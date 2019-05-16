Хватит ныть! Перезагрузка Лиги чемпионов задумана не против России

До итогового решения далеко, но контуры реформы понятны. И из них в нашей стране делают не совсем правильные выводы.
«Проект 2024» был представлен два месяца назад президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли на заседании руководимой им Европейской клубной ассоциации (ЕКА). Во время майских праздников в прессу просочились закрытые документы УЕФА, в целом повторяющие идеи босса туринского суперклуба. Правда, глава Союза Александр Чеферин сразу попросил не воспринимать их как окончательные. Итоговое решение будет принято в следующем году. На данный момент многие вопросы остаются без ответов. И предстоящий брифинг – лишь один из этапов поиска консенсуса.
Итак, что же задумал УЕФА? Первое - сделать и без того прибыльную Лигу чемпионов еще более прибыльной. Второе - повысить привлекательность других клубных соревнований под своей эгидой для рекламодателей и ТВ.
Что для этого нужно? Первое - увеличить количество матчей топ-клубов в ЛЧ. Второе - поднять статус Лиги Европы, а также Лиги Европы-2, которая будет запущена (и это не проект, а реальность) в 2021 году.
Почему «тотальная перезагрузка» европейского футбола намечена на 2024-й? Все просто. Вопреки истеричным комментариям в российской прессе реформа УЕФА направлена отнюдь не против национальных лиг второго и третьего уровня вроде нашей РПЛ, а в первую очередь против элитных чемпионатов во главе с английской премьер-лигой. АПЛ зарабатывает баснословные деньги на реализации телевизионных прав. Счет идет на миллиарды евро. А последний из ее контрактов истекает… как раз в 2024 году. Именно тогда УЕФА и нанесет по англичанам (а также испанцам, итальянцам и немцам) решающий удар, окончательно подмяв под себя футбольный рынок Старого света. России по этому поводу горевать не стоит. Скорее наоборот - нужно радоваться, что некоторые наши клубы сорвут на реформе куш, о котором даже не мечтали. Ведь мы, в отличие от УЕФА и АПЛ, к 2024-му вряд ли научимся монетизировать свой футбол.
Теперь - к инструментарию.
В Лиге чемпионов-2024/25, как и сейчас, должны принять участие 32 клуба. Но разбиты они будут не на восемь групп, а на четыре. Благодаря этому и увеличится количество матчей. Причем существенно. Вместо 6 туров на предварительной стадии мы получим 14! Переведите это в потенциальные призовые. В ЛЧ-2018/19 каждая победа оценивалась в 2,7 млн евро. То есть, при новом формате на групповой стадии можно было бы заработать до 38 миллионов! Это не считая 15-миллионного бонуса за участие. А вместе с призовыми в плей-офф клубу-победителю Лиги чемпионов набегало бы до 104 миллионов!..
Это все равно меньше, чем получил за участие в АПЛ-2018/19 «Ман Сити». У себя в чемпионате команда Хосепа Гвардиолы обогатилась по итогам сезона на 170 миллионов евро (35 млн от реализации ТВ-прав + 44 млн за первое место + 91 млн в виде выплат солидарности). Но, во-первых, ни в одной другой европейской лиге таких сверхдоходов, как в Англии, и близко нет. А во-вторых и в главных, кто знает, сохранит ли АПЛ такой же вес в 2024 году, к которому Лига чемпионов, наоборот, наверняка существенно прибавит в могуществе. В том числе, как говорилось выше, за счет… англичан.
Если вы еще не поняли, поясняем. Понижение статуса внутренних клубных соревнований заложено в самом принципе формирования состава участников ЛЧ после 2024 года. Притом что максимальную квоту каждой страны предполагается оставить неизменной (не более пяти клубов), отбор в Лигу чемпионов уже не будет так сильно, как сейчас, зависеть от итогов национальных чемпионатов. Согласно проекту, сразу шесть команд каждой группы (то есть, 24 из 32!) должны автоматом сохранять прописку в турнире на следующий сезон. Логично предположить, что английский квартет (равно как испанский, итальянский или немецкий) практически всегда будет в полном составе в это число 24 попадать. Таким образом, итоговые места в таблице АПЛ (равно как примеры, Серии А или бундеслиги) утратят свою лигочемпионскую ценность. Что не может не снизить зрительский интерес. А значит - и внимание рекламщиков и телевизионщиков.
