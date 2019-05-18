ЦСКА спасла «магия Лиссабона». Армейцы одолели «Ахмат» в годовщину победы в еврокубке - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 мая 2019 18:39ФутболСнастин Кирилл

ЦСКА спасла «магия Лиссабона». Армейцы одолели «Ахмат» в годовщину победы в еврокубке

Красно-синие играли не лучше грозненцев, потеряли Влашича, но добыли самое важное - три очка.

Снова Газзаев и «академики с тросточками»

Четырнадцать лет назад 18 мая навсегда стало для армейских болельщиков красным (красно-синим?) днем календаря. Всем памятен финальный матч Кубка УЕФА-2005, в котором ЦСКА Валерия Газзаева не оставил шансов португальскому «Спортингу» (3:1) и впервые в своей истории завоевал европейский трофей. Еще раз вспоминая это знаковое событие, нынешнее поколение красно-синих футболистов вышло в субботу на очередной поединок РПЛ в специальных майках золотистого цвета. А нанести символический удар по мячу перед началом встречи с «Ахматом» был приглашен Валерий Георгиевич - собственной персоной.

Но нынче у армейцев тяжелые времена. О кубках и титулах пока мечтать не приходится - путевку в еврокубки бы не упустить! Причем для этого необходимо было не только побеждать в обоих оставшихся матчах чемпионата - нужно еще и уповать на осечки конкурентов.

Но если судить по первому тайму домашнего поединка с «Ахматом», подопечные Виктора Гончаренко отнюдь не производили впечатление бойцов с горящими глазами, готовых бросить все кон для достижения победы. Хозяева очень неторопливо разыгрывали мяч на чужой половине поля (сразу вспомнилась газзаевская цитата про «академиков с тросточками»), а на своей непозволительно часто совершали позиционные ошибки, обернувшиеся в дебюте встречи двумя желтыми карточками Виктора Васина и Игоря Дивеева.

Обе команды использовали схему с тремя центральными защитниками, однако в действиях оборонцев «Ахмата» было на порядок больше концентрации и ответственности. Москвичей же спасала необычайная мобильность и самоотверженность Родриго Бекао. Бразилец начал игру на позиции правого центрального защитника, но успевал подчищать огрехи партнеров по задней линии по всей ширине поля. А когда стало ясно, что Дивеев запросто может схлопотать второе предупреждение, регулярно проигрывая дуэли грозненскому вингеру Бернарду Берише, Бекао до перерыва стал отвечать именно на этот - наиболее ответственный - участок работы.

Чалов забил «параллельно» с Жирковым

Тот факт, что определенный пожар в обороне имел место, косвенно подтвердила и проведенная Гончаренко в перерыве замена. Вышедший на поле Кирилл Набабкин расположился на левой бровке, сместив Хердура Магнуссона ближе к центру оборонительной линии, а Бекао в третий раз за матч сменил позицию, став самым центральным из всех армейских защитников.

Не сказать, что «Ахмат» создавал серьезную остроту у ворот Игоря Акинфеева, но атаковали гости поинтереснее. Исмаэл Силва напрягал соперника навесами со «стандартов», а Аблайе Мбенге вместе с Беришей постоянно держал оборону москвичей в состоянии нервного напряжения.

Перспективы ЦСКА в споре за еврокубки стали совсем туманными, когда в начале второго тайма получил травму и покинул поле Никола Влашич. Если уж с изобретательным хорватом атака у красно-синих не ладилась, то уж в его отсутствие...

Но здесь на выручку армейцам пришла магия победы в Кубке УЕФА 14-летней давности. Дело в том, что на протяжении всего матча на табло «ВЭБ Арены» периодически выводился текущий счет того самого лиссабонского финала «Спортинг» - ЦСКА. И когда Федор Чалов заработал пенальти, вынудив допустить необязательный фол Заурбека Плиева, на табло загорелись те магические 2:1 после памятного гола Юрия Жиркова на 65-й минуте. Разумеется, под такой аккомпанемент Чалов с «точки» промахнуться не имел права.

Дальнейшие события на поле показали, что этот эпизод стал роскошным подарком армейцам (и лично Акинфееву, проводившему свой шестисотый матч за ЦСКА) со стороны «Ахмата». Потому что никакой остроты после забитого гола обе команды не создали. Армейцы делали все, чтобы уберечь победный счет, а у подопечных Рашида Рахимова не нашлось аргументов, чтобы пробить оборону москвичей.

