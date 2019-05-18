Видео всех голов 29-го тура РПЛ - Советский спорт
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18 мая 2019 15:55ФутболВащенко Сергей

Видео всех голов 29-го тура РПЛ

«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России.

«Уфа» - «Оренбург» - 0:2

Гол: Алвеш, 15; Мишкич, 87.

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03/05 21:12Теннис
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27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
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06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
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18/05 14:00Футбол
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26/03 16:30Биатлон
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07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
18/05 00:30Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 29-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
06/05 20:27Бокс
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Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
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