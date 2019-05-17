Как потратить 50 миллионов евро? Все о трансферах «Зенита» Чемпионы России-2018/19 – потенциально главный источник трансферных новостей. Ведь питерцы уже готовятся к возвращению в основную стадию Лиги чемпионов.

А обновлять и усиливать состав «Зенита» снова поручено Антону Евменову, тому самому скауту, который привез в Россию Вагнера Лава и Марио Фернандеса и уже занимал эту должность в клубе два сезона назад. С учетом положительного трансферного баланса, допусков финансового фэйр-плей, а также гарантированных премиальных за участие в ЛЧ «Зенит» может себе позволить приобретения на сумму в районе 50 миллионов евро.

ВЕТЕРАНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Уже известно, что клуб продлит контракты с Юрием Жирковым и Александром Анюковым на год. Якобы это личное распоряжение главы «Газпрома» Алексея Миллера, «награда» ветеранам за хорошую игру в чемпионском сезоне. Несмотря на то, что Анюков провел на поле 14 матчей, оборону в ответственные моменты он «цементировал» надежно и, видимо, сохранит за собой звание капитана. При этом еще в марте стало известно, что другой ветеран «Зенита» Луиш Нету подписал трехлетний контракт с лиссабонским «Спортингом».

ИЗБАВИТСЯ ОТ БАЛЛАСТА

Ясно, что на Антона Заболотного в команде не особо рассчитывают. Фактурный нападающий сильно зависит от игровой практики, вероятно, поэтому и Станислав Черчесов перестал вызывать его в сборную России. Похожая ситуация в «Зените» с Эльмиром Набиуллиным, который крайне редко попадает в основной состав, а также с аргентинским хавбеком Матиасом Краневиттером.

Логичным будет выглядеть решение тренерского штаба отпустить большинство игроков, давно находящихся в аренде, за исключением Луки Джорджевича, о возвращении которого из тульского «Арсенала» уже давно говорят в руководстве «Зенита». А фанаты даже растянули на матче с ЦСКА баннер-обращение к Сергею Семаку: «Богданыч, дайте шанс Луке. Он заслужил».

СВЕЖАЯ КРОВЬ

Еще зимой Семак проявлял свою заинтересованность в игроках «Рубина» Егоре Сорокине и Игоре Коновалове. Но Сорокин отказался от перехода, а вот Коновалова якобы по-прежнему рассматривают как замену Леандро Паредесу, проданному зимой в «ПСЖ» за 45 млн евро.

Весьма вероятным сегодня выглядит переход в «Зенит» атакующего полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина, забившего в нынешнем чемпионате восемь голов. Напомним, что Черчесов включил воспитанника питерского футбола в расширенный список для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Кипром и Сан-Марино. В случае попадания в основную обойму Сутормин наверняка получит шанс «прокачать» себя еще больше в глазах селекционеров «Зенита».

БОМБА

Главной трансферной бомбой летнего окна обещает стать анонсированный итальянскими СМИ переход в «Зенит» легендарного полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси. Этому громкому трансферу может поспособствовать давняя дружба Де Росси с итальянским легионером питерцев Клаудио Маркизио.

Ждем развития ситуации!