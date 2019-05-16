Артем Фидлер: Драка с Фернандешем в 2017-м? Это была провокация 35-летний капитан «Урала» рассказал, как его команда пробилась в финал Кубка России, в котором екатеринбуржцы, как и два года назад, сыграют с «Локомотивом».

«ПРОБЛЕМА НЕ В VAR , А В НАШИХ СУДЬЯХ»

– Какие впечатления от ответного полуфинального матча с «Арсеналом»? В среду многие перед игрой считали туляков фаворитами, несмотря на то, что вы до этого победили их в Екатеринбурге 1:0…

– Мне кажется, в футболе нельзя кому-то заранее отдавать предпочтение. Если честно, я и не слышал, что «Арсенал» считался фаворитом. Видите, как получилось!

– Получилось очень интересно.

– Да, было интересно всем – но только не тем, кто находился на поле (смеется).

– Это почему?

– В первом тайме судья допустил ошибку, удалив нашего игрока Эрика Бикфалви. Я не до конца понял, за что. После матча мы просматривали этот момент. Там реально ничего не было на красную карточку. Это же не умышленная грубость! Было видно, что Эрик не хотел наступать на ногу Зелимхану Бакаеву или нанести ему травму. Чисто игровой момент, который тянул максимум на желтую. И то – под большим вопросом.

На мой взгляд, это грубейшая ошибка арбитра. Человек сломал игру, которую мы контролировали, пока составы были равными.

– Сергей Карасев удалил Бикфалви после просмотра видеоповтора. Получается, система VAR себя не оправдала?

– Я думаю, проблема не в VAR, а в наших судьях. Они слишком формально придерживаются критериев, которые им указывают. Условно говоря, человек пошел прямой ногой – все, красная карточка. Но если бы судьи жили игрой, чувствовали ее, как футболисты, то многие моменты трактовали бы иначе. А выходит, они даже на повторе не понимают до конца суть эпизода… В случае с Бикфалви так было. С другой стороны, не в оправдание судье, замечу, что в другом моменте VAR помог. Когда после просмотра поставили пенальти в ворота «Арсенала». Там мяч попал человеку в руку.

– Именно мяч попал, или была игра рукой?

– Наверное, это все-таки пенальти. Наш игрок бил головой, мяч летел в сторону ворот – и попал в руку Максиму Беляеву. Трактовать, конечно, можно по-разному. Но если по их правилам – это 11-метровый. Да, шла борьба, расстояние между игроками меньше метра… Но на чемпионате мира такие пенальти ставили.

«КАРТОЧКУ БИКФАЛВИ НАДО СТО ПРОЦЕНТОВ ОТМЕНЯТЬ»

– В итоге команды сыграли 2:2, хотя «Урал» вел 2:0. Первый мяч был забит на первой минуте. В вашей карьере случались такие ранние голы?

– Мы не так давно играли с «Рубином». Андрей Егорычев, по-моему, забил еще быстрее.

– Фирменный стиль «Урала»?

– Да нет. Просто по игре так получилось. Бывает… Мы очень хотели в финал, и были хорошо настроены. Если кто-то хочет чего-то добиться – надо проявлять характер. Вот наша команда его и проявила, когда во втором тайме «Арсенал» в большинстве усилил давление.

– «Урал» подал протест на красную карточку Бикфалви. Думаете, ее отменят?

– Если у нас судьи – здравомыслящие люди, то тут даже вопросов не должно возникать. Сто процентов нужно отменять эту карточку! Этот момент даже у соперника протестов не вызывал. По движению Эрика было видно: перед тем, как наступить на ногу, он пытался уйти от контакта. Не успел перескочить.

– Если карточку не отменят, тяжело будет без Бикфалви в финале с «Локо»?

– Конечно, тяжело. Эрик – один из лидеров «Урала». Очень помогает команде.

«НЕ В КУРСЕ, ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО У ИЛЬИНА С МИРЗОВЫМ»

– В среду случился еще один скандальный эпизод. Нападающий вашей команды Владимир Ильин якобы назвал полузащитника «Арсенала» Резиуана Мирзова «чуркой», за что получил удар в лицо. Спрашивали Ильина, что там случилось, почему они повздорили?

– Мы не обсуждали этот момент в команде. Я сам не видел, потому что после игры сразу пошел к болельщикам пообщаться, поблагодарить их. А когда вернулся в раздевалку, ребята сказали, что там была какая-то стычка… Но я так устал, что не стал разговаривать с Володей на эту тему.

– Теперь «Урал» рискует потерять еще и Ильина перед финалом Кубка, если жалоба «Арсенала» будет удовлетворена.

– Если честно, этого не знал. Прессу не читал, потому что после выезда у меня накопилась куча дел дома. В четверг нам дали выходной, и из ребят я никого не видел.

– 22 мая в Самаре мы увидим повторение финала Кубка России 2017 года. Хорошо помните тот матч против «Локо»?

– Еще бы. «Локомотив» нас переиграл, заслуженно завоевал кубок. Но финал может сложиться по-разному. Выложимся на тысячу процентов, чтобы теперь победить.

– Опять будете делать ставку на быстрой гол, как в среду в Туле?

– Ой, ну не знаю. Мы будем придерживаться своего стиля. Как будет, так и будет.

«ЖДУ МЕРКУЛОВА В ИТОГОВОЙ ЗАЯВКЕ СБОРНОЙ»

– Два года назад эмоции в конце матча перехлестывали. Вы даже вступили в конфликт с Мануэлом Фернандешем. Перепалка переросла в драку…

– Это эмоции. Но была и провокация. Да, не надо было мне отвечать, я это прекрасно понимаю. Но в такие моменты, в пылу борьбы, тяжело сдержаться… Впрочем, любой опыт полезен. Теперь будем сдерживаться. Такого, надеюсь, не повторится.

– Вам тогда дали шесть матчей дисквалификации. Справедливо?

– Думаю, да. Это действительно было некрасиво с моей стороны. Ни Фернандеша, ни меня тот инцидент не красил. Я, кстати, в среду впервые сыграл в Кубке после отбытия той дисквалификации.

– Значит, финал с «Локо» будет носить для вас дополнительный подтекст?

– Да нет. Все хотят завоевать трофей. Ты помнишь только об игре, а не о конфликтах.

– Шесть матчей – самая большая дисквалификация в вашей карьере?

– Это, насколько знаю, вообще максимальная дисквалификация в истории Кубка России.

– Если возьмете Кубок, попадете в Лигу Европы. «Урал» к ней готов?

– Давайте не будет забегать вперед. Не люблю загадывать. Сначала мы проведем матч, а потом будет видно, готовы или нет.

– Хорошо. Поговорим о сборной России. В расширенную заявку команды включен защитник «Урала» Михаил Меркулов. Неожиданность?

– Я поздравляю Мишку от всей души. Он честно заслужил. Когда человека первый раз включают в расширенный список, это приятно и неожиданно. Но я понимаю, что он уже готов к сборной и легко может там выступать.

– То есть, Меркулов может остаться и в итоговом списке?

– Да он обязан там быть по всем своим качествам, человеческим, футбольным, по тому, как относится к своей работе. Очень жду его в итоговой заявке.