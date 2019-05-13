«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем руководство. Колонка Артема Зибрака

ЛЕГЕНДАРНАЯ ФРАЗА ДЗЮБЫ

Самое глупое, что можно сделать – это выработать отношение к какой бы то ни было категории людей, основываясь на каком-то одном критерии, будь то коммунисты, религиозные активисты, продавцы пылесосов, депутаты, наркоманы или сотрудники ГИБДД. Потому что все люди разные, вне зависимости от того, чем занимаются и каких взглядов и вкусов придерживаются. Не исключение и футбольные фанаты, какой бы клуб они ни поддерживали.

Однако среди каждой такой категории граждан есть еще более узкая подкатегория, которая выделяется даже на фоне своих не всегда адекватных товарищей. Понимал это и воспитанник «Спартака» Артем Дзюба, принесший в этом сезоне чемпионский титул «Зениту». Когда-то он бросил фразу про «сектантов», и за ним эту терминологию с удовольствием подхватили широкие массы. Особенно любят изгаляться на «сектантскую» тему болельщики других клубов.

Если бы мне давали по доллару каждый раз, когда называли при мне всех спартаковских болельщиков «сектантами», во Внукове меня круглосуточно ждал бы частный самолет. Фраза Дзюбы повторялась бесчисленное количество число раз. Но почему-то никто не вспоминал о том, что Дзюба тогда подчеркнул – «половина болельщиков «Спартака».

АРМИЯ ДЕСЯТКА ПОЛКОВОДЦЕВ

Эти самые «сектанты» в очередной раз проявили себя в заключительном домашнем матче сезона с «Уфой» (1:0). Через несколько минут после забитого Зе Луишем гола (в итоге победного) с трибун за воротами раздалось невероятное по своей абсурдности и несвоевременности громогласное: «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» Неужели кто-то думал, что этот призыв, ставший лозунгом войны с президентом клуба Леонидом Федуном и капитаном Денисом Глушаковым, мог добавить команде сил и уверенности в важнейшей с точки зрения борьбы за место в еврокубках игре?

А как насчет развевающихся весь матч флагов с перечеркнутой восьмеркой? Это, кто не знает, номер Глушакова, просидевшего, кстати, весь матч в запасе. Что должен чувствовать в этот момент Олег Кононов, которого «осведомленные» болельщики, уверенные в том, что взяли его только за умение прогибаться под руководство, презрительно называют «пиджаком»? И что должны чувствовать футболисты, в особенности молодые Александр Максименко, Николай Рассказов, Наиль Умяров, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Александр Ломовицкий и Илья Гапонов, сознающие, что как только в немилость фанатов попадут они, флаги с перечеркнутыми номерами появятся уже по их душу? Спроецируйте их ситуацию на свое рабочее место. Как вам такая мотивация?

В чемпионский сезон у команды и практически отчаявшихся после двух предыдущих чудовищных сезонов болельщиков «Спартака» появилась мечта, и они в едином порыве гнали футболистов побеждать ради общей цели. Сегодня же некоторые (подчеркиваю - не все!) фанаты поставили себя выше команды, прикрываясь великой историей клуба, и вместо единого спартаковского фронта мы получили кучу раздробленных и обособленных «армий», руководимых одиозными и самодостаточными в своем понимании футбола «полководцами». Мы уже стали свидетелями одной драки на трибуне между своими. Дальше – больше?

«ГЕНИАЛЬНО, ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ! ГЕНИАЛЬНО!»

Разве стоит после этого удивляться, что в чемпионский сезон на «Открытие Арене» «Спартак» выиграл 14 матчей из 15, а в нынешнем – только семь при пяти поражениях и разнице мячей 19-16? Разве два года назад у команды было меньше игровых проблем? Пересмотрите те матчи и вспомните, как достигалась та памятная победа. «Спартак» выиграл РПЛ на эмоциональном уровне, а не на футбольном поле. Грубо говоря, больше других этого хотел и смог объединиться ради успеха.

А в воскресенье после каждого неудачного паса взрослый 40-летний мужик, сидевший неподалеку от ложи прессы, кричал в сторону поля: «Гениально, Олег Георгиевич! Гениально! Возьми меня в состав, я не хуже». Глядя на него, невольно представилось, как он, будучи болельщиком «Манчестер Сити» или «Ювентуса», кричит Хосепу Гвардиоле или Массимилиано Аллегри после вылета из Лиги чемпионов: «Гениально, Хосеп/Массимилиано! Гениально! Возьми меня…» Ведь по меркам грандов они также выступили неудачно.

Если вы не можете адекватно воспринимать людей, совершающих ошибки, вы зря смотрите футбольные матчи. Лучше сходите в кино. Именно таких людей Дзюба и назвал «сектантами». Именно из-за них «сектантами» теперь зовут всех болельщиков «Спартака», среди которых разумных людей куда больше.

ИМПЕРСКИЙ КОМПЛЕКС

Главное, что отличает спартаковских сектантов от спартаковских болельщиков – осознание места клуба в футбольном мире. Есть такое словосочетание – имперский комплекс. Оно свойственно тем, кому тяжело дается переживание нормальной человеческой ностальгии по утраченному. В разные годы его переживали (а некоторые переживают и до сих пор) Великобритания, Россия, Турция и многие другие державы, растерявшие было величие.

«Спартак» в конце XX века был абсолютно лучшим клубом России, но времена изменились, и он встал в один ряд с другими ведущими командами страны. А в чем-то (например, по количеству трофеев) им и уступает.

Да, ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» благодаря более грамотной работе руководства за полтора последних десятилетия добились куда больших успехов. Да, Леонид Федун далеко не лучший руководитель в отечественном футболе. Но далеко и не худший. Он не ангел и не демон, он просто пианист, который играет, как умеет.

Возможно, он действительно недостоин той великой истории и того пути, который прошел «Спартак» во времена Николая Старостина. Но история осталась в прошлом, а сейчас – настоящее. Настоящее, в котором «Спартак» на футбольном поле не имеет никаких преференций и сражается за победу наравне со всеми, в котором финансовые возможности играют куда большую роль, чем исторические подвиги прошлого.

Об этом много может рассказать «Манчестер Сити», который лишь в нынешнем сезоне сравнялся по количеству золотых медалей чемпионата Англии с «Сандерлендом» (по шесть). Новые реалии надо принять. И продолжать болеть за ту команду, которую любишь больше всего на свете и считаешь лучшей во вселенной. Только тогда у нее будет шанс вновь подняться на вершину. Давление помогает футболистам демонстрировать лучшие качества куда меньше, чем искренняя поддержка и помощь, а рефлексия по старым временам заставляет всех только страдать.

Большинство болельщиков «Спартака» это понимают и болеют за команду, в каком бы состоянии она не находилась. Если удастся донести эти мысли и до «сектантов», возможно, следующего золота не придется ждать новые 16 лет.