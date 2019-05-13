«97 очков «Ливерпуля» - великолепно!» Мир обсуждает развязку сезона в АПЛ

ЗОЛОТОЙ ГОЛ БЫЛ ЗАБИТ НЕ «БРАЙТОНУ», А «ЛЕСТЕРУ»

«Нынешний титул – самый тяжелый и одновременно самый приятный из всех наших побед в АПЛ, - заявил клубному сайту капитан «Ман Сити» Венсан Компани после победы в 38-м туре над «Брайтоном» (4:1). – «Ливерпуль» был невероятно хорош в этом сезоне, и, наверное, не заслуживал такого разочарования, как сейчас. Но я чувствую себя еще более счастливым от того, что нам удалось опередить столь сильного соперника».

Стоит напомнить, что Компани стал автором фактически золотого гола. В предпоследнем туре «горожане» на своем поле долгое время не могли вскрыть оборону «Лестера», но в середине второго тайма защитник сборной Бельгии дальним ударом потрясающей силы, красоты и точности заставил капитулировать Каспера Шмейхеля. Та победа позволила действующему чемпиону снова опередить «Ливерпуль». А три очка с «Брайтоном» были уже делом техники…

«Мы обыграли «Ливерпуль» на «Этихаде», думаю, та победа стала решающей, - добавил Компани. – Завершили чемпионат 14-матчевой победной серией и в итоге обошли «красных» всего на очко. Фантастика!». Действительно, фантастика. Ведь «Ливерпуль» за весь чемпионат потерпел лишь одно поражение. Как раз на «Этихаде»…

ЗАХОД НА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕБЛ»

«Это был невероятный для нас сезон, - признался Пеп Гвардиола. - А еще более невероятным было набрать 198 очков по сумме двух чемпионатов! Думаю, год назад мы подняли для себя планку максимально высоко, и теперь «Ливерпуль» помог удержать ее. Мы участвовали в нескольких турнирах и во всех стремились только к победе».

Кстати, «Ман Сити» в ближайшую субботу, 18 мая, может выиграть очередной трофей, если в финале Кубка Англии победит «Уотфорд». Тогда будет оформлен «национальный требл», поскольку в нынешнем сезоне «горожане», помимо, АПЛ, успели выиграть Суперкубок и Кубок лиги.

«У нас не было какой-то одной звезды, которая бы сделала разницу, - раскрыл Гвардиола секрет чемпионской команды. – Мы всегда оставались единым целым. И, например, когда не совсем шла игра у Кайла Уокера, помогал Данило. И так далее почти на каждой позиции. Мы были друг за друга, каждый старался отдать все ради команды – и вот результат».

«СТЕРЛИНГ, СИЛА И АГУЭРО - ЛУЧШИЕ»

Естественно, европейская и мировая пресса живо откликнулась на развязку в эпическом противостоянии на финише АПЛ. Французский L’Equipe подчеркнул, что «Сити» был хозяином своей судьбы в дуэли с «Ливерпулем», что и позволило не упустить свой шанс в последнем туре.

Итальянская La Gazzetta dello Sport назвала успешную защиту титула «целиком и полностью заслуженным вознаграждением после невероятного финишного спурта». Отдельного восхищения на Апеннинах удостоились набранные «Ман Сити» и «Ливерпулем» 98 и 97 очков.

Испанская Marca, по достоинству оценивая невероятный сезон команды Гвардиолы, выделяет два ключевых фактора: подтверждение класса Рахима Стерлинга и прогресс Бернардо Силвы. Нападающий сборной Англии забил 17 мячей и сделал десять результативных передач, что принесло ему звание лучшего молодого футболиста АПЛ-2018/19. «Стерлинг стал ключевым действующим лицом, - уверены испанские эксперты. – А Силву наряду со Стерлингом и Серхио Агуэро можно назвать лучшим игроком сезона».

Взгляд из-за океана на чемпионство «Сити» несколько иной: The New York Times фокусирует внимание читателей не на персоналиях и индивидуальных достижениях, а на командной игре: «Неоспоримый факт, что, где бы Гвардиола ни работал – будь то чемпионаты Испании, Германии или Англии, – всюду его команды устанавливают необычайно высокую планку как в эффективности (лишь 30 потерянных «горожанами» за два сезона очков), так и в эстетическом восприятии их игры».