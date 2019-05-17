«Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й? Две причины, по которым этот расклад неблагоприятен - Советский спорт
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17 мая 2019 15:30ФутболЦыбанев Юрий

«Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й? Две причины, по которым этот расклад неблагоприятен

Юрий Цыбанев объясняет, почему на позициях в лигочемпионской зоне желательна рокировка.

Безымянный

Финишная конъюнктура делает наш списочный состав на Лигу чемпионов-2019/20 почти свершившимся уже фактом. Только экстраординарные обстоятельства сдвинут «Локомотив» со второй строчки, а «Краснодар» – с третьей.

Между этими позициями, как известно, есть принципиальная разница. Как между бронью в пятизвездочном отеле и в трехзвездочном. Как между местами в бизнес-классе и эконом-классе. Третья позиция обусловливает ранний летний старт на европейской площадке и, соответственно, форсаж подготовки. Вторая позволяет войти в сезон со всеми удобствами.

Между тем текущий момент «Краснодара» требует летом совсем другого акцента, нежели этого самого форсажа. Очевидно, команде предстоит определенная кадровая перезагрузка. Уходит Перейра. Остро требуется усиление состава на ключевых позициях – прежде всего, первого форварда и в центре обороны. Плюс назрела необходимость увеличить конкурентную обойму – и по случаю исторического для клуба дебюта в Лиге чемпионов Сергей Галицкий, надо думать, об этом позаботится.

Что с кадровым вопросом в «Локо»? Там, что называется, полна коробочка. Даже длительное отсутствие в опорной зоне такого ключевого по предыдущему сезону игрока, как Денисов, прошло практически безболезненно. Есть широкий выбор форвардов. Которые, оказывается, даже и без фирменного взноса Фарфана способны наладить прицел. В принципе от Юрия Семина летом потребуется в этом смысле не более чем подшлифовать детали. В отличие от Мурада Мусаева – тому предстоит, скорее всего, создавать новую игровую конструкцию. При том, что новички входят в стилистику краснодарского футбола не так чтобы быстро. Стоцкий и Скопинцев тому наглядные примеры.

Теперь посмотрим на ситуацию в другом ракурсе. Насколько претенденты на Лигу чемпионов конкурентоспособны в большой Европе.

В завершающемся еврокубковом цикле «Краснодар» по меньшей мере попробовал подтянуться на этом турнике. Домашняя победа над «Севильей», полнокровные битвы с «Байером» и «Валенсией». В свете этих обстоятельств очень был бы интересен, так сказать, степенный – начиная с групповой стадии – выход команды на главную европейскую сцену. С нормальной предсезонкой и со сбитым составом.

За «Локо» в последних двух евроциклах не замечено практически никаких доблестей. Победы над «Копенгагеном» и «Ниццей» соседствовали с поражением от «Шерифа» и дуплет-разгромом от «Атлетико». И даже в чемпионском сезоне игра команды выглядела малоприспособленной к европейским стандартам качества. Вот почему дополнительные проверки на прочность в виде квалификационных матчей для «Локо» были бы уместны.

Добавим ко всему сказанному, что команда Семина, пожалуй, легче всех в РПЛ переносит нагрузки двух фронтов – такова специфика авторских методик Юрия Палыча.

Ну и? Не то чтобы призываю желать в оставшихся играх «Краснодару» успехов, а «Локо» – неудач. Но объективный взгляд на особенности этих команд определенно не помешает.

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