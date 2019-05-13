Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФ

Ростральные колонны в огне, «золотой стадион», отсутствующий Артем Дзюба… Рассказываем о том, как Санкт-Петербург» встречал «Зенит» в ранге чемпионов России.
Клуб еще был в полете и не знал о только что оформленном чемпионстве, а легендарный актер и поклонник питерского «Зенита» уже давал интервью «Советскому спорту» о том, с каким восторгом воспринял очередной титул.
Сергей Семак стал первым в России чемпионом – игроком и тренером. Ему не привыкать открывать двери в историю. Он – единственный, кто побеждал с тремя клубами. А теперь Семак – «двухуровневый чемпион».
Обойма задействованных игроков клуба с берегов Невы впечатляет, но весомую лепту в чемпионский титул внесла в лучшем случае лишь половина состава. Разбираемся с оценками 30 игрокам «Зенита» за этот сезон.
Еврокубки, чемпионат и Кубок России! Будьте в курсе всех матчей мая и июня с нашим новым календарем. Июньский отбор ЕВРО-2020 там тоже есть!
Почти три года этот французский тренер работал в Англии – сначала в «Саутгемптоне, потом в «Лестере». Из обоих клубов был уволен. Однако, Пюэль считает, что все делал правильно, «просто ситуация в АПЛ изменилась – могут вышибить любого тренера, даже если выиграешь Лигу чемпионов».
Бывший вратарь «Аякса» переквалифицировался в гендиректора, чтобы «возродить «Аякс». Пока, судя по матчам в Лиге чемпионов, получается!
Мюнхенская «Бавария» объявила, что Франк Рибери и Рьен Роббен не будут продлевать контракты с клубом. В красочной инфографике рассказываем об уходящей эпохе – самом успешном десятилетии в истории немецкого гранда.
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