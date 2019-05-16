Хватит ныть! Перезагрузка Лиги чемпионов задумана не против России

До итогового решения далеко, но контуры реформы понятны. И из них в нашей стране делают не совсем правильные выводы.

2024 ГОД ВЫБРАН НЕСЛУЧАЙНО

«Проект 2024» был представлен два месяца назад президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли на заседании руководимой им Европейской клубной ассоциации (ЕКА). Во время майских праздников в прессу просочились закрытые документы УЕФА, в целом повторяющие идеи босса туринского суперклуба. Правда, глава Союза Александр Чеферин сразу попросил не воспринимать их как окончательные. Итоговое решение будет принято в следующем году. На данный момент многие вопросы остаются без ответов. И предстоящий брифинг – лишь один из этапов поиска консенсуса.

Итак, что же задумал УЕФА? Первое - сделать и без того прибыльную Лигу чемпионов еще более прибыльной. Второе - повысить привлекательность других клубных соревнований под своей эгидой для рекламодателей и ТВ.

Что для этого нужно? Первое - увеличить количество матчей топ-клубов в ЛЧ. Второе - поднять статус Лиги Европы, а также Лиги Европы-2, которая будет запущена (и это не проект, а реальность) в 2021 году.

Почему «тотальная перезагрузка» европейского футбола намечена на 2024-й? Все просто. Вопреки истеричным комментариям в российской прессе реформа УЕФА направлена отнюдь не против национальных лиг второго и третьего уровня вроде нашей РПЛ, а в первую очередь против элитных чемпионатов во главе с английской премьер-лигой. АПЛ зарабатывает баснословные деньги на реализации телевизионных прав. Счет идет на миллиарды евро. А последний из ее контрактов истекает… как раз в 2024 году. Именно тогда УЕФА и нанесет по англичанам (а также испанцам, итальянцам и немцам) решающий удар, окончательно подмяв под себя футбольный рынок Старого света. России по этому поводу горевать не стоит. Скорее наоборот - нужно радоваться, что некоторые наши клубы сорвут на реформе куш, о котором даже не мечтали. Ведь мы, в отличие от УЕФА и АПЛ, к 2024-му вряд ли научимся монетизировать свой футбол.

8 КЛУБОВ ВМЕСТО 4, 14 ТУРОВ ВМЕСТО 6

Теперь - к инструментарию.

В Лиге чемпионов-2024/25, как и сейчас, должны принять участие 32 клуба. Но разбиты они будут не на восемь групп, а на четыре. Благодаря этому и увеличится количество матчей. Причем существенно. Вместо 6 туров на предварительной стадии мы получим 14! Переведите это в потенциальные призовые. В ЛЧ-2018/19 каждая победа оценивалась в 2,7 млн евро. То есть, при новом формате на групповой стадии можно было бы заработать до 38 миллионов! Это не считая 15-миллионного бонуса за участие. А вместе с призовыми в плей-офф клубу-победителю Лиги чемпионов набегало бы до 104 миллионов!..

Это все равно меньше, чем получил за участие в АПЛ-2018/19 «Ман Сити». У себя в чемпионате команда Хосепа Гвардиолы обогатилась по итогам сезона на 170 миллионов евро (35 млн от реализации ТВ-прав + 44 млн за первое место + 91 млн в виде выплат солидарности). Но, во-первых, ни в одной другой европейской лиге таких сверхдоходов, как в Англии, и близко нет. А во-вторых и в главных, кто знает, сохранит ли АПЛ такой же вес в 2024 году, к которому Лига чемпионов, наоборот, наверняка существенно прибавит в могуществе. В том числе, как говорилось выше, за счет… англичан.