РПЛ. 29-й тур

ЦСКА (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: Чалов, 64, с пенальти
ЦСКА: Акинфеев (к) Марио Фернандес, Бекао, Васин (Набабкин, 46), Дивеев, Магнуссон Ахметов, Обляков Влашич (Нисимура, 62), Сигурдссон (Бистрович, 78) Чалов
«Ахмат»: Городов Уциев (к), Семенов, Нижич, З.Плиев (Балай, 81), Мохаммади Швец Бериша (Роши, 73), Иванов, Исмаэл Силва Мбенге
Предупреждения: Васин, 6. Дивеев, 11. З.Плиев, 39. Швец, 48. Магнуссон, 49. Сигурдссон, 66. Нижич, 74. Уциев, 90+1
Судьи: Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь)
18 мая. Москва. «ВЭБ Арена». 15 000 зрителей

25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
17/05 16:00Хоккей
«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!»Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
18/05 15:55Футбол
Чалов забил и вышел в лидеры гонки бомбардиров. Видео всех голов 29-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 29-го тура чемпионата России.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
17/05 09:00Хоккей
«Каролина» – все. «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 годаРешающий матч «медведи» выиграли всухую.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/05 00:30Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 29-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
18/05 14:00Футбол
«Ман Сити» готов к уникальному треблу!В субботу на «Уэмбли» команда Хосепа Гвардиолы может установить рекорд – первой в истории выиграть за сезон все три главных английских трофея.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
18/05 08:30Хоккей
Барбашев забил на 35 секунде матча! «Сент-Луис» сравнял счет в серииНо главным героем в составе «музыкантов» стал голкипер Джордан Биннингтон.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
18/05 15:14Хоккей
Свободных столиков нет! Как кипят хоккейные страсти в ЛатвииГлавный редактор «Советского спорта» стал свидетелем ажиотажа, в который окунулась сегодня латвийская столица. Шутка ли – играют сборные России и Латвии.
18/05 15:53Хоккей
Пятая победа! Сборная России одолела латвийцев благодаря голам Орлова и ГусеваНашим впервые пришлось отыгрываться. Тем приятнее волевая победа 3:1. Которая, впрочем, оставила вопросы. В двух периодах сборной России не удалось распечатать ворота.
17/05 08:30Футбол
В 35 Гарик – ягодка опять? Какая судьба ждет Игоря ДенисоваВ пятницу бывший капитан «Локомотива» отмечает день рождения, который может стать для него последним в качестве профессионального футболиста. Разбираемся, в чем дело, и прогнозируем дальнейшее развитие событий.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
Новости
19:05 Футбол Гончаренко рассказал о состоянии здоровья Влашича и Васина
18:56 Футбол «Крылья Советов» - «Спартак». Онлайн
18:44 Футбол Левандовски стал лучшим бомбардиром бундеслиги
18:43 Футбол Венсан Компани: На детских турнирах мне кричали с трибун «Обезьяна!»
18:41 Теннис Надаль обыграл Циципаса и стал первым финалистом турнира в Риме
18:32 Футбол ЦСКА временно обогнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ
18:30 Футбол Криштиану Роналду требует у «Ювентуса» назначить Анчелотти главным тренером
18:23 Футбол Гол Чалова с пенальти принес ЦСКА победу над «Ахматом»
18:21 Футбол «Бавария» стала чемпионом Германии, опередив дортмундскую «Боруссию» на два очка
18:21 Футбол 40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером»
18:04 Футбол «Крылья Советов» - «Спартак»: стали известны составы команд
17:59 Футбол Чалов опередил Азмуна в списке бомбардиров РПЛ
17:55 Художественная гимнастика Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы в командном зачете
17:40 Футбол Роналду признали MVP этого сезона чемпионата Италии
17:17 Теннис Конта стала первой финалисткой турнира в Риме
17:07 Хоккей Боб Хартли: Мне понравились моменты, которые создала сборная Латвии в нападении
16:59 Хоккей Илья Воробьев: Орлова не за что наказывать
16:49 Фигурное катание Загитова будет выступать в показательной программе под любимую песню Медведевой
16:40 Хоккей Георгиев будет защищать ворота сборной России в матче со Швейцарией
16:29 Футбол Акинфеев проведет 600 матч за ЦСКА впервые в истории клуба
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика