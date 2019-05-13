Андрей Пятницкий: Фернандо в роли «десятки» – хорошая задумка

– Эта задумка Олега Кононова, которую «Спартак» использует в последних матчах, – неплохая, но вопрос в другом – кто играет под Фернандо и отвечает за отбор. Это может быть, например, Денис Глушаков. Получилась бы неплохая связка. Денис хорош в разрушении, в доставке мяча в переднюю часть зоны атаки, а бразилец использует свои индивидуальные возможности, удар, хитрые передачи. Пока Фернандо раскрывает потенциал процентов на 80, не более. Он должен больше бегать, тогда эффективность сразу повысится.

– Можете сравнить Фернандо с теми, кто играл в «Спартаке» под нападающими в предыдущие годы, – с Алексом, Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым?

– Не люблю проводить такие параллели. Раньше футбол был другим, игра все время развивается. Если взять, например, Титова, то его умение отдать голевую передачу и вывести кого-то один на один, на порядок выше, чем у любого футболиста нынешнего «Спартака». Зато Фернандо сильнее в обыгрыше в непосредственной близости от ворот. Бразилец может неожиданно пробить. Это его преимущество. Но прямое сравнение, повторюсь, лишено смысла.

– Какую альтернативу Фернандо сейчас видите?

– Тренерский штаб и команда находятся в поиске. Давайте посмотрим, кого «Спартак» купит летом, кто его покинет. Сейчас строить какие-то прогнозы затруднительно.

– Но молодежь, способная сыграть под нападающими, в «Спартаке» есть именно сейчас.

– Если команда борется за самые высокие места, вводить в состав по пять-шесть необстрелянных игроков неправильно. Это всегда вынужденная мера. И она ведет к нестабильности. Мы видим это сейчас на примере ЦСКА.

А «Спартак» нуждается в стабильности, здесь никто не даст раскачиваться пару-тройку сезонов. Поэтому огульная ставка на молодежь – не выход. Уверен, Кононов это понимает.