Если вы еще не поняли, поясняем. Понижение статуса внутренних клубных соревнований заложено в самом принципе формирования состава участников ЛЧ после 2024 года. Притом что максимальную квоту каждой страны предполагается оставить неизменной (не более пяти клубов), отбор в Лигу чемпионов уже не будет так сильно, как сейчас, зависеть от итогов национальных чемпионатов. Согласно проекту, сразу шесть команд каждой группы (то есть, 24 из 32!) должны автоматом сохранять прописку в турнире на следующий сезон. Логично предположить, что английский квартет (равно как испанский, итальянский или немецкий) практически всегда будет в полном составе в это число 24 попадать. Таким образом, итоговые места в таблице АПЛ (равно как примеры, Серии А или бундеслиги) утратят свою лигочемпионскую ценность. Что не может не снизить зрительский интерес. А значит - и внимание рекламщиков и телевизионщиков.

А ЕСЛИ ЧЕМПИОНОМ АНГЛИИ ОПЯТЬ СТАНЕТ «ЛЕСТЕР»?

Дальше - больше. Из восьми оставшихся вакансий лишь половина (!) будет заполняться через национальные чемпионаты. Четыре путевки планируется отдать полуфиналистам Лиги Европы. Вот и прикиньте, учитывая квоту в пять клубов на страну, как вообще можно будет пробиться в ЛЧ через АПЛ? Точного ответа пока нет. Но не исключено, возможен расклад, при котором даже чемпион Англии останется без путевки в главный еврокубок. Да-да, это не фантазии. При новом формате путевки в ЛЧ-2019/20 от АПЛ достались бы «Ливерпулю», «Тоттенхэму», «Ман Сити» и «МЮ» (участникам плей-офф Лиги чемпионов), а также «Арсеналу» или «Челси» (будущему победителю Лиги Европы). Исход самого английского чемпионата на это распределение не влияло бы. Победи в нем условный «Лестер» (как в 2016-м), его, видимо, отправили бы не в ЛЧ, а в ЛЕ. И уже через этот турнир «лисы» пытались бы пробиться в европейскую элиту в следующем сезоне.

Возможно, до утверждения своей реформы УЕФА придумает способ избегать описанных выше казусов. Но в любом случае значение Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Европы-2 (полуфиналисты третьего по рангу еврокубка будут подниматься по итогам каждого сезона во второй) кардинально возрастет в сравнении с национальными турнирами. А о таких «реликтах», как Кубок английской лиги, топ-клубам совершенно точно придется забыть. Для участия в подобных соревнованиях в календаре элементарно не останется «окон».

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ С АРИФМЕТИКОЙ

По какой системе будет проводиться квалификация в Лигу чемпионов (для заполнения четырех вакансий, не зависящих от итогов предшествующего еврокубкового сезона) - вопрос дискуссионный. Но неправильно полагать, что только эти места и предназначены для «второсортных» лиг вроде российской. Хотя, именно такое мнение почему-то высказали многие отечественные СМИ, реагируя на грядущую революцию.

Давайте, друзья, все-таки дружить с арифметикой. Максимальное представительство первых четырех лиг среди 24 клубов, которые каждый год будут «продлевать» свое участие в Лиге чемпионов, - 16 (по четыре на страну). Останется еще восемь вакансий среди команд, которые займут в группах 1 - 6-е места. И за них нам придется бороться отнюдь не с англичанами, а с французами, португальцами и прочими бельгийцами.

Заранее обреченными в этой борьбе Россия точно не выглядит, раз сейчас занимает в таблице коэффициентов УЕФА шестую строчку. Так что в ЛЧ-2024/25 нам будет вполне по силам сохранить для ЛЧ-2025/26 даже два клуба. При этом появится реальный шанс увеличить свою квоту даже до четырех команд. Ведь пропуском в ЛЧ станет не победа в ЛЕ, как сейчас, а попадание в полуфинал. Если же такую задачу мы считаем нереалистичной, тогда на что вообще жаловаться? Зачем в принципе стремиться в Лигу чемпионов?