Дальше - больше. Из восьми оставшихся вакансий лишь половина (!) будет заполняться через национальные чемпионаты. Четыре путевки планируется отдать полуфиналистам Лиги Европы. Вот и прикиньте, учитывая квоту в пять клубов на страну, как вообще можно будет пробиться в ЛЧ через АПЛ? Точного ответа пока нет. Но не исключено, возможен расклад, при котором даже чемпион Англии останется без путевки в главный еврокубок. Да-да, это не фантазии. При новом формате путевки в ЛЧ-2019/20 от АПЛ достались бы «Ливерпулю», «Тоттенхэму», «Ман Сити» и «МЮ» (участникам плей-офф Лиги чемпионов), а также «Арсеналу» или «Челси» (будущему победителю Лиги Европы). Исход самого английского чемпионата на это распределение не влияло бы. Победи в нем условный «Лестер» (как в 2016-м), его, видимо, отправили бы не в ЛЧ, а в ЛЕ. И уже через этот турнир «лисы» пытались бы пробиться в европейскую элиту в следующем сезоне.
Возможно, до утверждения своей реформы УЕФА придумает способ избегать описанных выше казусов. Но в любом случае значение Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги Европы-2 (полуфиналисты третьего по рангу еврокубка будут подниматься по итогам каждого сезона во второй) кардинально возрастет в сравнении с национальными турнирами. А о таких «реликтах», как Кубок английской лиги, топ-клубам совершенно точно придется забыть. Для участия в подобных соревнованиях в календаре элементарно не останется «окон».
По какой системе будет проводиться квалификация в Лигу чемпионов (для заполнения четырех вакансий, не зависящих от итогов предшествующего еврокубкового сезона) - вопрос дискуссионный. Но неправильно полагать, что только эти места и предназначены для «второсортных» лиг вроде российской. Хотя, именно такое мнение почему-то высказали многие отечественные СМИ, реагируя на грядущую революцию.
Давайте, друзья, все-таки дружить с арифметикой. Максимальное представительство первых четырех лиг среди 24 клубов, которые каждый год будут «продлевать» свое участие в Лиге чемпионов, - 16 (по четыре на страну). Останется еще восемь вакансий среди команд, которые займут в группах 1 - 6-е места. И за них нам придется бороться отнюдь не с англичанами, а с французами, португальцами и прочими бельгийцами.
Заранее обреченными в этой борьбе Россия точно не выглядит, раз сейчас занимает в таблице коэффициентов УЕФА шестую строчку. Так что в ЛЧ-2024/25 нам будет вполне по силам сохранить для ЛЧ-2025/26 даже два клуба. При этом появится реальный шанс увеличить свою квоту даже до четырех команд. Ведь пропуском в ЛЧ станет не победа в ЛЕ, как сейчас, а попадание в полуфинал. Если же такую задачу мы считаем нереалистичной, тогда на что вообще жаловаться? Зачем в принципе стремиться в Лигу чемпионов?
Вот «Аякс», как вице-чемпион Голландии-2017/18, при новой формуле рассчитывать на участие в ЛЧ-2018/19 не смог бы. Амстердамцы преодолели прошлым летом три раунда квалификации, в которой разыгрывались шесть путевок, а с 2024 года их количество сократится до четырех. Но это проблема не УЕФА, а голландского футбола, который опустился в таблице коэффициентов на 14-е место…
Кстати, одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться и 17 мая в Будапеште, и на последующих заседаниях: каким образом формировать состав участников первой «послереформенной» Лиги чемпионов? Основываясь на результатах национальных чемпионатов-2023/24 или исходя из исторического клубного рейтинга? Вне всяких сомнений, УЕФА заинтересован, чтобы все самые авторитетные силы Европы попали в новую ЛЧ сразу - учитывая, как муторно им потом будет пробиваться туда через внутренние соревнования. Возьмите тот же «МЮ». Нынешний сезон «красные дьяволы» завершили в АПЛ шестыми. Но их присутствие в главном еврокубке для УЕФА уж точно более желательно, чем «Тоттенхэма», даже если лондонцы завоюют самый престижный континентальный трофей 1 июня в Мадриде.
