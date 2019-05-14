«В коме или нет?» С выпавшим из окна свидетелем по делу Кокорина вышла путаница Как только СМИ растиражировали сообщения о падении девушки из окна в Праге, в инстаграм Екатерины Бобковой посыпались сообщения со словами поддержки. Позже они сменились призывами… подать на журналистов в суд.

Один из ключевых свидетелей по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева – та самая девушка, которая осенью прошлого года пыталась предотвратить драку футболистов с водителем Виталием Соловчуком, а затем сидела на коленях у зенитовского форварда в кафе на Большой Никитской перед потасовкой с чиновником Денисом Паком – на суде представилась визажистом. Вот почему, как только в прессе в понедельник появились новости об инциденте в чешской столице, в результате которого Екатерина Бобкова 11 мая при падении из окна гостиницы получила множественные переломы и была введена в искусственную кому, на инстаграм «визажиста Екатерины Бобковой» посыпались сообщения от друзей и поклонников.

Каково же было их удивление, когда визажист Бобкова ответила им, что ни в какую кому она не впадала и вообще с ней все хорошо. «Спускаюсь на землю, уже вечером Москва, а завтра встретимся на мастер-классе», – сопроводила она вечером фото с отдыха. Оказалось, речь идет о… разных людях. В Москве проживают как минимум две Екатерины Бобковы, занимающиеся мейкапом. При этом инстаграм девушки, которая не пострадала, называется katyabobkova (именно туда в основной массе и полезли пользователи), а подруги Кокорина – katenkapugovka (попробуй, догадайся, по этому псевдониму, о ком речь, если ты не из круга друзей).

Разумеется, пользователи не оставили возникшую путаницу без внимания.

shirshovaphoto

– Катюш, подавайте в суд на этих недожурналистов, да и всё!

maksim_1923_

– Что за новость о коме? Вы чего?

stories_of_old_things

– Катя, хочу верить, что с Вами все в порядке и все сообщения в прессе не более чем пугающая ошибка, до встречи в Праге.

ekaterina__leo

– Катюш, журналисты спутали тебя с другой Катей по делу Кокорина…

Тем временем в инстаграме действительно пострадавшей Бобковой все обсуждают «судьбоносное» фото, которое девушка выложила 15 апреля. На нем Екатерина лежит на полу в неестественной позе, как будто после падения.

«Я считаю – это просто гениальное фото. Оно передает сейчас мое состояние души на 100 процентов. Нет, мне не грустно! У меня вообще все прекрасно. Просто состояние – упал… умер… встал.. отряхнулся.. пошел дальше…», – подписала этот пост Екатерина.

Напомним, что суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным тюремным срокам, однако оба футболиста пока находятся в СИЗО «Бутырка» (пока проходит процедура подачи апелляций и кассаций) и должны выйти на свободу уже в этом году.