ЛИГА БЛАТНЫХ

Вот «Аякс», как вице-чемпион Голландии-2017/18, при новой формуле рассчитывать на участие в ЛЧ-2018/19 не смог бы. Амстердамцы преодолели прошлым летом три раунда квалификации, в которой разыгрывались шесть путевок, а с 2024 года их количество сократится до четырех. Но это проблема не УЕФА, а голландского футбола, который опустился в таблице коэффициентов на 14-е место…

Кстати, одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться и 17 мая в Будапеште, и на последующих заседаниях: каким образом формировать состав участников первой «послереформенной» Лиги чемпионов? Основываясь на результатах национальных чемпионатов-2023/24 или исходя из исторического клубного рейтинга? Вне всяких сомнений, УЕФА заинтересован, чтобы все самые авторитетные силы Европы попали в новую ЛЧ сразу - учитывая, как муторно им потом будет пробиваться туда через внутренние соревнования. Возьмите тот же «МЮ». Нынешний сезон «красные дьяволы» завершили в АПЛ шестыми. Но их присутствие в главном еврокубке для УЕФА уж точно более желательно, чем «Тоттенхэма», даже если лондонцы завоюют самый престижный континентальный трофей 1 июня в Мадриде.

А кто из представителей России больше всего заслуживает оказаться в дебютном, наиболее выгодном в долгосрочной перспективе, «посеве» Лиги чемпионов? Согласно текущему клубному рейтингу это «Зенит». Но в глазах УЕФА на роль исторического лидера вполне могут потянуть и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив». Попасть же в ЛЧ-2024/25 (с реальными перспективами закрепиться в турнире на годы) - все равно что вытащить лотерейный билет. С учетом неминуемого роста и без того заоблачных по российским меркам призовых можно будет плюнуть на РПЛ и бросить все ресурсы на попадание в шестерку лучших в своей группе.

Не Лига чемпионов, а какая-то Лига блатных.

ПРОЕКТ ЕВРОКУБКОВ-2024/25

ГРУППОВЫЕ ТУРНИРЫ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ (32 УЧАСТНИКА)

4 группы по 8 команд

1 - 4-е места в группе - выход в полуфинал и участие в ЛЧ-2025/26

5 - 6-е места в группе - участие в ЛЧ-2025/26

7 - 8-е места в группе - вылет

ЛИГА ЕВРОПЫ (32 УЧАСТНИКА)

8 групп по 4 команды

Полуфиналисты - участие в ЛЧ-2025/26

ЛИГА ЕВРОПЫ-2 (32 УЧАСТНИКА)

8 групп по 4 команды

Полуфиналисты - участие в ЛЕ-2025/26

Система квалификации каждого еврокубка обсуждается. В Лиге чемпионов предусмотрено четыре вакансии для победителей отборочных раундов. Неудачники квалификации ЛЧ будут переходить в ЛЕ, неудачники квалификации ЛЕ - в ЛЕ-2.

ТЕКУЩАЯ ТАБЛИЦА КОЭФФИЦЕНТОВ УЕФА

СТРАНЫ

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Сумма Квота в ЛЧ и ЛЕ 1. Испания 20.214 23.928 20.142 19.714 19.571 103.569 4+3 2. Англия 13.571 14.250 14.928 20.071 22.071 84.891 4+3 3. Италия 19.000 11.500 14.250 17.333 12.642 74.725 4+3 4. Германия 15.857 16.428 14.571 9.857 15.071 71.784 4+3 5. Франция 10.916 11.083 14.416 11.500 10.583 58.498 3+3 6. Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 7.583 50.549 3+3 7. Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 10.900 48.232 2+3 8. Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 7.800 39.900 2+3 9. Украина 10.000 9.800 5.500 8.000 5.600 38.900 2+3 10. Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 5.500 34.600 2+3 11. Голландия 6.083 5.750 9.100 2.900 8.600 32.433 2+3 12. Австрия 4.125 3.800 7.375 9.750 6.200 31.250 2+3 13. Чехия 3.875 7.300 5.500 5.500 6.500 28.675 2+3 14. Греция 6.200 5.400 5.800 5.100 5.100 27.600 2+3 15. Хорватия 6.875 4.500 5.125 5.125 5.750 27.375 2+3

КЛУБЫ