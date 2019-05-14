Так кто и в каких еврокубках представит Англию? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 10:00ФутболБезъязычный Алексей

Так кто и в каких еврокубках представит Англию?

В АПЛ сезон завершен, в других европейских топ-лигах осталось провести один-два тура. Рассказываем о всех актуальных до сих пор интригах.

«ВУЛВЕРХЭМПТОН» ЗАМЕР В ОЖИДАНИИ

Хотя итоговое расположение команд в АПЛ-2018/19 – свершившийся факт, представительство премьер-лиги в еврокубках-2019/20 по-прежнему вызывает у многих вопросы. Впереди нас ждут чисто английские финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы: соответственно «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 1 июня в Мадриде и «Челси» – «Арсенал» 29 мая в Баку. Как они повлияют на расклад? Объясняем. Все не так уж сложно.

«Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» имеют путевки в групповой турнир ЛЧ. К ним может присоединиться «Арсенал», если выиграет предстоящее «лондонское дерби» в Лиге Европы. В противном случае команда Унаи Эмери начнет следующий сезон в Лиге Европы. Как и «МЮ». А еще одним участником ЛЕ-2019/20 от Англии станет либо «Уотфорд», если победит «Ман Сити» 18 мая в финале Кубка Англии на «Уэмбли», либо «Вулверхэмптон» как седьмой клуб АПЛ.

Резюме: у Англии будет четыре или пять представителей в Лиге чемпионов и два или три в Лиге Европы. Свою судьбу до сих пор не знают только «Арсенал», «Уотфорд» и «Вулверхэмптон», причем от последнего уже ничего не зависит. Сохраняется маленькая интрига и для «МЮ». Команда Уле-Гуннара Сульшера может начать ЛЕ-2019/20 как со стадии квалификации, так и с группового раунда. Для этого потребуются победы «Арсенала» в Баку и «Ман Сити» на «Уэмбли».

анг

ЧЕРЫШЕВ ОДНОЙ НОГОЙ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

GettyImages-1142065071

В Испании, возможно, решающий шаг по направлению к Лиге чемпионов сделала «Валенсия», за тур до финиша выскочившая на второе место благодаря победе над «Алавесом». Сейчас у команды травмированного Дениса Черышева поровну очков с «Хетафе». Но в примере главным дополнительным показателем являются личные встречи. В них «Валенсия» имеет перевес как над «Хетафе» (1:0, 0:0), так и над отстающей на два очка «Севильей» (1:0, 1:1). Таким образом, «летучим мышам» осталось 18 мая победить в гостях немотивированный «Вальядолид» – и здравствуй, ЛЧ-2019/20! А вот ничья с высокой вероятностью оставит Черышева без главного еврокубка. «Хетафе» в тот же день примет на своем поле «Вильярреал» и почти наверняка наберет три очка.

исп

РОНАЛДУ НЕРВНИЧАЕТ, ФЛОРЕНЦИ ОТВЕЧАЕТ

GettyImages-1143363554

В Италии на две неразыгранные путевки в Лигу чемпионов за два тура до конца по-прежнему четыре претендента – «Интер» (63 очка, без учета матча с «Кьево»), «Аталанта» (65), «Милан» и «Рома» (по 62). Римляне остались в игре благодаря трудовой победе над «Ювентусом» (2:0), который не слишком удачно презентовал дизайн новой формы. Лидер туринцев Криштиану Роналду так разволновался, что позволил себе не слишком приличный жест в адрес Алессандро Флоренци, намекнув на небольшой рост оппонента. Стоит ли удивляться, что именно Флоренци забил на 79-й минуте решающий мяч…

ита

ДОГОВОРНЯК «БАВАРИИ» И «АЙНТРАХТА» СОРВАЛСЯ

GettyImages-1074662344

В Германии в заключительном туре 18 мая предстоит пощекотать нервы «Баварии». Позволив дортмундской «Боруссии» сократить отставание до двух очков, мюнхенцы теперь имеют право дома играть на ничью. Но теперь такой результат не устроит «Айнтрахт». Франкфуртцы, сенсационно уступив дома «Майнцу» (0:2), выпали из лигочемпионского квартета. Чтобы вернуться туда, им надо обязательно брать три очка. Так что на «Альянц Арене» предстоит жаркая битва. Как, впрочем, и на домашнем стадионе менхенгладбахской «Боруссии». Здесь расклад примерно такой же. Дортмунду победа нужна для чемпионства, хозяевам – для путевки в ЛЧ-2019/20.

