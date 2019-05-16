Артем Фидлер: Драка с Фернандешем в 2017-м? Это была провокация - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 мая 2019 22:00ФутболГригорьевская Юлия

Артем Фидлер: Драка с Фернандешем в 2017-м? Это была провокация

35-летний капитан «Урала» рассказал, как его команда пробилась в финал Кубка России, в котором екатеринбуржцы, как и два года назад, сыграют с «Локомотивом».

«ПРОБЛЕМА НЕ В VAR, А В НАШИХ СУДЬЯХ»

source

– Какие впечатления от ответного полуфинального матча с «Арсеналом»? В среду многие перед игрой считали туляков фаворитами, несмотря на то, что вы до этого победили их в Екатеринбурге 1:0…
– Мне кажется, в футболе нельзя кому-то заранее отдавать предпочтение. Если честно, я и не слышал, что «Арсенал» считался фаворитом. Видите, как получилось!

– Получилось очень интересно.
– Да, было интересно всем – но только не тем, кто находился на поле (смеется).

– Это почему?
– В первом тайме судья допустил ошибку, удалив нашего игрока Эрика Бикфалви. Я не до конца понял, за что. После матча мы просматривали этот момент. Там реально ничего не было на красную карточку. Это же не умышленная грубость! Было видно, что Эрик не хотел наступать на ногу Зелимхану Бакаеву или нанести ему травму. Чисто игровой момент, который тянул максимум на желтую. И то – под большим вопросом.

На мой взгляд, это грубейшая ошибка арбитра. Человек сломал игру, которую мы контролировали, пока составы были равными.

– Сергей Карасев удалил Бикфалви после просмотра видеоповтора. Получается, система VAR себя не оправдала?
– Я думаю, проблема не в VAR, а в наших судьях. Они слишком формально придерживаются критериев, которые им указывают. Условно говоря, человек пошел прямой ногой – все, красная карточка. Но если бы судьи жили игрой, чувствовали ее, как футболисты, то многие моменты трактовали бы иначе. А выходит, они даже на повторе не понимают до конца суть эпизода… В случае с Бикфалви так было. С другой стороны, не в оправдание судье, замечу, что в другом моменте VAR помог. Когда после просмотра поставили пенальти в ворота «Арсенала». Там мяч попал человеку в руку.

– Именно мяч попал, или была игра рукой?
– Наверное, это все-таки пенальти. Наш игрок бил головой, мяч летел в сторону ворот – и попал в руку Максиму Беляеву. Трактовать, конечно, можно по-разному. Но если по их правилам – это 11-метровый. Да, шла борьба, расстояние между игроками меньше метра… Но на чемпионате мира такие пенальти ставили.

«КАРТОЧКУ БИКФАЛВИ НАДО СТО ПРОЦЕНТОВ ОТМЕНЯТЬ»

– В итоге команды сыграли 2:2, хотя «Урал» вел 2:0. Первый мяч был забит на первой минуте. В вашей карьере случались такие ранние голы?
– Мы не так давно играли с «Рубином». Андрей Егорычев, по-моему, забил еще быстрее.

– Фирменный стиль «Урала»?
– Да нет. Просто по игре так получилось. Бывает… Мы очень хотели в финал, и были хорошо настроены. Если кто-то хочет чего-то добиться – надо проявлять характер. Вот наша команда его и проявила, когда во втором тайме «Арсенал» в большинстве усилил давление.

– «Урал» подал протест на красную карточку Бикфалви. Думаете, ее отменят?
– Если у нас судьи – здравомыслящие люди, то тут даже вопросов не должно возникать. Сто процентов нужно отменять эту карточку! Этот момент даже у соперника протестов не вызывал. По движению Эрика было видно: перед тем, как наступить на ногу, он пытался уйти от контакта. Не успел перескочить.

source

– Если карточку не отменят, тяжело будет без Бикфалви в финале с «Локо»?
– Конечно, тяжело. Эрик – один из лидеров «Урала». Очень помогает команде.

«НЕ В КУРСЕ, ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО У ИЛЬИНА С МИРЗОВЫМ»

– В среду случился еще один скандальный эпизод. Нападающий вашей команды Владимир Ильин якобы назвал полузащитника «Арсенала» Резиуана Мирзова «чуркой», за что получил удар в лицо. Спрашивали Ильина, что там случилось, почему они повздорили?
– Мы не обсуждали этот момент в команде. Я сам не видел, потому что после игры сразу пошел к болельщикам пообщаться, поблагодарить их. А когда вернулся в раздевалку, ребята сказали, что там была какая-то стычка… Но я так устал, что не стал разговаривать с Володей на эту тему.

– Теперь «Урал» рискует потерять еще и Ильина перед финалом Кубка, если жалоба «Арсенала» будет удовлетворена.
– Если честно, этого не знал. Прессу не читал, потому что после выезда у меня накопилась куча дел дома. В четверг нам дали выходной, и из ребят я никого не видел.

– 22 мая в Самаре мы увидим повторение финала Кубка России 2017 года. Хорошо помните тот матч против «Локо»?
– Еще бы. «Локомотив» нас переиграл, заслуженно завоевал кубок. Но финал может сложиться по-разному. Выложимся на тысячу процентов, чтобы теперь победить.

