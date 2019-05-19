Анатолий Мещеряков: Жест Страндберга? Пусть органы разбираются - Советский спорт
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19 мая 2019 18:38ФутболГригорьевская Юлия

Анатолий Мещеряков: Жест Страндберга? Пусть органы разбираются

Председатель совета директоров «Локомотива» поделился впечатлениями от гостевого матча с «Уралом».

«СУДЬЕ ВСЕГДА ЛУЧШЕ ВИДНО»

– Игра получилась интересной для болельщиков. Счет 2:2 позволяет «Локомотиву» не оглядываться на соперников в заключительном туре. Только от нас зависит, сохраним ли мы итоговое второе место в премьер-лиге. Согласен с нашим вратарем Гилерме: впереди у нас два финала. Один – в Кубке России 22 мая, второй – в 30-м туре РПЛ 26 мая против «Уфы».

– Главный тренер «Локо» Юрий Семин сказал, что во втором тайме команде не хватало агрессии…
– Высказывания Палыча я никогда не комментирую. Но думаю, ближайшие игры будут отличаться от того, что мы увидели в Екатеринбурге.

– «Урал» недоволен удалением Стефана Страндберга. По вашему мнению, там была желтая карточка?
– Это решает только главный арбитр. Мы все большие специалисты футбола, в кавычках, особенно когда посмотрим повтор с пятидесяти ракурсов. Но судье эпизод виден лучше. Раз Страндберг получил повторное предупреждение, значит, дал повод Владимиру Москалеву себя наказать.

– Покидая поле, норвежец изобразил пальцами характерный жест – дескать, «судье заплатили». Подобное поведение должно влечь за собой санкции?
– Есть соответствующие органы – пусть они и разбираются. Но такие жесты, как бы помягче выразиться, не красят ни Страндберга, ни весь наш футбол.

«НАДЕЮСЬ, ДО ЭКСТРЕМИЗМА В САМАРЕ НЕ ДОЙДЕТ»

– Матч стал своеобразной репетицией финала Кубка России в Самаре. Хорошо, что «Локо» поборется за трофей с «Уралом»? Или лучше было бы сыграть против «Арсенала»?
– Нам было все равно, кто станет соперником. Игра может сложиться по-разному. Давайте дождемся финального свистка.

– Но вы не можете не держать в уме кубковый финал двухлетней давности, когда «Локо» победил «Урал» в Сочи в очень нервозной обстановке. Тогда в концовке Артем Фидлер повздорил с Мануэлом Фернандешем, спровоцировав массовую драку, после которой по два игрока в каждой команде были удалены. Не боитесь повторения?
– Думаю, эмоций в Самаре будет больше, чем сейчас в Екатеринбурге. Но до экстремизма, как два года назад, не дойдет. Надеюсь на это.

«НАШ ПРИНЦИП – НЕ ПРИГЛАШАТЬ НОВИЧКОВ СТАРШЕ 27 ЛЕТ»

– Система VAR, которую используют на решающих стадиях Кубка России, оправдывает себя?
– Она минимизирует результативные ошибки. Но нашему футболу надо пройти определенный этап, чтобы все это было динамично и максимально понятно всем участникам.

– При наличии видеоповторов доверия судьям у вас больше?
– Пожалуй, да. Хотя, кому и когда можно доверять на сто процентов?..

– Ходят слухи, что Семин хочет пригласить в «Локо» полузащитника «Ростова» Романа Еременко. Это правда?
– Мы придерживаемся четких принципов в трансферной политике. «Локомотив» приглашает игроков моложе 25 лет, в редких случаях – 27. Конечно, в любом правиле есть исключения, но для этого должно многое совпасть. Желания тренера и игрока, финансовые запросы футболиста и возможности клуба.

– Так может ли Еременко перейти в «Локо» или нет?
– Об этом можно говорить только после подписания контракта.

– А что происходит с Игорем Денисовым? Скоро он выйдет с больничного?
– Когда мы урегулируем с Денисовым условия личного контракта, вы обо всем узнаете.

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