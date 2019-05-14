Так кто и в каких еврокубках представит Англию?

«ВУЛВЕРХЭМПТОН» ЗАМЕР В ОЖИДАНИИ

Хотя итоговое расположение команд в АПЛ-2018/19 – свершившийся факт, представительство премьер-лиги в еврокубках-2019/20 по-прежнему вызывает у многих вопросы. Впереди нас ждут чисто английские финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы: соответственно «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 1 июня в Мадриде и «Челси» – «Арсенал» 29 мая в Баку. Как они повлияют на расклад? Объясняем. Все не так уж сложно.

«Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» имеют путевки в групповой турнир ЛЧ. К ним может присоединиться «Арсенал», если выиграет предстоящее «лондонское дерби» в Лиге Европы. В противном случае команда Унаи Эмери начнет следующий сезон в Лиге Европы. Как и «МЮ». А еще одним участником ЛЕ-2019/20 от Англии станет либо «Уотфорд», если победит «Ман Сити» 18 мая в финале Кубка Англии на «Уэмбли», либо «Вулверхэмптон» как седьмой клуб АПЛ.

Резюме: у Англии будет четыре или пять представителей в Лиге чемпионов и два или три в Лиге Европы. Свою судьбу до сих пор не знают только «Арсенал», «Уотфорд» и «Вулверхэмптон», причем от последнего уже ничего не зависит. Сохраняется маленькая интрига и для «МЮ». Команда Уле-Гуннара Сульшера может начать ЛЕ-2019/20 как со стадии квалификации, так и с группового раунда. Для этого потребуются победы «Арсенала» в Баку и «Ман Сити» на «Уэмбли».

ЧЕРЫШЕВ ОДНОЙ НОГОЙ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

В Испании, возможно, решающий шаг по направлению к Лиге чемпионов сделала «Валенсия», за тур до финиша выскочившая на второе место благодаря победе над «Алавесом». Сейчас у команды травмированного Дениса Черышева поровну очков с «Хетафе». Но в примере главным дополнительным показателем являются личные встречи. В них «Валенсия» имеет перевес как над «Хетафе» (1:0, 0:0), так и над отстающей на два очка «Севильей» (1:0, 1:1). Таким образом, «летучим мышам» осталось 18 мая победить в гостях немотивированный «Вальядолид» – и здравствуй, ЛЧ-2019/20! А вот ничья с высокой вероятностью оставит Черышева без главного еврокубка. «Хетафе» в тот же день примет на своем поле «Вильярреал» и почти наверняка наберет три очка.

РОНАЛДУ НЕРВНИЧАЕТ, ФЛОРЕНЦИ ОТВЕЧАЕТ

В Италии на две неразыгранные путевки в Лигу чемпионов за два тура до конца по-прежнему четыре претендента – «Интер» (63 очка, без учета матча с «Кьево»), «Аталанта» (65), «Милан» и «Рома» (по 62). Римляне остались в игре благодаря трудовой победе над «Ювентусом» (2:0), который не слишком удачно презентовал дизайн новой формы. Лидер туринцев Криштиану Роналду так разволновался, что позволил себе не слишком приличный жест в адрес Алессандро Флоренци, намекнув на небольшой рост оппонента. Стоит ли удивляться, что именно Флоренци забил на 79-й минуте решающий мяч…

ДОГОВОРНЯК «БАВАРИИ» И «АЙНТРАХТА» СОРВАЛСЯ

В Германии в заключительном туре 18 мая предстоит пощекотать нервы «Баварии». Позволив дортмундской «Боруссии» сократить отставание до двух очков, мюнхенцы теперь имеют право дома играть на ничью. Но теперь такой результат не устроит «Айнтрахт». Франкфуртцы, сенсационно уступив дома «Майнцу» (0:2), выпали из лигочемпионского квартета. Чтобы вернуться туда, им надо обязательно брать три очка. Так что на «Альянц Арене» предстоит жаркая битва. Как, впрочем, и на домашнем стадионе менхенгладбахской «Боруссии». Здесь расклад примерно такой же. Дортмунду победа нужна для чемпионства, хозяевам – для путевки в ЛЧ-2019/20.

СТРАШНО ЗА ГОЛОВИНА

Наконец, во Франции взгляд российского болельщика прикован к нижним этажам таблицы – и картина там, мягко говоря, безрадостная. 7-матчевая безвыигрышная серия отбросила «Монако» на 17-е место. Пока команда Александра Головина идет вровень с «Каном», находящимся в зоне стыков. А перевес над «Дижоном» – всего два очка. А это уже не стыки, а прямой вылет во второй дивизион. Впереди домашний матч с «Амьеном» (прямой конкурент) и выездной с «Ниццей» (претендент на Лигу Европы). Страшно за Головина…