– Опять будете делать ставку на быстрой гол, как в среду в Туле?
– Ой, ну не знаю. Мы будем придерживаться своего стиля. Как будет, так и будет.

«ЖДУ МЕРКУЛОВА В ИТОГОВОЙ ЗАЯВКЕ СБОРНОЙ»

image-7657-1558030472

– Два года назад эмоции в конце матча перехлестывали. Вы даже вступили в конфликт с Мануэлом Фернандешем. Перепалка переросла в драку…
– Это эмоции. Но была и провокация. Да, не надо было мне отвечать, я это прекрасно понимаю. Но в такие моменты, в пылу борьбы, тяжело сдержаться… Впрочем, любой опыт полезен. Теперь будем сдерживаться. Такого, надеюсь, не повторится.

– Вам тогда дали шесть матчей дисквалификации. Справедливо?
– Думаю, да. Это действительно было некрасиво с моей стороны. Ни Фернандеша, ни меня тот инцидент не красил. Я, кстати, в среду впервые сыграл в Кубке после отбытия той дисквалификации.

– Значит, финал с «Локо» будет носить для вас дополнительный подтекст?
– Да нет. Все хотят завоевать трофей. Ты помнишь только об игре, а не о конфликтах.

– Шесть матчей – самая большая дисквалификация в вашей карьере?
– Это, насколько знаю, вообще максимальная дисквалификация в истории Кубка России.

– Если возьмете Кубок, попадете в Лигу Европы. «Урал» к ней готов?
– Давайте не будет забегать вперед. Не люблю загадывать. Сначала мы проведем матч, а потом будет видно, готовы или нет.

– Хорошо. Поговорим о сборной России. В расширенную заявку команды включен защитник «Урала» Михаил Меркулов. Неожиданность?
– Я поздравляю Мишку от всей души. Он честно заслужил. Когда человека первый раз включают в расширенный список, это приятно и неожиданно. Но я понимаю, что он уже готов к сборной и легко может там выступать.

– То есть, Меркулов может остаться и в итоговом списке?
– Да он обязан там быть по всем своим качествам, человеческим, футбольным, по тому, как относится к своей работе. Очень жду его в итоговой заявке.

28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
16/05 20:00Футбол
«Баннером с яйцами напомнили Аленичеву его слова о Старкове»В воскресенье Красноярск попрощается с РПЛ матчем «Енисей» – «Динамо». Один из лидеров местного фанатского движения, представившийся Андреем, рассказал, как главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев стал персоной нон-грата в городе.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/05 16:00Хоккей
Зачем нам смотреть на этот шлак на чемпионате мира. Колонка Виталия СлавинаОбозреватель «Советского спорта» – о расколе в мировом хоккее, который только усугубляется.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
15/05 21:30Футбол
Карпин опять не смог обыграть Семина. «Локомотив» вышел в финал Кубок РоссииЖелезнодорожники гроссмейстерски ликвидировали преимущество соперника, добытое ростовчанами в первом матче, и уверенно прошли в финал Кубка России.
15/05 23:45Хоккей
Супергол Овечкина и новая драма Словакии. Очень крутой день на ЧМ-2019! (видео)Италия никак не может забросить первую шайбу на турнире, а британцы дали бой США.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/05 11:00Футбол
«Челси» войдет в новый сезон без Азара и Сарри. Но с Пулишичем… и Лэмпардом?Вопрос об отставке нелюбимого болельщиками Сарри практически решен. На его место прочат Лэмпарда. В период трансферного бана ему придется тяжело.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
16/05 19:30Хоккей
«Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься!
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
Новости
23:09 Футбол «Милан» готов платить Сарри три миллиона евро в год
22:50 Теннис Надаль одержал победу над Басилашвили в третьем раунде турнира в Риме
22:44 Футбол «Чайка» опровергла обвинения команды в договорном матче
22:10 Хоккей Дэн Мильштейн: У Андронова есть серьезные предложения и в России, и в НХЛ
21:56 Футбол Милан Шкриньяр: Я сам попросил о продлении своего контракта с «Интером»
21:46 Футбол Шкриньяр подписал новый контракт с «Интером»
21:46 Футбол Селезнев вернется на Украину, если «Малага» не выйдет в примеру
21:30 Теннис Федерер обыграл Чорича и вышел в четвертьфинал турнира в Риме
21:29 Футбол Иванов – о скандале с Ильиным: Не верю, что он способен на такое
21:23 Футбол Мамаев расстроен реконструкцией внутреннего дворика Бутырской тюрьмы
21:12 Футбол Источник: У Глушакова конфликт с Кононовым
21:12 Футбол Ассоциация европейских лиг выступила против изменений в европейских клубных турнирах
21:06 Футбол Владимир Федотов: На меня из «Рубина» никто не выходил
21:01 Хоккей Кемпе может вернуться в КХЛ
20:50 Футбол Сборная Голландии вышла в финал юниорского ЧЕ
20:46 Футбол «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в покупке Рондона
20:37 Футбол Хеведес выбыл до конца сезона
20:32 Футбол Жидков будет руководить «Анжи» в матче с «Рубином»
20:25 Футбол Источник: Йович перешел в «Реал»
20:11 Футбол Сегодня открылось летнее трансферное окно в АПЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика