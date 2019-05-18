Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 29-го тура РПЛ

В 29-м туре общедоступный «Матч» покажет только одну встречу российской премьер-лиги:
20 мая
19.00 (здесь и далее – время мск). «Рубин» – «Анжи» (комментаторы – Журавель, Титов)
Остальные семь игр будет транслировать канал «Матч Премьер», подписка на который является платной:
18 мая
14.00. «Уфа» – «Оренбург» (комментаторы – Меламед, Кочешев)
16.30. ЦСКА – «Ахмат» (комментаторы – Трушечкин, Кудрявцев)
19.00. «Крылья Советов» – «Спартак» (комментатор – Моссаковский)
19 мая
11.30. «Урал» – «Локомотив» (комментаторы – Шмурнов, Аболин)
14.00. «Енисей» – «Динамо» (комментатор – Меламед)
16.30. «Арсенал» – «Краснодар» (комментаторы – Гутцайт, Журавель)
19.00. «Ростов» – «Зенит» (комментаторы – Кривохарченко, Поленов)
Напомним, что «Зенит» (61 очко) досрочно стал чемпионом. «Локомотив» (52) уже имеет путевку в Лигу чемпионов, но борется с «Краснодаром» (50) за то, чтобы начать главный еврокубок с основной стадии. В свою очередь «Спартак» (46), ЦСКА (45) и «Арсенал» (45) сохраняют минимальные шансы опередить «быков» – и кто-то из них рискует остаться даже без Лиги Европы, если займет шестое место, а в финале Кубка России 22 мая «Локо» уступит «Уралу». Впереди два тура.
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