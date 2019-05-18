Виктор Гончаренко: Давно не выигрывали - казалось, что это было прошлой осенью - Советский спорт
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18 мая 2019 21:10ФутболМощенко Захар

Виктор Гончаренко: Давно не выигрывали - казалось, что это было прошлой осенью

После матча 29-го тура РПЛ, в котором столичные армейцы одержали минимальную победу над грозненским «Ахматом», свои мнения об игре на пресс-конференции высказали главные тренеры обеих команд.

- Мы так давно не выигрывали, что уже кажется, что это было в прошлом году, осенью, - не без самоиронии отметил наставник красно-синих Виктор Гончаренко. - После такой неудачной серии, которая нас в турнирной таблице далеко отбросила, немного нервно чувствовали себя. Это приводило к тому, что порой принимали на поле неправильные решения. При таких обстоятельствах очень хорошо, что победили на характере, неплохо действовали в защите, не позволив сопернику создать много предпосылок для острых атак.

- В первом тайме вы передвинули Хердура Магнуссона с позиции левого центрального защитника на левую бровку - это не от хорошей жизни, как и все перестановки в обороне ЦСКА в последних матчах? Как оцените игру исландца на новой позиции?
- Одна из причин этих перестановок - нестабильность состава. И это объективный фактор. Выздоровление Васина, приход Дивеева, даже травма Дзагоева, хотя Алан играет отнюдь не в обороне - все это влияет на игру защитной линии. Что касается Магнуссона, он на левом фланге играет за сборную Исландии. Может быть, в этой роли ему не совсем удобно атаковать. Но с учетом того, что «Ахмат» был очень опасен при «стандартах», умение Магнуссона играть на втором этаже нам очень помогло.

- Почему в перерыве был заменен Васин? И что с Влашичем, который не смог доиграть матч до конца?
- У Васина уже была желтая карточка, и я держал в уме похожие неприятные ситуации из наших предыдущих матчей. По поводу Влашича более подробный ответ получим завтра, а пока можно сказать, что у него сильный ушиб коленного сустава.

- По ходу первого тайма Родриго Бекао переместился с позиции правого центрального защитника на место левого центрального. Это тоже связано с тем, что Васин и Дивеев «висели» на желтых карточках, не справляясь с атакующими игроками «Ахмата» Беришей и Мбенге?
- Да, Бериша действительно был одним из самых активных игроков «Ахмата» и создавал нашим защитникам проблемы. У Васина и Дивеева было по желтой карточке, тогда как Родриго действовал достаточно надежно и регулярно страховал партнеров.

Рашид Рахимов: Я видел шок команды после пенальти в наши ворота

- По игре мы поражения не заслуживали, - считает наставник грозненцев Рашид Рахимов. - В первом тайме у нас было два хороших момента. В таких матчах нужно реализовывать эпизоды. Пенальти во втором тайме немного надломил нас. Я увидел шок команды, мы перестали играть в тот футбол, который показывали до этого 11-метрового. Сейчас пересмотрел этот эпизод - и не увидел там пенальти. Может быть, у арбитра была такая позиция... Свою команду мне не в чем упрекнуть, но единственный момент не должен психологически ломать футболистов. К сожалению, у нас случилась именно такая реакция. А по единоборствам никаких претензий нет.

- Как в целом оцените сезон для «Ахмата»?
- Понятно, что сложно играть в такой ситуации, когда шанс на попадание в еврокубки мизерный. Но мы решили играть с таким настроем, словно не имело значения, есть у нас шанс на еврокубки или нет. В последних матчах «Ахмат» показывает очень хороший футбол: и с «Краснодаром», и с «Зенитом», и с Самарой. Проблема в том, что сезон мы начали не вместе. Хотя определенный шаг вперед в организации игры команда за это время сделала. Но всегда хочется большего. Меня больше всего интересует качество игры, а оно стало на порядок лучше.

- С будущим команды есть определенность?
- Будущее светлое. Команда в любом случае будет жить. Если клуб будет ставить серьезные цели, нам нужно усиливаться - и усиливаться качественно.

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