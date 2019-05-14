Евгений Ловчев: Семак – самый одаренный тренер нового поколения - Советский спорт
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14 мая 2019 08:00ФутболЗибрак Артем

Евгений Ловчев: Семак – самый одаренный тренер нового поколения

Обозреватель «Советского спорта» о чемпионстве «Зенита», чистке в «Спартаке», успехе «Краснодара» и скрытом герое Тулы Гураме Аджоеве.

СЕМАК ПРОШЕЛ ПУТЬ ОТ МАЛЬЧИШЕСТВА ДО ТРЕНЕРСКОЙ СОЛИДНОСТИ

«Зенит» – ЦСКА – 3:1

«Зенит» отметил чемпионство качественной игрой с одним из претендентов на Лигу чемпионов и практически лишил ЦСКА надежд на попадание в этот турнир. Армейцы не были плохи, они сыграли на своем уровне, но сказалась усталость в конце сезона. К тому же осенью для команды все было в новинку, а сейчас соперники привыкли к их игре, к тому, что почти вся острота исходит от Николы Влашича и Марио Фернандеса.

Большинство остальных игроков так или иначе довольно средние футболисты. Те же Георгий Щенников с Кириллом Набабкиным. Неслучайно Виктор Гончаренко периодически оставляет их в запасе. Виктор Васин не был виновником пропущенных мячей в Петербурге, но был все время поблизости, а помочь партнерам не сумел. Сдал и Ильзат Ахметов, хотя в его случае перспектива есть – думаю, в следующем сезоне он будет играть еще более важную роль. А где в этом матче был Федор Чалов?

ЦСКА с потерей путевки в Лигу чемпионов серьезно пострадает финансово. Армейцы никогда не афишируют будущих трансферов, но ближайшим летом, думаю, стоит ожидать некоторой распродажи. Может уйти Марио Фернандес. Вполне реально, что аренда Влашича не будет продлена. А это большие потери.

«Зенит» испытывает кайф от собственной игры, поэтому у него все получается. По тому, как запасные футболисты вскакивали после голов, видно, что команда чувствует себя семьей, о чем после матча сказал Кристиан Нобоа. Однако пока судить о ее крепости рано – семья проверятся тогда, когда плохо, а не тогда, когда хорошо. Нельзя исключать, что в следующем сезоне все развалится, как это произошло со «Спартаком».

«Зенит» силен тем, что острота атакующих действий распределена между футболистами. Забить могут не только Артем Дзюба и Сердар Азмун (а ранее, например, эту роль играл только Халк), но и Себастьян Дриусси с Эмилиано Ригони. В отчетном матче аргентинцы забили три мяча бильярдными по исполнению ударами.

Отец этого чемпионства – Сергей Семак. В «Уфе» он набрался опыта, которая сбавила после его ухода у нас на глазах. По ходу сезона мы стали свидетелями его трансформации – от мальчишества (вспомните, как он прыгнул в кучу-малу после победы над минским «Динамо» со счетом 8:1 после 0:4 в первом матче) до тренерской солидности.

Уверен, Семак имел прямое отношение к приобретению Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Вильмара Барриоса. Первых двоих он хорошо знал, а третьего наверняка просматривал. Это было ключевое решение. Оно встряхнуло команду, сделало ее сильнее и вариативнее в атаке. Всех троих тренер очень грамотно вписал в командную игру. Семак изменил атмосферу в раздевалке, и лучший показатель тут – замена вечно недовольного Леандро Паредеса, который теперь рвется обратно, на страстно желавшего стать чемпионом Барриоса.

А при скольких тренерах работал Магомед Оздоев? И где он показывал такой высокий уровень игры, какой демонстрирует сейчас в «Зените»? Семаку понравилось, как футболист выглядел на сборах, и он доверил ему место в центре поля, а Оздоев ответил ему взаимностью. Семак дал шанс даже Антону Заболотному, но тот, им, конечно, не воспользовался.

Посмотрим, как дальше Семак будет совершенствоваться. Второй сезон наверняка будет сложнее, что доказывали своей игрой предыдущие чемпионы – в первую очередь «Спартак» и «Локомотив». Если вдруг у «Зенита» не пойдет, бить в колокола не стоит, потому что отрицательный опыт – это тоже опыт, и у тренеров он нарабатывается годами. В последнее время в тренерском цехе произошла смена поколений – от опытных ветеранов вроде Валерия Газзаева и Гаджи Гаджиева до молодых специалистов поколения Валерия Карпина и Дмитрия Парфенова. И вот среди них Семак выглядит самым одаренным.

