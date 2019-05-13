«97 очков «Ливерпуля» - великолепно!» Мир обсуждает развязку сезона в АПЛ - Советский спорт
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13 мая 2019 16:35ФутболМощенко Захар

«97 очков «Ливерпуля» - великолепно!» Мир обсуждает развязку сезона в АПЛ

Второе подряд чемпионство «Ман Сити» восхищает не меньше, чем игра «Ливерпуля», который отстал от команды Хосепа Гвардиолы на очко и имеет шанс выиграть Лигу чемпионов.

ЗОЛОТОЙ ГОЛ БЫЛ ЗАБИТ НЕ «БРАЙТОНУ», А «ЛЕСТЕРУ»

«Нынешний титул – самый тяжелый и одновременно самый приятный из всех наших побед в АПЛ, - заявил клубному сайту капитан «Ман Сити» Венсан Компани после победы в 38-м туре над «Брайтоном» (4:1). – «Ливерпуль» был невероятно хорош в этом сезоне, и, наверное, не заслуживал такого разочарования, как сейчас. Но я чувствую себя еще более счастливым от того, что нам удалось опередить столь сильного соперника».

Стоит напомнить, что Компани стал автором фактически золотого гола. В предпоследнем туре «горожане» на своем поле долгое время не могли вскрыть оборону «Лестера», но в середине второго тайма защитник сборной Бельгии дальним ударом потрясающей силы, красоты и точности заставил капитулировать Каспера Шмейхеля. Та победа позволила действующему чемпиону снова опередить «Ливерпуль». А три очка с «Брайтоном» были уже делом техники…

«Мы обыграли «Ливерпуль» на «Этихаде», думаю, та победа стала решающей, - добавил Компани. – Завершили чемпионат 14-матчевой победной серией и в итоге обошли «красных» всего на очко. Фантастика!». Действительно, фантастика. Ведь «Ливерпуль» за весь чемпионат потерпел лишь одно поражение. Как раз на «Этихаде»…

ЗАХОД НА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕБЛ»GettyImages-1148714379

«Это был невероятный для нас сезон, - признался Пеп Гвардиола. - А еще более невероятным было набрать 198 очков по сумме двух чемпионатов! Думаю, год назад мы подняли для себя планку максимально высоко, и теперь «Ливерпуль» помог удержать ее. Мы участвовали в нескольких турнирах и во всех стремились только к победе».

Кстати, «Ман Сити» в ближайшую субботу, 18 мая, может выиграть очередной трофей, если в финале Кубка Англии победит «Уотфорд». Тогда будет оформлен «национальный требл», поскольку в нынешнем сезоне «горожане», помимо, АПЛ, успели выиграть Суперкубок и Кубок лиги.

«У нас не было какой-то одной звезды, которая бы сделала разницу, - раскрыл Гвардиола секрет чемпионской команды. – Мы всегда оставались единым целым. И, например, когда не совсем шла игра у Кайла Уокера, помогал Данило. И так далее почти на каждой позиции. Мы были друг за друга, каждый старался отдать все ради команды – и вот результат».

«СТЕРЛИНГ, СИЛА И АГУЭРО - ЛУЧШИЕ»GettyImages-1042864586

Естественно, европейская и мировая пресса живо откликнулась на развязку в эпическом противостоянии на финише АПЛ. Французский LEquipe подчеркнул, что «Сити» был хозяином своей судьбы в дуэли с «Ливерпулем», что и позволило не упустить свой шанс в последнем туре.

Итальянская La Gazzetta dello Sport назвала успешную защиту титула «целиком и полностью заслуженным вознаграждением после невероятного финишного спурта». Отдельного восхищения на Апеннинах удостоились набранные «Ман Сити» и «Ливерпулем» 98 и 97 очков.

Испанская Marca, по достоинству оценивая невероятный сезон команды Гвардиолы, выделяет два ключевых фактора: подтверждение класса Рахима Стерлинга и прогресс Бернардо Силвы. Нападающий сборной Англии забил 17 мячей и сделал десять результативных передач, что принесло ему звание лучшего молодого футболиста АПЛ-2018/19. «Стерлинг стал ключевым действующим лицом, - уверены испанские эксперты. – А Силву наряду со Стерлингом и Серхио Агуэро можно назвать лучшим игроком сезона».

Взгляд из-за океана на чемпионство «Сити» несколько иной: The New York Times фокусирует внимание читателей не на персоналиях и индивидуальных достижениях, а на командной игре: «Неоспоримый факт, что, где бы Гвардиола ни работал – будь то чемпионаты Испании, Германии или Англии, – всюду его команды устанавливают необычайно высокую планку как в эффективности (лишь 30 потерянных «горожанами» за два сезона очков), так и в эстетическом восприятии их игры».

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