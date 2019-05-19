Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезнь - Советский спорт
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19 мая 2019 06:36ФутболУсачев Владислав

Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезнь

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что недоволен игрой красно-белых в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (2:1).

– «Спартак» играл хороший футбол, вел в счете два мяча и традиционно за 20-30 минут до конца матча «встал». Это уже болезнь. Я сидел и думал, когда будет счет 2:2. Чистая случайность, что этого не произошло. Я много раз говорил, что это идет от плохой физической готовности. Команда теряет инициативу, прижимается к своим воротам и над ней начинают издеваться.

Я сейчас даже не критикую «Спартак». Только излагаю факты. Еще раз повторяю, счет 2:1 – случайность. Проиграть было бы сложно, но на 2:2 «Крылья» наиграли. «Спартак» устал, и появились пустоты. Кто-то не бежит, кто-то «варежку» разинул и пошло-поехало. Если бы «Крылья» были опытнее или если бы там были игроки более-менее приличного качества, москвичи бы потеряли очки.

– Как вам гол в ворота «Спартака», когда Андрей Ещенко остался против пятерых самарцев?
– Слава Богу, что кто-то заметил. Как раз иллюстрация того, что все спартаковцы остановились. Никто никого не держит, наблюдают, как летает мяч. В результате он отлетает к свободному игроку, который находился в метре от вратарской. Это потеря концентрации, вызванная плохим физическим состоянием.

– Как вам игра молодых спартаковцев?
– Я считаю, что Аяз Гулиев очень прилично сыграл, и мне понравился Илья Гапонов: понравился в борьбе, понравилось, как выбирает позицию, сопровождает до конца, не бросает позицию. Конечно, ему не хватает опыта, а в отдельных случаях мастерства, но это дело наживное. Было бы желание играть и показывать пример остальным. Такого рвения я не видел от Ильи Кутепова. Если Гапонов не сбавит, он выиграет у Кутепова конкуренцию. В «Спартаке» есть, кому думать над этим – уйма квалифицированных аналитиков.

– А лучшим был Лоренсо Мельгарехо?
– О, Мельгарехо – это игрок очень высокого уровня. Кто этого не понимает, совершенно не разбирается в футболе. Он очень прилично играет на опережении, думающий парень, просчитывает за три-четыре хода как в шахматах. Он хорошего класса футболист. Ладно, забитый гол, там всю «цепочку» похвалить можно, но как он заработал пенальти! Не каждый игрок пойдет в ту точку. У Мельгарехо была проигрышная позиция, а он заработал пенальти. Другой бы стоял и наблюдал, а он заработал пенальти.

– Вы уже говорили, что Денис Глушаков должен покинуть команду. Но дело должно ограничиться только одним Глушаковым или всеми футболистами, кто его поддерживал?
– Я Глушакова все время защищал, но когда я узнал о его переписке и записях телефонных разговоров, все стало понятно. Его немедленно надо из команды убирать, как и тех, кто попал под его влияние. В команде таким людям делать нечего. Это анархия и безответственность. Каким бы ты не был игроком, если устроил бунт – уход не осуждается.

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