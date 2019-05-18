«Спартак» отрезал «крылья» и летит в Лигу чемпионов - Советский спорт
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18 мая 2019 21:11Футбол

«Спартак» отрезал «крылья» и летит в Лигу чемпионов

Победив в Самаре местные “Крылья Советов”, московский “Спартак” вернулся на четвертое место в турнирной таблице и продолжает претендовать на попадание в Лигу чемпионов-2020.

ВСТРЕЧА ОПТИМИСТОВ

Еще днем 18 мая «Крылья Советов» имели шансы обойти «Динамо» и избежать нервотрепки со стыковыми матчами. Но для этого нужно было побеждать «Спартак». Команду Миодрага Божовича еще зимой прозвали «Крылья Самедов» после того, как в нее влились некогда блиставшие в «Спартаке» Джано Ананидзе и экс-полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов. Тогда самарцы шли на 13-м месте (тоже зона стыков!), но с приходом опытных и креативных футболистов с оптимизмом поглядывали в будущее. Сейчас точно можно сказать – зря они это делали. «Сексуальный футбол» (любимое выражение Миодрага Божовича) команда показывает крайне редко, и никто не знает, какие инфекции помогают в таких сложных случаях.

«Спартак» перед предпоследним туром неожиданно обошел ЦСКА и вырвался на четвертое место. Количество очков даже сохраняло теоретические шансы на попадание в Лигу чемпионов-2020. Однако это – в теории. Кроме своих побед красно-белым нужно было ждать осечек «Локомотива» и «Краснодара».

Обстановка в команде напряженная. И это мягко сказано! В перерыве между турами состоялся совет директоров, который сделал несколько кадровых перестановок в руководстве, а также решил, что для пользы дела нужно как-то избавиться от капитана команды Дениса Глушакова. В пятницу перед вылетом команды в Самару появилось сообщение, что Глушаков с командой не летит. Причина – легкая травма. Все, конечно, поверили.

Зато со среды в общей группе без ограничений работали голкипер Александр Селихов (он в заявку не попал), восстановившийся после перелома пальца руки, и полузащитник Александр Ломовицкий, оправившийся после сотрясения мозга. С четверга к команде присоединился защитник Сальваторе Боккетти.

РЕТРОМАТЧ В СТИЛЕ 90-Х

Самара ждала наплыва красно-белых гостей со всей страны и аншлага. Правда, почему-то закрыли для частных автомобилей одну из гигантских парковок – местные причуды. Авиабилеты в город на Волге взлетели в разы, гостиничные номера исчезали на глазах. «Спартак» никогда не будет один. Его поклонников не останавливают ни новые люди в руководстве, ни крохотные шансы на медали.

«Крылья Советов» решили облачить встречу в ретрооболочку из 90-х. На обложке программки Павел Яковлев в красном пиджаке и с золотой цепочкой в палец толщиной, Георгий Зотов в джинсовой куртке и Денис Ткачук в олимпийке с тремя полосками стоят у шестисотого «мерина» с госномером Х600ХХ 63. Такие были одними их самых «блатных» в той бандитской Самаре, которая строила ракеты и самолеты, торговала Жигулями и нефтью.

ПРЕССИНГОВАЛИ, ПРЕССИНГУЕМ И БУДЕМ ПРЕССИНГОВАТЬ!

Последний матч соперников в Самаре проходил на стареньком «Металлурге» и завершился разгромом гостей 4:0! Однако после этого «Спартак» буквально расправил крылья и полетел к своей первой победе в чемпионате России с 2001 года.

Та победа была лишь шестой в 50-матчевой истории встреч коллективов. На счету «Спартака» их – 34 и 102 (ровно 3 мяча за игру) забитых гола!

18 мая хозяева из-за повреждений потеряли Александра Самедова, Сергея Корниленко, Никиту Чичерина и Максима Канунникова. Кроме того, по условиям арендных соглашений участие в игре со «Спартаком» не принимали Артем Тимофеев и Джано Ананидзе.

У ворот хозяев полыхнула в самом дебюте. Зе Луиш перехватил передачу назад, попытался обыграть Рыжикова, но не смог и отдал Луису Адриано. Тот бил, казалось, наверняка, но попал в штангу.

А через 13 минут «Спартак» забил. Рабиу сначала чисто в подкате отобрал мяч у Ещенко. Однако его подхватил Мельгарехо, а защитник самарцев, решив, что он супермен, вновь метнулся в ноги соперника, но на этот раз нарушил правила. Дело была на самом углу штрафной, и никакой угрозы воротам Рыжикова не было! Зе Луиш пробил несильно и обманул Рыжикова – 0:1. Как признался в перерыве защитник гостей Илья Гапонов, у игроков была задача прессинговать на чужой половине поля и напрягать соперника. Вот такая тактика и принесла успех.

После гола гости резко снизили активность и позволили хозяевам перехватить инициативу. Опасно пробил головой герой обложки программки Яковлев. Шейдаев попал в оффсайд. Самый верный момент «Крылья» упустили под конечно первго тайма. Зиньковский и Ткачук затеяли перепасовку в штрафной, которую в отчаянном подкате прервал Фернандо.

СПАРТАК” ВЫСТОЯЛ

Прессинг позволил “Спартаку” забить и второй мяч сразу после перерыва. Два игрока накрыли Яковлева на чужой половине поля, Айртон промчался по левому флангу, навесил, а Мельгарехо точно с 11-метровой отметки точно пробил головой. Спартаковские сектора взревели – 0:2! Празднования болельщиков были такими буйными, что стало за них страшно – большинство гостей разместили на верхнем ярусе “Самара Арены”.

Крылья” понимали, что в случае поражения придется играть стыковые матчи с командой ФНЛ. Однако мастерства хозяев не хватало для того, чтобы прижать гостей к их воротам, устроить штурм или навал. Да, однажды бил Самарджич – Максименко отразил мяч в ближнем углу. Вратарь спартаковцев еще раз оказался в центре внимания, когда опрометчиво выскочил из ворот. Мало того, что игру обострил, но и едва не травмировал Джикию.

Самара вернулась в игру на 83-й минуте. Бурлак подкараулил мяч в штрафной после серии отскоков и отправил его в пустой угол – 1:2! Защитник, забивающий по большим праздникам, отличился во втором матче подряд. Бурлак оглянулся на бокового арбитра (не было ли положения “вне игры”) и поспешил на свою половину поля.

С учетом компенсированного времени играть оставалось 13 минут. Тут “Крылья” встрепенулись. Полуяхтов бил головой в падении, но промахнулся. Пропусти мяч полузащитник, мог забить все тот же Бурлак. Хозяева заработали несколько опасных штрафных, однако “Спартак” выстоял.

СТАТИСТИКА

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – СПАРТАК - 1:2 (0:1)

Голы: ЗЕ ЛУИШ, 18 с пенальти – 0:1. МЕЛЬГАРЕХО (Айртон), 50 – 0:2. БУРЛАК (Рабиу), 83 – 1:2.

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