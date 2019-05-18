ЦСКА спасла «магия Лиссабона». Армейцы одолели «Ахмат» в годовщину победы в еврокубке

Снова Газзаев и «академики с тросточками»

Четырнадцать лет назад 18 мая навсегда стало для армейских болельщиков красным (красно-синим?) днем календаря. Всем памятен финальный матч Кубка УЕФА-2005, в котором ЦСКА Валерия Газзаева не оставил шансов португальскому «Спортингу» (3:1) и впервые в своей истории завоевал европейский трофей. Еще раз вспоминая это знаковое событие, нынешнее поколение красно-синих футболистов вышло в субботу на очередной поединок РПЛ в специальных майках золотистого цвета. А нанести символический удар по мячу перед началом встречи с «Ахматом» был приглашен Валерий Георгиевич - собственной персоной.

Но нынче у армейцев тяжелые времена. О кубках и титулах пока мечтать не приходится - путевку в еврокубки бы не упустить! Причем для этого необходимо было не только побеждать в обоих оставшихся матчах чемпионата - нужно еще и уповать на осечки конкурентов.

Но если судить по первому тайму домашнего поединка с «Ахматом», подопечные Виктора Гончаренко отнюдь не производили впечатление бойцов с горящими глазами, готовых бросить все кон для достижения победы. Хозяева очень неторопливо разыгрывали мяч на чужой половине поля (сразу вспомнилась газзаевская цитата про «академиков с тросточками»), а на своей непозволительно часто совершали позиционные ошибки, обернувшиеся в дебюте встречи двумя желтыми карточками Виктора Васина и Игоря Дивеева.

Обе команды использовали схему с тремя центральными защитниками, однако в действиях оборонцев «Ахмата» было на порядок больше концентрации и ответственности. Москвичей же спасала необычайная мобильность и самоотверженность Родриго Бекао. Бразилец начал игру на позиции правого центрального защитника, но успевал подчищать огрехи партнеров по задней линии по всей ширине поля. А когда стало ясно, что Дивеев запросто может схлопотать второе предупреждение, регулярно проигрывая дуэли грозненскому вингеру Бернарду Берише, Бекао до перерыва стал отвечать именно на этот - наиболее ответственный - участок работы.

Чалов забил «параллельно» с Жирковым

Тот факт, что определенный пожар в обороне имел место, косвенно подтвердила и проведенная Гончаренко в перерыве замена. Вышедший на поле Кирилл Набабкин расположился на левой бровке, сместив Хердура Магнуссона ближе к центру оборонительной линии, а Бекао в третий раз за матч сменил позицию, став самым центральным из всех армейских защитников.

Не сказать, что «Ахмат» создавал серьезную остроту у ворот Игоря Акинфеева, но атаковали гости поинтереснее. Исмаэл Силва напрягал соперника навесами со «стандартов», а Аблайе Мбенге вместе с Беришей постоянно держал оборону москвичей в состоянии нервного напряжения.

Перспективы ЦСКА в споре за еврокубки стали совсем туманными, когда в начале второго тайма получил травму и покинул поле Никола Влашич. Если уж с изобретательным хорватом атака у красно-синих не ладилась, то уж в его отсутствие...

Но здесь на выручку армейцам пришла магия победы в Кубке УЕФА 14-летней давности. Дело в том, что на протяжении всего матча на табло «ВЭБ Арены» периодически выводился текущий счет того самого лиссабонского финала «Спортинг» - ЦСКА. И когда Федор Чалов заработал пенальти, вынудив допустить необязательный фол Заурбека Плиева, на табло загорелись те магические 2:1 после памятного гола Юрия Жиркова на 65-й минуте. Разумеется, под такой аккомпанемент Чалов с «точки» промахнуться не имел права.

Дальнейшие события на поле показали, что этот эпизод стал роскошным подарком армейцам (и лично Акинфееву, проводившему свой шестисотый матч за ЦСКА) со стороны «Ахмата». Потому что никакой остроты после забитого гола обе команды не создали. Армейцы делали все, чтобы уберечь победный счет, а у подопечных Рашида Рахимова не нашлось аргументов, чтобы пробить оборону москвичей.

РПЛ. 29-й тур

ЦСКА (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: Чалов, 64, с пенальти

ЦСКА: Акинфеев (к) – Марио Фернандес, Бекао, Васин (Набабкин, 46), Дивеев, Магнуссон – Ахметов, Обляков – Влашич (Нисимура, 62), Сигурдссон (Бистрович, 78) – Чалов

«Ахмат»: Городов – Уциев (к), Семенов, Нижич, З.Плиев (Балай, 81), Мохаммади – Швец – Бериша (Роши, 73), Иванов, Исмаэл Силва – Мбенге

Предупреждения: Васин, 6. Дивеев, 11. З.Плиев, 39. Швец, 48. Магнуссон, 49. Сигурдссон, 66. Нижич, 74. Уциев, 90+1

Судьи: Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь)

18 мая. Москва. «ВЭБ Арена». 15 000 зрителей