербург» встречал «Зенит» в ранге чемпионов России.

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ: «СПАРТАК» ВСЕГДА БУДЕТ ТАМ, ГДЕ «ЗЕНИТ» ПРИКАЖЕТ

Клуб еще был в полете и не знал о только что оформленном чемпионстве, а легендарный актер и поклонник питерского «Зенита» уже давал интервью «Советскому спорту» о том, с каким восторгом воспринял очередной титул.

СЕМАК – РОССИЙСКИЙ ЗИДАН!

Сергей Семак стал первым в России чемпионом – игроком и тренером. Ему не привыкать открывать двери в историю. Он – единственный, кто побеждал с тремя клубами. А теперь Семак – «двухуровневый чемпион».

ДЗЮБЕ – ВОСЕМЬ, КОКОРИНУ – КОЛ

Обойма задействованных игроков клуба с берегов Невы впечатляет, но весомую лепту в чемпионский титул внесла в лучшем случае лишь половина состава. Разбираемся с оценками 30 игрокам «Зенита» за этот сезон.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНКУ! «ЗЕНИТ» УЖЕ ЧЕМПИОН, НО ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

Еврокубки, чемпионат и Кубок России! Будьте в курсе всех матчей мая и июня с нашим новым календарем. Июньский отбор ЕВРО-2020 там тоже есть!

КЛОД ПЮЭЛЬ: ТРЕНЕР СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ, НО ОЧКИ НУЖНЫ ИМЕННО СЕЙЧАС

Почти три года этот французский тренер работал в Англии – сначала в «Саутгемптоне, потом в «Лестере». Из обоих клубов был уволен. Однако, Пюэль считает, что все делал правильно, «просто ситуация в АПЛ изменилась – могут вышибить любого тренера, даже если выиграешь Лигу чемпионов».

ВАН ДЕР САР: ПОКАЖИТЕ СЕБЯ В ЕВРОПЕ, ПОТОМ МОЖЕТЕ ИДТИ НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

Бывший вратарь «Аякса» переквалифицировался в гендиректора, чтобы «возродить «Аякс». Пока, судя по матчам в Лиге чемпионов, получается!

КОНЕЦ ЭПОХИ «РИ-РО»

Мюнхенская «Бавария» объявила, что Франк Рибери и Рьен Роббен не будут продлевать контракты с клубом. В красочной инфографике рассказываем об уходящей эпохе – самом успешном десятилетии в истории немецкого гранда.

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