ВРЕМЯ ГЛУШАКОВА И КОМБАРОВА В «СПАРТАКЕ» ПРОШЛО

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«Спартак» – «Уфа» – 1:0

Мы знаем, как Зе Луиш играет вверху. Возможно, в последних матчах его не очень хорошо использовали. Когда он забивал «Уфе», в момент прыжка защитники были ему по пояс. Был такой великий нападающий – Уве Зеелер. Он делал простую вещь, и нас потом этому учили. Чтобы выиграть борьбу в воздухе, надо выпрыгнуть чуть раньше, чем оппонент. Тогда соперник, выпрыгивая, своим телом подталкивает нападающего еще выше. То же произошло и здесь.

Показательно еще и то, что «Спартак» забил быстрый мяч. Красно-белые часто хорошо проводят первые минуты, потому что выходят на поле, еще не одурманенные ошибками своих защитников, для которых каждая подача – большой стресс. А в концовке команда вообще отходит к своим воротам, и даже Зе Луиш на стандартах играет уже не нападающего, а чуть ли не защитника.

Сегодня Олег Кононов определяется с тем, кого оставить на следующий сезон. Свежая струя команде очень нужна, она сменит внутреннюю обстановку в раздевалке. Слишком много негатива из клуба в последнее время – то Георгий Мелкадзе не продлевает контракт, то Аяз Гулиев дерется на пешеходном переходе, то болельщики протестуют против Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Перед вторым кругом прошла уже первая стадия чистки, летом будет вторая. Посмотрим, как Кононов распорядится этим карт-бланшем.

Глушаков, Комбаров и Софьян Ханни в очередной раз остались в запасе. Если учесть, что «Спартак» отчаянно борется за место в еврокубках, этим Кононов показывает, что перечисленные футболисты в будущем ему не нужны – их время в «Спартаке» прошло. Наверняка уже сейчас с ними ведутся переговоры об их дальнейшей судьбе.

БЕСПЛАТНЫЙ УХОД ПЕРЕЙРЫ – РЕКЛАМА ДЛЯ «КРАСНОДАРА»

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«Енисей» – «Краснодар» – 0:4

Когда «Краснодар» с пятого места в ФНЛ был приглашен в РПЛ, Сергей Галицкий рассказывал, что задача клуба – развиваться поступательно. Он не тот человек, который будет заявлять, что завтра команда должна выиграть Лигу чемпионов. Более того, многие говорят о том, что Лига чемпионов им нужна, чтобы поправить финансовое положение, но я не думаю, что у «быков» есть такие проблемы.

Если учесть, что уже сейчас в команде играют четверо-пятеро своих воспитанников, практически гарантированное попадание в зону Лиги чемпионов для «горожан» несомненный успех. Именно «Краснодар» мог бросить перчатку «Зениту». Так, в общем-то, и получилось, просто «быкам» не хватило опыта, по весне они растеряли слишком много очков и проиграли очный матч будущему чемпиону. Но это издержки роста.

Виктор Классон мелкой сапой подобрался к званию лидера «Краснодара», но в Европе его потолком было бы место в основе какой-нибудь средней команды. Он не звезда, как Златан Ибрагимович, даже на шведском уровне. Хотя он добротный игрок. Если семье комфортно в Краснодаре, то и уезжать ему смысла нет. К тому же Швеция находится на севере Европы, а Краснодар – на юге. Здесь ему должно быть комфортно. Тем более, миром правят деньги, и здесь ему платят хорошо.

Противоположная ситуация у Маурисио Перейры, чья жена больше не хочет жить в Краснодаре. Тем не менее, клуб расстается с ним очень красиво и полюбовно. Его благодарят за все сделанное для клуба, вовремя платят зарплату. Все это – отличная реклама «Краснодара» в глазах потенциальных новобранцев. Перейра, как и Андреас Гранквист годом ранее, выработал свой потенциал и может уезжать с чистой совестью.

Что до финансового фэйр-плей, то Перейра, Гранквист и Шарль Каборе (он никак не договорится с клубом о продлении контракта, истекающего летом) стоили Галицкому не так уж дорого, и заменить их не так уж сложно. «Краснодар» зарабатывает не на трансферах, а на иных статьях дохода – на той же посещаемости, телеправах, выступлениях в еврокубках. Плюс у клуба за счет обилия своих воспитанников не такая уж большая зарплатная ведомость.

