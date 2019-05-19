Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпал - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 мая 2019 14:19ФутболЦыбанев Юрий

Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпал

Юрий Цыбанев – о том, почему каждая команда РПЛ должна взять пример с игры уральцев против «Локо»

Сидишь буравишь взглядом – то ли скучным, то ли уже унылым – турнирную таблицу, мозгуешь, чем бы таким подогреть свой интерес к финишным раскладам – и вдруг!

Честно: трансляцию матча «Урал» - «Локомотив» не очень-то и хотелось включать. Мы ж привыкли воспринимать вещи с привычным банально-конъюнктурным акцентом. Вот и я рассуждал точно так: через два дня «Уралу» играть с этим же самым «Локо» финал Кубка, там у него будет драгоценный шанс войти в историю и протиснуться в еврокубок. Как по логике должен был стратегически разложить эту ситуацию штаб Дмитрия Парфенова? Примерно так, наверное: наш потенциал заведомо пониже, сегодня не худо бы «Локо» этак заманить, приучить к нашей неказистости – а уж в среду встрепенуться с сэкономленными-новыми силами и попробовать застичь красно-зеленых врасплох.

А они, Парфенов с «Уралом», вон какое устроили! Они, получается, решили играть с без пяти минут вице-чемпионом будто плей-оффную серию, где каждый матч от ножа. Наплевав на холодный расчет, они вышли играть в полноценный футбол здесь и сейчас. И они сумели наглядно показать, с каким облегченным багажом этот самый без пяти минут вице-чемпион собрался прямиком в групповую стадию Лиги чемпионов. Конкретно - Бикфалви сыграл «на раздевание» в эпизоде с первым голом «Урала»: стоило румыну включить мастерство, как вся локомотивская защита дружно призналась в том, что на разгадку мастеровитых приемов элементарно не заточена…

Короче, «Урал» всей своей игровой осанкой давал понять: тут еще надо разобраться, кому собираться в еврокубок. Но в нежданный ход матча в этот момент вмешалась тень прошлого. Как-то вот не исчезла она в полдень по Москве, в отличие от известного советского сериала. Тень по фамилии Москалев.

Я не буду вникать в подробности эпизода, после которого арбитр поставил пенальти в ворота «Урала». Достаточно того, что его реакция на этот эпизод была абсолютно неадекватной духу развернувшегося в Екатеринбурге сражения. Впрочем, - как и последующая судейская реакция на мнимую грубость Страндберга, вылившаяся в красную карточку уральцу. Как и реакция на пару эпизодов якобы с нарушениями на Жемалетдинове и Чорлуке.

Арбитр Москалев пребывал в прошлом. Он-то четко понимал: «Локо» в этой игре что-то нужно – а «Уралу» не нужно, по таблице, ничего. «Урал» от всей души задавал на поле новый тренд для всей РПЛ: каждый матч надо играть изо всех духовных сил, и тогда лига привлечет к себе новый массовый интерес. А арбитр Москалев тянул наш футбол назад и вниз, этот тренд ломая.

«Локо», к слову сказать, заполучил выгоды своего нынешнего второго места относительно «Краснодара» конкретно благодаря победному пенальти в их очной встрече, признанному,задним числом,ложным. Не слишком ли жирно для первого кандидата в вице-чемпионы, а?

Не знаю, как сложится финал Кубка. Но своей сегодняшней игрой «Урал» подал заявку на то, чтобы войти в историю - как основоположник нового тренда. Поднявшись в нее из прагматичных будничных расчетов.

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