А кто из представителей России больше всего заслуживает оказаться в дебютном, наиболее выгодном в долгосрочной перспективе, «посеве» Лиги чемпионов? Согласно текущему клубному рейтингу это «Зенит». Но в глазах УЕФА на роль исторического лидера вполне могут потянуть и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив». Попасть же в ЛЧ-2024/25 (с реальными перспективами закрепиться в турнире на годы) - все равно что вытащить лотерейный билет. С учетом неминуемого роста и без того заоблачных по российским меркам призовых можно будет плюнуть на РПЛ и бросить все ресурсы на попадание в шестерку лучших в своей группе.
Не Лига чемпионов, а какая-то Лига блатных.
ПРОЕКТ ЕВРОКУБКОВ-2024/25
ГРУППОВЫЕ ТУРНИРЫ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ (32 УЧАСТНИКА)
4 группы по 8 команд
1 - 4-е места в группе - выход в полуфинал и участие в ЛЧ-2025/26
5 - 6-е места в группе - участие в ЛЧ-2025/26
7 - 8-е места в группе - вылет
ЛИГА ЕВРОПЫ (32 УЧАСТНИКА)
8 групп по 4 команды
Полуфиналисты - участие в ЛЧ-2025/26
ЛИГА ЕВРОПЫ-2 (32 УЧАСТНИКА)
8 групп по 4 команды
Полуфиналисты - участие в ЛЕ-2025/26
Система квалификации каждого еврокубка обсуждается. В Лиге чемпионов предусмотрено четыре вакансии для победителей отборочных раундов. Неудачники квалификации ЛЧ будут переходить в ЛЕ, неудачники квалификации ЛЕ - в ЛЕ-2.
ТЕКУЩАЯ ТАБЛИЦА КОЭФФИЦЕНТОВ УЕФА
СТРАНЫ
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
Сумма
Квота в ЛЧ и ЛЕ
1. Испания
20.214
23.928
20.142
19.714
19.571
103.569
4+3
2. Англия
13.571
14.250
14.928
20.071
22.071
84.891
4+3
3. Италия
19.000
11.500
14.250
17.333
12.642
74.725
4+3
4. Германия
15.857
16.428
14.571
9.857
15.071
71.784
4+3
5. Франция
10.916
11.083
14.416
11.500
10.583
58.498
3+3
6. Россия
9.666
11.500
9.200
12.600
7.583
50.549
3+3
7. Португалия
9.083
10.500
8.083
9.666
10.900
48.232
2+3
8. Бельгия
9.600
7.400
12.500
2.600
7.800
39.900
2+3
9. Украина
10.000
9.800
5.500
8.000
5.600
38.900
2+3
10. Турция
6.000
6.600
9.700
6.800
5.500
34.600
2+3
11. Голландия
6.083
5.750
9.100
2.900
8.600
32.433
2+3
12. Австрия
4.125
3.800
7.375
9.750
6.200
31.250
2+3
13. Чехия
3.875
7.300
5.500
5.500
6.500
28.675
2+3
14. Греция
6.200
5.400
5.800
5.100
5.100
27.600
2+3
15. Хорватия
6.875
4.500
5.125
5.125
5.750
27.375
2+3
КЛУБЫ
1. Реал
Испания
146.000
2. Барселона
Испания
138.000
3. Бавария
Германия
128.000
4. Атлетико
Испания
127.000
5. Ювентус
Италия
124.000
6. Ман Сити
Англия
106.000
7. Севилья
Испания
104.000
8. ПСЖ
Франция
103.000
9. Арсенал
Англия
101.000
10. Порту
Португалия
93.000
11. Ливерпуль
Англия
89.000
12. Боруссия Д
Германия
85.000
13. Челси
Англия
85.000
14. Рома
Италия
81.000
15. Наполи
Италия
80.000
16. Шахтер
Украина
80.000
17. МЮ
Англия
78.000
18. Тоттенхэм
Англия
78.000
19. Зенит
Россия
72.000
20. Аякс
Голландия
70.500
21. Бенфика
Португалия
68.000
22. Вильярреал
Испания
68.000
23. Динамо К
Украина
65.000
24. Шальке
Германия
63.000
25. Бешикташ
Турция
62.000
26. Монако
Франция
62.000
27. Лион
Франция
61.500
28. Байер
Германия
61.000
29. Зальцбург
Австрия
54.000
30. Базель
Швейцария
54.500
31. Спортинг
Португалия
50.000
32. ЦСКА
Россия
48.000
…
43. Краснодар
Россия
34.500
…
54. Локомотив
Россия
28.500
…
89. Спартак
Россия
16.000
…
91. Динамо
Россия
16.000