Магомед-Шапи Сулейманов забил уже шестой мяч в нынешнем сезоне РПЛ после выхода на замену (всего – восемь). Видимо, его не расстраивает тот факт, что зачастую его не ставят в основе, и это очень хорошо. Когда-то давно Никита Симонян мне сказал, чтобы я не ходил вперед в каждую атаку, потому что защитники привыкают, и им становится проще обороняться. Поэтому выйдя свежим против уставших защитников, Шапи за счет резкости и нестандартности действует эффективнее. Наверняка вскоре он будет получать больше игрового времени, станет еще быстрее расти в мастерстве и будет полезен и опасен уже с первых минут.

ПРИНЦИП «МОЛЧИ И КОПИ ДЕНЬГИ» НЕ ДЛЯ ДЕНИСОВА

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Локомотив – Рубин – 4:0

Важно даже не то, что «Локомотив» наконец забил четыре мяча, а то, кому он их забил. Когда делаю предматчевые прогнозы для букмекеров, в матчах «Рубина» всегда ставлю на «тотал меньше». Это говорит о том, что атакующий потенциал «Локо» реализован еще не полностью. Команда сильна тем, что забивает в ней не один Джефферсон Фарфан, а группа игроков: братья Миранчуки, Федор Смолов, Гжегож Крыховяк и даже Владислав Игнатьев.

Казанцам забил еще и совсем молодой Хвича Кварацхелия, чем в очередной раз напомнил нам о том, что железнодорожники – это уже не только опыт ветеранов, но и множество молодых игроков: те же Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Кварацхелия и Дмитрий Баринов. А это пятеро футболистов. По сути, Юрий Семин уже приготовил новую команду.

Теперь и ситуация с Игорем Денисовым, что бы там с ним не происходило, для «Локомотива» уже не потеря. Однако надо его знать. Гарик очень принципиальный человек. В мое время были футболисты, которые говорили нам, молодым: «Молчи и копи деньги». Он по этому принципу никогда не живет. Он не согласится сидеть в запасе.

«Рубин» провалил весну в частности и сезон в целом, однако это не значит, что в следующем сезоне команда предстанет такой же. Однажды я слышал мнение, что казанцы, которых отлучили от еврокубков, специально не стали тратить деньги прошлым летом и раздали всех иностранцев, чтобы через год потратить в два раза больше и собрать новую команду вокруг воспитанников и россиян, прошедших закалку нынешним сезоном. Возможно, так и будет, ведь «Рубин» финансирует фонд сына Минтимера Шанмиева (президент Татарстана 1991 – 2010 годов – прим. ред.), а он влюблен в клуб и Курбана Бердыева.

АДЖОЕВ ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАЕТ ТРЕНЕРОВ И ВЕДЕТ ТУЛУ В ЕВРОКУБКИ

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«Анжи» – «Арсенал» – 0:1

Игорь Черевченко пришел в «Арсенал» после Олега Кононова и поступил мудро – ничего не испортил в уже построенной атаке и добавил командных действий в обороне. Проблема будет, когда летом уйдут арендованные футболисты, в первую очередь Лука Джорджевич из «Зенита» и Зелимхан Бакаев из «Спартака».

Не думаю, что для самих футболистов это благо. Вернувшись, они будут играть так, как играли до того, как их отдали в аренду, потому что у футболистов, которые с ними играли, останется старое отношение. Им так же не будут доверять. Вернутся те же парни, которые психологически были надломлены, и когда они окажутся на лавочке, их воспоминания оживут полностью.

Считаю, что главный незаметный герой Тулы – Гурам Аджоев. Он очень грамотно подбирает тренеров и состав. Кого-то покупает, кого-то берет в аренду. Его поддерживает губернатор Тульской области Алексей Дюмин, тоже спортивный человек. Он, правда, играет в хоккей с Путиным, а не футбол. Но мы знаем – где губернаторы поддерживают хоккей, не оставляют без внимания и футбол. Аджоев правильно ведет себя с губернатором, и Дюмин видит, что ему можно доверять, деньги в том числе.

Год назад казалось странным, что клуб не продлил контракт с Миодрагом Божовичем, но вот пришел Кононов, и команда стала играть лучше. А теперь с Черевченко весной играет так, что по очкам за этот период уступает только «Зениту». И осенью, видимо, «Арсенал» будет выступать в еврокубках. Считаю, что это хорошо – город почувствует вкус международного футбола.

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