ге

СТРАШНО ЗА ГОЛОВИНА

34534

Наконец, во Франции взгляд российского болельщика прикован к нижним этажам таблицы – и картина там, мягко говоря, безрадостная. 7-матчевая безвыигрышная серия отбросила «Монако» на 17-е место. Пока команда Александра Головина идет вровень с «Каном», находящимся в зоне стыков. А перевес над «Дижоном» – всего два очка. А это уже не стыки, а прямой вылет во второй дивизион. Впереди домашний матч с «Амьеном» (прямой конкурент) и выездной с «Ниццей» (претендент на Лигу Европы). Страшно за Головина…

фр

07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
13/05 21:40Футбол
Андрей Пятницкий: Фернандо в роли «десятки» – хорошая задумкаБывший полузащитник «Спартака» поделился мнением об игре бразильского опорного полузащитника красно-белых на позиции под нападающими.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
14/05 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Семак – самый одаренный тренер нового поколенияОбозреватель «Советского спорта» – о чемпионстве «Зенита», чистке в «Спартаке», успехе «Краснодара» и скрытом герое Тулы Гураме Аджоеве.
13/05 21:08Футбол
«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем слабое руководство ФедунаМногих этот текст возмутит, но постоянный негатив болельщиков красно-белых, недовольных руководством, тренером, игроками и всем на свете, нашего автора уже достал! И не только его…
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
14/05 09:00Хоккей
Германия – Франция: да, не футбол, но будет интересно. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
14/05 09:15Хоккей
«Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передачаВладимир Тарасенко отдал голевую передачу.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
14/05 02:00Футбол
«Я – лесбиянка, к Кокорину влечения не испытывала»Что говорила на суде по делу Мамаева и Кокорина Екатерина Бобкова – свидетель, выпавшая из окна и впавшая в кому.
14/05 00:00Хоккей
Канада еле унесла ноги от словаков. Это какое-то безумие!Финляндия в овертайме уступила американцам, а канадцы и словаки на двоих забросили 11 шайб. В эти минуты рыдает вся Словакия – узнайте, почему.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
13/05 19:52Хоккей
«Когда ж... будет голая, тогда полетим забивать!» Наши победили, но собой недовольныВторой матч подряд наши сохранили ворота на замке. Хотя голевые моменты чехи создали в избытке. Тревожит, что исчезло большинство. Но есть время его вернуть.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
13/05 16:35Футбол
«97 очков «Ливерпуля» – великолепно!» Мир обсуждает развязку сезона в АПЛВторое подряд чемпионство «Ман Сити» восхищает не меньше, чем игра «Ливерпуля», который отстал от команды Хосепа Гвардиолы на очко и имеет шанс выиграть Лигу чемпионов.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/05 13:11Футбол
Конфуз Ойеволе и благородство тренера «Анжи». Цифры и итоги 28-го тура РПЛ (видео)Любопытные итоги 28-го тура РПЛ от «Советского спорта».
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
13/05 23:41Хоккей
Шесть бутылок газировки и просроченные дрова. Блог хоккейного болельщикаУникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
10:57 Футбол Денис Попов: ЦСКА вполне по силам завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов
10:52 Футбол Младен Кашчелан: Никто не ожидал, что «Тамбов» пробьется в РПЛ
10:51 Футбол СМИ: «ПСЖ» хочет заполучить трех игроков «Реала», от которых отказался Зидан
10:44 Футбол Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» на правах аренды
10:36 Футбол Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона (видео)
10:32 Футбол Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ
10:32 Футбол Сальваторе Боккетти: Лично я очень благодарен Измайлову и Родионову
10:29 ММА 51-летний мексиканский рестлер умер во время поединка (видео)
10:25 Хоккей Трой Стечер: Атмосфера на матче со Словакией была невероятная, хотя и враждебная
10:23 Футбол Юрист – о наказании Кокорина и Мамаева: Это не первая показуха в нашем государстве
10:20 Футбол Адвокат Мамаева: Павел будет готов продолжать карьеру после выхода из тюрьмы
10:16 Футбол Роман Широков: «Зениту» не хватает игрока в центре, кто мог бы сам обыграть и отдать
10:03 Хоккей Микс Индрашис: Латвия может победить и Россию, и Чехию, и Швецию
09:55 Футбол Роман Широков: Странно, что ЦСКА провалил весеннюю часть
09:48 Футбол Александр Анюков: Надо реально смотреть на вещи – не буду же я еще десять лет играть
09:41 Футбол «Кельн» сменил тренера после возвращения в бундеслигу
08:58 Посольство РФ свяжется с чешской полицией по делу Бобковой
07:42 Хоккей Два защитника сборной Канады получили травмы в матче со Словакией
06:57 Футбол Лучано Спаллетти: У нас возникли трудности, чтобы оформить победу
06:44 Футбол «Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» в случае выхода в премьер-лигу
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика